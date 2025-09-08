Το James Webb ανακάλυψε νέο πλανήτη μόλις 40 έτη φωτός μακριά που μπορεί να έχει νερό και ζωή

Ένας πλανήτης στο μέγεθος της Γης, που βρίσκεται 40 έτη φωτός μακριά, έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο στόχο στην παγκόσμια αναζήτηση εξωγήινων κόσμων που θα μπορούσαν να φιλοξενούν ζωή.

Οι επιστήμονες, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το μεγαλύτερο διαστημικό τηλεσκόπιο που έχει κατασκευαστεί ποτέ, αναφέρουν πως ο πλανήτης Trappist-1e μπορεί να διαθέτει υγρό νερό στην επιφάνειά του και ατμόσφαιρα πλούσια σε αέρια όπως το άζωτο - το οποίο αποτελεί το 78% της ατμόσφαιρας της Γης.

Η ανακάλυψη αυτή είναι μέρος μιας μεγαλύτερης επιστημονικής προσπάθειας να κατανοηθεί η φύση των εξωπλανητών, δηλαδή των πλανητών που βρίσκονται εκτός του ηλιακού μας συστήματος. Οι ερευνητές δηλώνουν πως ζούμε σε μία από τις πιο συναρπαστικές εποχές της αστρονομίας, καθώς πλέον διαθέτουμε τα απαραίτητα εργαλεία για την αναζήτηση κατοικήσιμων συνθηκών σε άλλα ηλιακά συστήματα.

Σύμφωνα με τον Ryan MacDonald, συν-συγγραφέα της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Astrophysical Journal Letters, ο Trappist-1e είναι εδώ και καιρό ένας από τους πιο υποσχόμενους εξωπλανήτες για την ανίχνευση ατμόσφαιρας και πιθανών βιολογικών ενδείξεων.

Χρησιμοποιώντας το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, το οποίο εκτοξεύτηκε το 2021 με αποστολή την κατανόηση της ιστορίας του σύμπαντος, οι επιστήμονες κατάφεραν να μελετήσουν τον τρόπο που μεταβάλλεται το φως του αστέρα του Trappist-1e καθώς περνά από την περιοχή που υποτίθεται ότι βρίσκεται η ατμόσφαιρά του. Μετά από έναν χρόνο διόρθωσης των δεδομένων ώστε να ληφθούν υπόψη οι παραμορφώσεις από τα μαγνητικά πεδία του αστέρα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο πλανήτης μπορεί να διαθέτει ατμόσφαιρα που επιτρέπει την ύπαρξη νερού σε υγρή ή παγωμένη μορφή.

Ωστόσο, ο MacDonald προειδοποίησε ότι δεν μπορεί ακόμα να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο Trappist-1e να είναι ένας «γυμνός βράχος χωρίς ατμόσφαιρα». Η ομάδα αναμένει περισσότερα δεδομένα από το τηλεσκόπιο Webb στα επόμενα χρόνια.

Η ανακάλυψη χιλιάδων εξωπλανητών έχει επεκτείνει σημαντικά το κυνήγι για κατοικήσιμους κόσμους. Πλανήτες όπως ο Δίας ή ο Κρόνος, που είναι αέριοι γίγαντες, δεν προσφέρουν σταθερές συνθήκες για την ύπαρξη ζωής όπως την ξέρουμε. Όμως, πλανήτες σαν τον Trappist-1e, με στερεή επιφάνεια και πιθανή ατμόσφαιρα, δίνουν πραγματική ελπίδα στους επιστήμονες.

Η νέα έρευνα έρχεται σε συνέχεια μιας άλλης πολυσυζητημένης ανακοίνωσης νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με την οποία βρέθηκαν πιθανές ενδείξεις βιολογικής δραστηριότητας στον πλανήτη K2-18b, ο οποίος βρίσκεται 124 έτη φωτός μακριά. Αν και οι επιστήμονες δεν ισχυρίστηκαν ότι ανακάλυψαν ζωή, ανέφεραν την παρουσία μορίων που μπορεί να σχετίζονται με ζωντανούς οργανισμούς.

Σύμφωνα με τον Paul Rimmer, αστροχημικό του Πανεπιστημίου του Cambridge, η μελέτη του Trappist-1e είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς εξετάζει την πιθανότητα ατμόσφαιρας σε βραχώδεις πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από "ενεργά" αστέρια.

Το επόμενο βήμα, αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη κατάλληλης ατμόσφαιρας, θα είναι η αναζήτηση "υπογραφών ζωής" — χημικών στοιχείων ή μορίων που υποδηλώνουν βιολογική δραστηριότητα. Όμως, η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη και οι σημερινές παρατηρήσεις δεν επαρκούν για να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Rimmer: «Έχουμε λίγα δεδομένα για τους εξωπλανήτες και δεν μπορούμε να πάμε εκεί σύντομα για να δούμε αν υπάρχει ζωή».

Έτσι, είναι πιθανό οι επιστήμονες να αναγκαστούν να βγάλουν συμπεράσματα για ομάδες πλανητών συνολικά και όχι για μεμονωμένους κόσμους.

Με πληροφορίες από Financial Times