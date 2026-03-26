iOS 26.4: Νέα emojis έρχονται στα iPhone με τη νέα ενημέρωση της Apple

Η Apple διαθέτει την ενημέρωση λογισμικού iOS 26.4 για iPhone, φέρνοντας μεταξύ άλλων οκτώ νέα emojis, αλλά και διορθώσεις που αφορούν την ασφάλεια και τη λειτουργία της συσκευής.

Στη νέα έκδοση προστίθενται οκτώ νέα emojis, ανάμεσα τους ένα πρόσωπο με διογκωμένα μάτια, ένας χορευτής μπαλέτου σε διαφορετικούς τόνους δέρματος, ένα σεντούκι θησαυρού, μια όρκα, ένα τρομπόνι και το γνωστό «σύννεφο μάχης» από τα κινούμενα σχέδια.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει και αλλαγές στην εφαρμογή Apple Music. Με τη λειτουργία Playlist Playground, οι χρήστες μπορούν να περιγράφουν το είδος μουσικής που θέλουν και το σύστημα δημιουργεί αυτόματα λίστα τραγουδιών με τίτλο και περιγραφή. Προστίθεται επίσης η λειτουργία Concerts, που εμφανίζει συναυλίες κοντά στον χρήστη από καλλιτέχνες που ήδη ακούει και προτείνει νέες επιλογές.

Τα νέα emojis που έρχονται στις συσκευές της Apple / Φωτ.: Apple

Παράλληλα, ενσωματώνεται δυνατότητα αναγνώρισης τραγουδιών μέσω Shazam ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, με τα αποτελέσματα να εμφανίζονται μόλις η συσκευή συνδεθεί ξανά.

Στις ρυθμίσεις προσβασιμότητας, η Apple προσθέτει επιλογές που περιορίζουν τα έντονα οπτικά εφέ και τις κινήσεις του περιβάλλοντος χρήσης, όπως οι κινούμενες μεταβάσεις στην οθόνη. Αλλαγές υπάρχουν και στη λειτουργία Family Sharing, όπου ενήλικα μέλη μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τη δική τους μέθοδο πληρωμής για αγορές, χωρίς να περνούν από τον διαχειριστή της οικογένειας.

Στην εφαρμογή Υπενθυμίσεις, οι χρήστες μπορούν πλέον να χαρακτηρίζουν μια καταχώρηση ως επείγουσα και να τη φιλτράρουν πιο εύκολα στις λίστες τους. Η εφαρμογή Freeform, που χρησιμοποιείται για σημειώσεις και οπτική οργάνωση ιδεών, αποκτά νέα εργαλεία δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνας, καθώς και πρόσβαση σε επιπλέον περιεχόμενο.

Παράλληλα, η Apple διορθώνει σειρά προβλημάτων ασφαλείας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αδυναμίες στον WebKit, τον μηχανισμό πάνω στον οποίο βασίζεται ο Safari, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μέσω κακόβουλων ιστοσελίδων. Διορθώσεις έγιναν και στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε μια εφαρμογή να αποκτήσει αυξημένα δικαιώματα και έλεγχο της συσκευής.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης διορθώσεις στη λειτουργία του συστήματος, όπως βελτιώσεις στο πληκτρολόγιο κατά τη γρήγορη πληκτρολόγηση και πιο ομαλή απόκριση της διεπαφής.

Η Apple συνιστά στους χρήστες να εγκαταστήσουν την ενημέρωση, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές διορθώσεις ασφαλείας.

Με πληροφορίες από Forbes