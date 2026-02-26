Το Instagram θα ειδοποιεί τους γονείς εάν τα παιδιά αναζητούν όρους σχετικούς με την αυτοκτονία

Το Instagram ανακοίνωσε ότι θα ειδοποιεί τους γονείς εάν τα παιδιά τους αναζητούν επανειλημμένα όρους που σχετίζονται με την αυτοκτονία ή την αυτοτραυματισμό, την ώρα που η πίεση προς τις κυβερνήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αυστραλίας με την απαγόρευση της χρήσης των social media από άτομα κάτω των 16 ετών, αυξάνεται.

Η Βρετανία ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, μετά την κίνηση της Αυστραλίας τον Δεκέμβριο. Η Ισπανία, η Ελλάδα και η Σλοβενία ανακοίνωσαν επίσης, ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο περιορισμού της πρόσβασης.

Το Instagram ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα αρχίσει να ειδοποιεί τους γονείς που έχουν εγγραφεί στην προαιρετική ρύθμιση εποπτείας, εάν τα παιδιά τους επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που σχετίζεται με αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό. «Αυτές οι ειδοποιήσεις βασίζονται στην υπάρχουσα δουλειά μας για την προστασία των εφήβων από δυνητικά επιβλαβές περιεχόμενο στο Instagram», αναφέρει η πλατφόρμα σε δήλωσή της και προσθέτει: «Έχουμε αυστηρές πολιτικές κατά του περιεχομένου που προωθεί ή εξυμνεί την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό».

Η Instagram αναμένεται να ξεκινήσει τις ειδοποιήσεις από την επόμενη εβδομάδα για όσους έχουν εγγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, την Αυστραλία και τον Καναδά.

Οι κυβερνήσεις επιδιώκουν όλο και περισσότερο να προστατεύσουν τα παιδιά από κινδύνους στο διαδίκτυο, ιδίως μετά τις ανησυχίες που προκάλεσε το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Grok, το οποίο δημιούργησε μη συναινετικές σεξουαλικές εικόνες.

Οι «λογαριασμοί εφήβων» του Instagram για άτομα κάτω των 16 ετών χρειάζονται την άδεια των γονέων για να αλλάξουν τις ρυθμίσεις, ενώ οι γονείς μπορούν να επιλέξουν ένα επιπλέον επίπεδο παρακολούθησης με τη συγκατάθεση των εφήβων τους.

Με πληροφορίες από Reuters