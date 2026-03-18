Instagram: Αυτή η λειτουργία σταματά από τον Μάιο

Το Instagram θα σταματήσει να κρυπτογραφεί πλήρως τα προσωπικά μηνύματα των χρηστών από τον Μάιο του 2026, έπειτα από χρόνια κριτικής από αρχές ασφαλείας και ομάδες προστασίας των παιδιών.

Η αλλαγή σημαίνει ότι η Meta θα μπορεί να βλέπει τα περιεχόμενα των μηνυμάτων όλων των χρηστών, κάτι που μέχρι τώρα συνέβαινε μόνο για όσους δεν είχαν ενεργοποιήσει την κρυπτογράφηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η λειτουργία είχε ήδη απενεργοποιηθεί για ορισμένους χρήστες στην Αυστραλία.





Λόγοι και αντιδράσεις για την αφαίρεση της κρυπτογράφησης από το Instagram

Η Meta εξήγησε ότι η απόφαση πάρθηκε λόγω χαμηλής χρήσης της λειτουργίας, με λίγους χρήστες να την ενεργοποιούν.

Οι χρήστες που θέλουν να διατηρήσουν κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο μπορούν να το κάνουν εύκολα μέσω του WhatsApp.

Η κίνηση αυτή ακολούθησε πίεση από οργανισμούς ασφαλείας, όπως το FBI, η Interpol και οι αυστραλιανές αρχές, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η end-to-end κρυπτογράφηση θα περιόριζε την ικανότητα των αρχών να προστατεύουν τα παιδιά και να αντιμετωπίζουν εγκληματικές ενέργειες.

Ορισμένοι ειδικοί, όπως ο Tom Sulston από το Digital Rights Watch, θεωρούν ότι η απόφαση σχετίζεται και με στρατηγικούς και οικονομικούς λόγους, όπως η διατήρηση των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων στο WhatsApp και η δυνατότητα χρήσης των περιεχομένων για διαφήμιση ή εκπαίδευση chatbot.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η κρυπτογράφηση εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των χρηστών.

Με πληροφορίες από Guardian