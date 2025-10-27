Ιταλία: Χωριό της Εποχής του Χαλκού, ηλικίας 3.000 ετών εντοπίστηκε στον βυθό της λίμνης Mezzano

Η πρόσφατη έρευνα στη μικρή ηφαιστειογενή λίμνη Mezzano (Λάτσιο, Ιταλία) αποκάλυψε έναν αρχαίο οικισμό της Εποχής του Χαλκού, βυθισμένο για περίπου 3.000 χρόνια.

Μια διεθνής ομάδα αρχαιολόγων, υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Αρχαιολογίας, Τεχνών και Τοπίου του Viterbo και της Ετρουρίας, πραγματοποίησε καταδύσεις και χαρτογράφησε πάνω από 600 ξύλινους πασσάλους, οι οποίοι στήριζαν τις κατοικίες του προϊστορικού χωριού της Εποχής του Χαλκού.

Οι πάσσαλοι αυτοί απλώνονται σε βάθη από 8 μέχρι 32 πόδια, δείχνοντας πώς η στάθμη της λίμνης και η κατασκευή του οικισμού μεταβάλλονταν στη διάρκεια των περίπου έξι αιώνων κατοίκησής του.​

Η επιτόπια έρευνα εστίασε στη συστηματική αφαίρεση αργίλου από τον πυθμένα με αναρροφητικούς σωλήνες, προκειμένου να αποκαλυφθεί η πραγματική δομή του χωριού, το οποίο διατηρείται σε αναερόβιο περιβάλλον, βοηθώντας τη διατήρηση των οργανικών και μεταλλικών ευρημάτων. Δεν εντοπίστηκε ξεκάθαρος διαχωρισμός ζωνών κατοικίας, αλλά όλα τα ευρήματα μαρτυρούν μια οριζόντια–συγκεντρική στρωματογραφία που δείχνει συνεχόμενη κατοίκηση και όχι διακριτά τμήματα ή συνοικίες.​

Ανάμεσα στα ευρήματα, οι αρχαιολόγοι ανέσυραν τουλάχιστον 25 χάλκινα αντικείμενα εξαιρετικής διατήρησης, χάρη στο πυκνό στρώμα αργίλου που εμπόδισε την οξείδωση. Ανάμεσα σε αυτά βρέθηκαν πέλεκεις, αιχμές δοράτων, πόρπες, δαχτυλίδια, καρφίτσα και δρεπάνι, όπως επίσης και χυτευμένα θραύσματα μπρούντζου—αποδείξεις ύπαρξης μεταλλουργικών εργαστηρίων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Εντυπωσιακό εύρημα ήταν ένα διάτρητο χάλκινο δίσκο με ηλιακό σύμβολο, ενώ πολλά αντικείμενα έφεραν σημάδια πυρκαγιάς, προερχόμενα πιθανόν από καταρρεύσεις καμένων ξύλινων κατασκευών μέσα στη λίμνη.​

Ένα απ’ τα στιλέτα που ανακαλύφθηκαν στη λίμνη / Φωτ.: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

Η ερευνητική ομάδα αξιοποίησε τεχνολογικά μέσα, χειρωνακτική ανασκαφή και βοήθεια από τη μονάδα υποβρύχιων Carabinieri της Ρώμης. Σε περιοχές όπου οι πάσσαλοι και τα μέταλλα εντοπίστηκαν πάνω από το κύριο αρχαιολογικό στρώμα, χρησιμοποιήθηκαν ανιχνευτές μετάλλων για την πρόληψη λεηλασιών. Τα αντικείμενα διατηρούνται πλέον με εποπτεία και ταχεία επέμβαση συντηρητών, προκειμένου να διατηρηθεί η αυθεντική τους κατάσταση.

Το χαλινάρι με το ηλιακό σύμβολο / Φωτ.: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

Οι προοπτικές της έρευνας επικεντρώνονται στη διαρκή χαρτογράφηση των πασσάλων και στη συσχέτιση κεραμικών/μεταλλικών υλικών με τις ζώνες βάθους του οικισμού, ώστε να αποσαφηνιστεί η εξέλιξη της ανθρωπογενούς κατοίκησης στη βυθισμένη λεκάνη. Ειδικά η στρωματογραφική ανασκαφή θα δώσει απαντήσεις για τη διαμόρφωση των χώρων και τη χρονολόγηση των ευρημάτων εντός του μεγάλου προϊστορικού χωριού. Η φυσική διάβρωση συνεχίζει να εκθέτει παλαιότερα στρώματα κοντά στις όχθες, υποδεικνύοντας μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ του περιβάλλοντος, της κοινότητας και της τεχνολογίας της εποχής.​

Μία από τις πόρπες της Εποχής του Χαλκού που ανακαλύφθηκαν στη λίμνη / Φωτ.: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

Η ανασκαφή του Mezzano θεωρείται από τις σημαντικότερες για την προϊστορική αρχαιολογία της κεντρικής Ιταλίας, ενώ η προσφορά της στη μελέτη της Εποχής του Χαλκού είναι ανεκτίμητη, από ιστορική και τεχνολογική άποψη. Οι αρχαιολόγοι σκοπεύουν να συνεχίσουν τις υποβρύχιες ανασκαφές και να εμπλουτίσουν τη γνώση της επιστημονικής κοινότητας με νέα δεδομένα.

Με πληροφορίες από etruria-news, finestresullarte, Yahoo