Ήταν κάποτε μπλε ο Άρης; Νέα στοιχεία υποδεικνύουν την ύπαρξη αρχαίου ωκεανού

Μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι ο πλανήτης Άρης μπορεί να είχε κάποτε έναν ωκεανό τουλάχιστον τόσο μεγάλο όσο ο Αρκτικός Ωκεανός της Γης.

Προηγούμενες έρευνες υποδείκνυαν ότι κάποτε υπήρχαν ποτάμια και θάλασσες στον Άρη, θέτοντας το ερώτημα εάν κάποτε ήταν ικανός να φιλοξενήσει οποιαδήποτε μορφή ζωής. Ωστόσο, αυτό που παρέμενε αβέβαια, ήταν το πόσο μπλε ήταν ο «Κόκκινος Πλανήτης».

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν εικόνες υψηλής ανάλυσης από διάφορες κάμερες σε ανιχνευτές του Άρη, συμπεριλαμβανομένων των ExoMars Trace Gas Orbiter της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA), Mars Express της ESA και Mars Reconnaissance Orbiter της NASA.

Άρης: Τι προέκυψε από τη νέα έρευνα

«Μαζί, αυτά τα όργανα λειτουργούν σαν μια γεωλογική μηχανή του χρόνου, βοηθώντας μας να ανακατασκευάσουμε την παλαιά κατάσταση του πλανήτη», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Ignatius Argadestya, πλανητικός γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης στην Ελβετία, στο Space.com.

Οι επιστήμονες ερεύνησαν το νοτιοανατολικό τμήμα ενός φαραγγιού μήκους 620 μιλίων (1.000 χιλιομέτρων) γνωστού ως Coprates Chasma. Αυτό το φαράγγι αποτελεί μέρος του Valles Marineris, του μεγαλύτερου συστήματος φαραγγιών στον Άρη, το οποίο εκτείνεται σε μήκος άνω των 2.485 μιλίων (4.000 χλμ.) κατά μήκος του ισημερινού του Κόκκινου Πλανήτη.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε γεωλογικούς σχηματισμούς γνωστούς ως αποθέσεις με απότομες πλαγιές στο κάτω άκρο του Coprates Chasma. Αυτές έμοιαζαν με δέλτα σε σχήμα βεντάλιας στη Γη, δηλαδή κώνοι από συντρίμμια και άμμο σε σχήμα βεντάλιας, που σχηματίζονται όπου οι ποταμοί χύνονται στους ωκεανούς. Αν και οι αμμόλοφοι που έχουν σμιλευτεί από τον άνεμο καλύπτουν σήμερα αυτές τις πρώην δομές δέλτα στον Άρη, το αρχικό τους σχήμα είναι ακόμα αναγνωρίσιμο.

Όλα τα απότομα ιζήματα που εντόπισαν οι επιστήμονες βρέθηκαν στο ίδιο υψόμετρο - σε βάθος 3.650 έως 3.750 μέτρων στο Valles Marineris και στις βόρειες πεδινές περιοχές. Επιπλέον, όλα σχηματίστηκαν πριν από περίπου 3,37 δισεκατομμύρια χρόνια.

Άρης: Η ύπαρξη αρχαίας ακτής

Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι αυτά τα απότομα ιζήματα είναι αποδείξεις για την ύπαρξη μιας αρχαίας ακτής. Συνολικά, υπολόγισαν ότι ο Άρης κάποτε είχε έναν ωκεανό στο βόρειο ημισφαίριο του, ο οποίος ήταν τουλάχιστον τόσο μεγάλος όσο ο Αρκτικός Ωκεανός στη Γη.

«Η πιο σημαντική συνέπεια είναι ότι ο Άρης μπορεί να είχε σταθερά επιφανειακά νερά σε πλανητική κλίμακα για μεγαλύτερες περιόδους από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως», είπε ο Argadestya. «Το νερό στον Άρη μπορεί να είχε κάποτε σχηματίσει συνδεδεμένα συστήματα σε τεράστιες αποστάσεις, αντί να υπάρχει μόνο σε απομονωμένες λίμνες».

Οι επιστήμονες σημείωσαν ότι δεν είναι οι πρώτοι που εικάζουν για την ύπαρξη και το μέγεθος ενός ωκεανού στον Άρη. «Η συμβολή της μελέτης μας είναι μια νέα σειρά γεωλογικών στοιχείων που βοηθούν να προσδιοριστεί πού μπορεί να βρισκόταν η ακτογραμμή και πόσο ψηλά έφτανε κάποτε το νερό», είπε ο Argadestya.

Στο μέλλον, οι επιστήμονες σχεδιάζουν να ερευνήσουν τη σύνθεση των αρχαίων εδαφών του Άρη. Αυτά θα μπορούσαν να ρίξουν φως στο είδος της διάβρωσης που υπέστη ο Άρης από το νερό, σημείωσε ο Argadestya.

Με πληροφορίες από Space