Ιταλία: Εγκαινιάζεται στη Φλωρεντία κέντρο για τον εθισμό στα social media

Η Ιταλία αποκτά το πρώτο της εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με την «κατάχρηση των ψηφιακών τεχνολογιών», το οποίο πρόκειται να ανοίξει στη Φλωρεντία.

Την Τρίτη, υπογράφηκε στη Φλωρεντία η συμφωνία για την έναρξη του προγράμματος με την ονομασία «Discover – Out of the shell», του πρώτου εξειδικευμένου κέντρου στην Ιταλία που είναι αφιερωμένο στον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην προώθηση της συνειδητής χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η πρωτοβουλία, που προωθείται από την ASL Toscana Centro, τον Δήμο της Φλωρεντίας και τον συνεταιρισμό Retesviluppo, αποτελεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια στην Ιταλία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εξάρτησης από τον ψηφιακό κόσμο, το οποίο επηρεάζει κυρίως τους νέους και έχει σημαντικές κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις.

Εθισμός στα social media: Πώς θα λειτουργεί το κέντρο

Η Ιταλία δεν έχει ακόμη υιοθετήσει αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, το πρόγραμμα Discover, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία μετά το καλοκαίρι, επιδιώκει να επικεντρωθεί στην πρόληψη της υπερβολικής και λανθασμένης χρήσης των ψηφιακών πλατφορμών, προωθώντας παράλληλα τη συνειδητή αξιοποίησή τους.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πώς μοιάζει ο εθισμός στα social media, σύμφωνα με τη γυναίκα που μηνύει τη Meta και το YouTube

Το κέντρο θα απευθύνεται σε νέους ηλικίας 10 έως 25 ετών και θα λειτουργεί από τη Retesviluppo - μια ιταλική κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (social enterprise) που ιδρύθηκε το 2008 από νέους ερευνητές του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας και ειδικεύεται στην κοινωνική και ψηφιακή καινοτομία, την εκπαίδευση, την έρευνα και την προώθηση της υπεύθυνης χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών, συνεργαζόμενη με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και δημόσιους φορείς.

Οι υπηρεσίες του θα περιλαμβάνουν προγράμματα καθοδήγησης, συμβουλευτική υποστήριξη και εργαστήρια, με έμφαση τόσο στην εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης όσο και στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσω επιτραπέζιων παιχνιδιών, χειροτεχνιών και ομαδικών δραστηριοτήτων.

Το Discover θα λειτουργεί ως εκπαιδευτικός χώρος, που θα είναι ανοικτός και σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις, όπως η κοινωνική απόσυρση, η απομόνωση ή η ψυχολογική δυσφορία, η ASL Toscana Centro θα μπορεί να παρεμβαίνει συντονίζοντας τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της περιοχής.

Η Ευρώπη αυστηροποιεί τη στάση της απέναντι στα social media

Η συζήτηση γύρω από το ζήτημα είναι έντονη σε παγκόσμιο επίπεδο και τις τελευταίες ημέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει διαφορετικές λύσεις.

Η πρώτη χώρα που θέσπισε αυστηρή νομοθεσία κατά των ψηφιακών πλατφορμών ήταν η Αυστραλία, η οποία υποχρεώνει τους παρόχους να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών. Το μέτρο αφορά όχι μόνο τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Instagram, το TikTok και το Facebook, αλλά και πολλές ακόμη διαδικτυακές υπηρεσίες.

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας, η Γαλλία έγινε την Τρίτη η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που επέβαλε απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με το μέτρο να τίθεται σε ισχύ ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Παρόμοιες πρωτοβουλίες εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, μετά και τη στήριξη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην υιοθέτηση μέτρων για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με βάση στοιχεία που αναδεικνύουν τους κινδύνους για τις μικρότερες ηλικίες.

Στις 15 Ιουλίου, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε σχέδια για την επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για εφήβους 16 και 17 ετών, αν και το μέτρο έχει δεχθεί κριτική ως αναποτελεσματικό.

Παράλληλα, χώρες όπως η Ελλάδα, η Σλοβενία, η Σουηδία και η Ισπανία εξετάζουν περιορισμούς στη χρήση των κοινωνικών δικτύων από παιδιά κάτω των 16 ή των 14 ετών.

Με πληροφορίες από Euronews