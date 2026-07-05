Καφές: 4 «απροσδόκητα» οφέλη για τον διαβήτη, το Πάρκινσον και παθήσεις του ήπατος

Ο καφές ίσως αποτελεί ρόφημα που έχει μελετηθεί επιστημονικά περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο.

Χιλιάδες έρευνες έχουν εξετάσει την επίδρασή του στο προσδόκιμο ζωής, την υγεία της καρδιάς, τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, το σωματικό βάρος, τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και πολλούς ακόμη δείκτες υγείας.

Για πολλά χρόνια κυριαρχούσε η άποψη ότι η συστηματική κατανάλωση καφέ ενδέχεται να είναι επιβλαβής. Ωστόσο, όσο οι επιστήμονες μελετούσαν σε μεγαλύτερο βάθος τα συστατικά του, διαπίστωσαν ότι είναι πολλές από τις ουσίες του καφέ, έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές ιδιότητες.

Τα συμπεράσματα των τελευταίων δεκαετιών είναι σε μεγάλο βαθμό καθησυχαστικά. Μία μεγάλη μετα-ανάλυση κατέληξε ότι για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες η καθημερινή κατανάλωση καφέ είναι πιθανότερο να ωφελεί παρά να βλάπτει τον οργανισμό. Μάλιστα, όσοι πίνουν αρκετά φλιτζάνια καφέ την ημέρα φαίνεται να έχουν, κατά μέσο όρο, σχεδόν 20% μικρότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου σε σύγκριση με όσους πίνουν ελάχιστο ή καθόλου καφέ.

Τα 4 «απροσδόκητα» οφέλη του καφέ στην υγεία

Δημοσίευμα της Washinton Post αναφέρει «4 απροσδόκητα οφέλη του καφέ» στην υγεία, με βάση μελέτες.

1. Ενισχύεται η υγείας του ήπατος

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι πίνουν καφέ εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά καρκίνου του ήπατος, μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος, κίρρωσης και άλλων παθήσεων του ήπατος. Η κατανάλωση καφέ συνδέεται επίσης με χαμηλότερα επίπεδα ηπατικών ενζύμων, κάτι που συνήθως αποτελεί ένδειξη ότι το ήπαρ είναι υγιές και δεν βρίσκεται υπό στρες.

2. Μικρότερος κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη τύπου 2

Πολλές μεγάλες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι όσοι καταναλώνουν τρία έως τέσσερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα έχουν περίπου 25% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, χάρη στην ικανότητα του καφέ να βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Επιπλέον, ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου μειώνεται κατά περίπου 6% για κάθε επιπλέον φλιτζάνι καφέ που καταναλώνεται καθημερινά, έως και περίπου έξι φλιτζάνια.

3. Μικρότερος κίνδυνος εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτό οφείλεται στην καφεΐνη που περιέχει ο καφές. Σε μια μεγάλη μετα-ανάλυση δεδομένων από 24 μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, διαπιστώθηκε ότι όσοι έπιναν έως και τρία φλιτζάνια καφέ την ημέρα είχαν 28% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν τη νόσο του Πάρκινσον.

4. Περισσότερη σωματική δραστηριότητα

Σε άλλη μελέτη, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τις ημέρες που οι συμμετέχοντες έπιναν καφέ έκαναν κατά μέσο όρο 1.000 περισσότερα βήματα. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε μια επιπλέον διαδρομή 800 μέτρων με τα πόδια.

«Το να κάνει κάποιος 1.000 επιπλέον βήματα την ημέρα έχει ουσιαστικό όφελος για πολλαπλές πτυχές της υγείας», δήλωσε ο Γκρέγκορι Μ. Μάρκους, καθηγητής Ιατρικής.

Με πληροφορίες από Washington Post

