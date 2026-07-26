Ιός του Δυτικού Νείλου: Πώς να προστατευτείτε καθώς αυξάνονται τα κρούσματα στην Ευρώπη

Η περίοδος μετάδοσης του ιού του δυτικού Νείλου ξεκινά συνήθως στα τέλη της άνοιξης, διαρκεί έως το φθινόπωρο και κορυφώνεται μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου.

Καθώς έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία και Βόρεια Μακεδονία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) απευθύνει έκκληση στους πολίτες των επηρεαζόμενων περιοχών να εστιάσουν στα μέτρα προστασίας.

«Απλές κινήσεις, όπως το να καλύπτουμε το σώμα μας, να χρησιμοποιούμε αντικουνουπικό και να απομακρύνουμε το στάσιμο νερό γύρω από το σπίτι, μπορούν να κάνουν τη διαφορά», δήλωσε την Παρασκευή ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Χανς Χένρι Π. Κλούγκε.

Για τους ανθρώπους δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, ενώ η θεραπεία περιορίζεται στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Στις σοβαρές περιπτώσεις, κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγή στο νοσοκομείο για παροχή υποστηρικτικής φροντίδας.

Ο ΠΟΥ Ευρώπης συνιστά να καλύπτουμε το μεγαλύτερο μέρος του σώματος με ρούχα, να περιορίζουμε τις μετακινήσεις σε εξωτερικούς χώρους τις ώρες που τα κουνούπια είναι πιο δραστήρια, δηλαδή την αυγή και το σούρουπο, να βάζουμε αντικουνουπικό, καθώς και να τοποθετούμε σήτες σε πόρτες και παράθυρα. Παράλληλα, προτείνει τη χρήση κουνουπιέρας στα κρεβάτια και στα καρότσια των μωρών.

Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

Η πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου, περίπου το 70% με 80%, δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Όσοι εκδηλώσουν συμπτώματα, μπορεί να παρουσιάσουν πυρετό, πονοκέφαλο, κόπωση, μυϊκούς πόνους, ναυτία ή εμετό, ενώ ορισμένοι εμφανίζουν εξανθήματα ή πρησμένους λεμφαδένες.

«Όποιος εμφανίσει υψηλό πυρετό, εξάνθημα ή δυσκαμψία στον αυχένα μετά από τσίμπημα κουνουπιού, θα πρέπει να επισκεφθεί αμέσως γιατρό», υπογράμμισε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Ευρώπης.

Περίπου ένας στους 150 προσβληθέντες εκδηλώνει σοβαρή νόσο που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα, η οποία «μπορεί να απειλήσει ακόμη και τη ζωή του ασθενούς», σημείωσε ο Κλούγκε.

Η άνοδος της θερμοκρασίας ευνοεί τη διασπορά

Λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η μετάδοση του ιού αναμένεται μόνο να αυξηθεί. «Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν είναι καινούργια απειλή, όμως οι συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωσή του αλλάζουν ραγδαία», δήλωσε ο Κλούγκε. «Οι υψηλότερες θερμοκρασίες και τα μεγαλύτερα σε διάρκεια καλοκαίρια δίνουν στα κουνούπια περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερο εδαφικό εύρος για να μεταδώσουν τον ιό».

Η Ελλάδα καταγράφει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη αύξηση. Οι αρχές της χώρας μας ανακοίνωσαν 21 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε ανθρώπους έως τις 22 Ιουλίου. Από αυτούς τους ασθενείς, οι 20 εκδήλωσαν προβλήματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα, ενώ 13 παραμένουν νοσηλευόμενοι.

Η Ιταλία εμφανίζει την ευρύτερη γεωγραφική διασπορά, με 21 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 17 διαφορετικές περιοχές έως τις 15 Ιουλίου. Εγχώριες μολύνσεις έχουν επίσης επιβεβαιωθεί στη Βόρεια Μακεδονία (δύο κρούσματα), τη Ρουμανία (δύο) και την Ισπανία (δύο).

Με πληροφορίες από το Εuronews