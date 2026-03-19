«Καμπανάκι» από την Apple: Νέο spyware απειλεί εκατομμύρια iPhone

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση για spyware σε iPhone και καλεί τους χρήστες να ενημερώσουν το λειτουργικό σύστημα iOS.

Ως spyware ορίζεται ένα είδος κακόβουλου λογισμικού που χρησιμοποιείται για κατασκοπεία με σκοπό τη συλλογή προσωπικών στοιχείων.

Γράφει το Reuters: «Ένα ισχυρό λογισμικό εκμετάλλευσης ευπαθειών, ικανό να εισχωρήσει και να υποκλέψει πληροφορίες από εκατοντάδες εκατομμύρια iPhone της Apple (AAPL.O), τοποθετήθηκε σε δεκάδες ιστότοπους στην Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα στον μήνα που ερευνητές εντόπισαν λογισμικό υποκλοπής το οποίο στοχεύει iPhone και άλλες συσκευές της Apple».

Το μήνυμα της Apple προς χρήστες iPhone

Η Apple προτρέπει τους χρήστες να ενημερώσουν τα iPhone τους μετά την ανακάλυψη νέου spyware που μπορεί να καταλάβει συσκευές οι οποίες λειτουργούν με παλαιότερες εκδόσεις του iOS.

Το ισχυρό αυτό λογισμικό εκμετάλλευσης μπορεί να υποκλέψει πληροφορίες από δυνητικά εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες, σύμφωνα με ερευνητές κυβερνοασφάλειας από τις εταιρείες Lookout, iVerify και την Google της Alphabet, τους οποίους επικαλείται το Sky News.

Δεν είναι σαφές πόσα iPhone είναι ευάλωτα στο spyware, γνωστό ως Darksword, «ένα είδος κακόβουλου λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για να κλέβει κρυφά πληροφορίες από κινητές συσκευές», τονίζει το δίκτυο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επηρεάζονται χρήστες που χρησιμοποιούν παλαιότερη έκδοση του iOS, η οποία κυκλοφόρησε μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου 2025 (εκδόσεις 18.4 έως 18.6.2). Οι ερευνητές εκτιμούν, ότι 220 έως 270 εκατομμύρια iPhone εξακολουθούν να λειτουργούν με παλαιότερες εκδόσεις του iOS.

Apple: Ποιοι φαίνεται να είναι «στόχοι» του κακόβουλου λογισμικού

Η ανάλυση των τριών εταιρειών δείχνει ότι τα εργαλεία χακαρίσματος iPhone έχουν στοχεύσει συγκεκριμένες ομάδες: Ουκρανούς που αποτελούν στόχο της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, χρήστες κρυπτονομισμάτων στην Κίνα και άτομα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και τη Μαλαισία.

Στις 3 Μαρτίου, η Google και η iVerify αποκάλυψαν λεπτομέρειες για ένα ξεχωριστό ισχυρό εργαλείο spyware για iPhone, με την ονομασία Coruna, το οποίο συνδέθηκε με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και Κινέζους κυβερνοεγκληματίες.

Το Darksword εντοπίστηκε στους ίδιους διακομιστές που χρησιμοποιούσαν ύποπτοι Ρώσοι χειριστές του Coruna.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι τα δύο αυτά εργαλεία χακαρίσματος δείχνουν μια αναπτυσσόμενη αγορά κακόβουλου λογισμικού. Το Darksword μπορεί να υποκλέψει δεδομένα, όπως emails, ονόματα χρηστών, κωδικούς πρόσβασης, φωτογραφίες και ακόμη και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων.

Η Lookout το χαρακτήρισε «ιδιαίτερα εξελιγμένο» κακόβουλο λογισμικό, που «φαίνεται να αποτελεί μια επαγγελματικά σχεδιασμένη πλατφόρμα».

Εκπρόσωπος της Apple δήλωσε ότι τα δύο εργαλεία λειτουργούν μόνο σε συσκευές που τρέχουν παλαιότερες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος της Apple, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τακτικές ενημερώσεις.

«Η διατήρηση του λογισμικού ενημερωμένου παραμένει το σημαντικότερο πράγμα που μπορούν να κάνουν οι χρήστες για να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδο ασφάλειας των συσκευών Apple», είπε.

Με πληροφορίες από Reuters, Sky News