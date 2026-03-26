Instagram: Νέα δυνατότητα λύνει ένα από τα πιο συχνά προβλήματα στα posts

Το Instagram προσθέτει μια νέα δυνατότητα που επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν τη σειρά φωτογραφιών και βίντεο σε αναρτήσεις τύπου carousel ακόμη και μετά τη δημοσίευσή τους.

Η αλλαγή επιβεβαιώθηκε από τον επικεφαλής της πλατφόρμας, Άνταμ Μοσέρι, ενώ σχετικές οδηγίες δημοσιεύθηκαν και από τον επίσημο λογαριασμό Creators. Οι χρήστες μπορούν πλέον να επεξεργαστούν μια ανάρτηση, να επιλέξουν το περιεχόμενο που θέλουν και να το μετακινήσουν σε διαφορετική θέση μέσα στο ίδιο post.

Η δυνατότητα αφορά αναρτήσεις με πολλαπλές εικόνες ή βίντεο και ενεργοποιείται μέσω της επιλογής επεξεργασίας. Ο χρήστης κρατά πατημένο το στοιχείο που θέλει να μετακινήσει και το τοποθετεί στη νέα θέση, πριν αποθηκεύσει τις αλλαγές.

Η λειτουργία ξεκίνησε να διατίθεται από τη Δευτέρα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί σταδιακά σε όλες τις περιοχές. Σύμφωνα με δοκιμές, δεν φαίνεται να υπάρχει χρονικός περιορισμός για την αλλαγή της σειράς.

Ωστόσο, η νέα δυνατότητα ισχύει μόνο για νέες αναρτήσεις. Σε παλαιότερα carousel posts, οι χρήστες μπορούν να αφαιρούν περιεχόμενο, αλλά όχι να αλλάζουν τη σειρά του.

Παράλληλα, παραμένει ανεκπλήρωτο ένα ακόμη συχνό αίτημα των χρηστών, καθώς δεν υπάρχει ακόμη δυνατότητα προσθήκης νέων φωτογραφιών σε ήδη δημοσιευμένες αναρτήσεις.

Η εξέλιξη εντάσσεται σε μια σειρά αλλαγών στην πλατφόρμα, που περιλαμβάνουν και νέες επιλογές ελέγχου του αλγορίθμου στα Reels. Την ίδια ώρα, η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι θα σταματήσει να υποστηρίζει την κρυπτογράφηση end-to-end στα προσωπικά μηνύματα μετά τις 8 Μαΐου.

Με πληροφορίες από PC Mag