Ιός chikungunya: Ποιες επιπλοκές του δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν - Τι να αποφύγουμε

Η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος Ε.Π.Ε και αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, στάθηκε στην τροπική νόσο chikungunya, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων τις επιπλοκές που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Ως προς τις επιπλοκές του ιού chikungunya που μεταδίδεται από δύο είδη κουνουπιών και από άνθρωπο σε άνθρωπο, τις χαρακτήρισε μεν σπάνιες, ωστόσο είναι αρκετά επικίνδυνες: προκαλούν μεταξύ άλλων εγκεφαλίτιδα στο κεντρικό νευρικό σύστημα και καρδιολογικά προβλήματα, με την ίδια να διευκρινίζει πως «βρισκόμαστε ακόμη σε εισαγωγικά επίπεδα».

Αξίζει να σημειωθεί πως στη Γαλλία έχουν καταγραφεί 800 κρούσματα από τον ιό chikungunya, ενώ στην Ελλάδα το τελευταίο παρατηρήθηκε το 2023. Η ίδια προειδοποίησε πως για να μην παρατηρηθούν μολύνσεις από τη νόσο, θα πρέπει να αποφεύγονται μέρη με στάσιμα νερά, συνέστησε τη χρήση μακρυμάνικων ρούχων σε ανάλογες περιοχές, και τον ψεκασμό κατά των κουνουπιών.

Ιός chikungunya: Τι είπε η Ματίνα Παγώνη για τη νόσο

«Είναι ένας πολύ γνωστός ιός που χρονολογείται από το 1952 και πρωτοξεκίνησε από τροπικές χώρες, όπως την Τανζανία.

Μεταδίδεται από δύο είδη κουνουπιών και γι' αυτό έχουμε αρχίσει και φοβόμαστε, και επειδή έχουμε αυτήν τη σημαντική κλιματική αλλαγή, ποτέ δεν θα πιστεύαμε ότι αυτοί οι ιοί, που παρατηρούνται σε τροπικές χώρες, θα ερχόντουσαν στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες».

Ως προς τα συμπτώματα, ξεκαθάρισε τα εξής: «Δυστυχώς, οι κλιματικές αλλαγές έχουν δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα. Ο ιός αυτός μεταδίδεται από τα κουνούπια και από άνθρωπο σε άνθρωπο και δημιουργεί έντονους πόνους στις αρθρώσεις, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν διάρκεια έως έξι μήνες ή έναν χρόνο. Ο άνθρωπος που έχει αυτήν τη νόσο, υποφέρει πάρα πολύ, είτε είναι μικρό παιδί, είτε είναι σε μεγάλη ηλικία».

Πρόσθεσε πως η νόσος γίνεται αντιληπτή από την επώαση του τσιμπήματος που διαρκεί έξι με επτά ημέρες, ενώ στη συνέχεια αρχίζουν οι πόνοι στις αρθρώσεις: «Δεν μεταδίδεται από σταγονίδια, το ξεκαθαρίζω, είναι μόνο από δύο είδη κουνουπιών».

Παράλληλα, ως προς το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, ανέφερε πως «υπάρχουν εμβόλια, είναι πανάκριβα ωστόσο, και στα αρχικά στάδια. Γι' αυτό, λοιπόν, είμαστε σε αναμονή. Πιστεύω στην Ελλάδα ότι δεν θα έχουμε κρούσματα». Καταληκτικά, τόνισε πως δεν μπορούν να ξεχωριστούν τα κουνούπια.