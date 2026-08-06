Ιός Δυτικού Νείλου: «Αναμένονται περισσότερα κρούσματα το επόμενο διάστημα» - Οι «κόκκινες» περιοχές

Αυξητική πορεία συνεχίζει να καταγράφει η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει ακόμη 23 νέα εγχώρια κρούσματα μέσα στην τελευταία εβδομάδα.

Από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης έως τις 5 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί συνολικά 65 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 54 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 11 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά, έχουν καταγραφεί έξι θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών.

Νοσηλεύονται συνολικά 20 ασθενείς, εκ των οποίων 8 σε ΜΕΘ και 4 σε ΜΑΦ.

Την περίοδο 2026, μέχρι και χθες, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 25 Δήμους της χώρας, σε δέκα Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Πέλλας και Σερρών.

Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές, που δεν μπορούν με ασφάλεια να προβλεφθούν. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε συγκεκριμένες περιοχές, αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί στους εξής Δήμους:

Αχαρνών 2

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 3

Κρωπίας 2

Λαυρεωτικής 1

Μαραθώνος 1

Μαρκοπούλου Μεσογαίας 7

Παιανίας 1

Παλλήνης 5

Ραφήνας - Πικερμίου 1

Σπάτων - Αρτέμιδος 11

Αγίας Παρασκευής 3

Νέας Ιωνίας 1

Παπάγου - Χολαργού 1

Χαλανδρίου 2

Φυλής 1

Κεντρικού Τομέα Αθηνών Αθηναίων - 6η Δημοτική Κοινότητα 1

Αθηναίων - 3η Δημοτική Κοινότητα 1

Αθηναίων - 2η Δημοτική Κοινότητα 1

Ηλιούπολης 1

Γλυφάδας 2

Παλαμά 1

Λαρισαίων 3

Τεμπών 1

Υπό διερεύνηση είναι κρούσμα στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Τρικκαίων 1

Πέλλας 3

Σκύδρας 2

Νέας Ζίχνης 1

Υπό διερεύνηση είναι 4 κρούσματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι περιοχές υψηλού κινδύνου

Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους/ Δημοτικές Κοινότητες, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, γνωμοδότησε ότι επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι: Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Φιλοθέης - Ψυχικού και Μεταμόρφωσης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, η 1η και 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, ο Δήμος Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών και ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας. Στους Δήμους/ Δημοτικές Κοινότητες «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου, τονίζει ο ΕΟΔΥ. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία αφενός η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας και αφετέρου η συνεχιζόμενη εγρήγορση των τοπικών και εθνικών αρχών. Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ο ΕΟΔΥ συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Με πληροφορίες από ΕΟΔΥ, ΑΠΕ-ΜΠΕ