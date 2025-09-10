Νέα εξέταση αίματος θα μπορούσε να «αλλάξει ριζικά» τη διάγνωση του Αλτσχάιμερ

Ένα σημαντικό νέο τεστ αίματος, που θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ, δοκιμάζεται σε ασθενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο με πρώιμα συμπτώματα, όπως ανακοίνωσαν ερευνητές.

Άτομα με υπόνοια άνοιας στρατολογούνται μέσω κλινικών μνήμης σε όλη τη χώρα, ώστε να εξεταστεί πόσο καλά λειτουργεί το τεστ, το οποίο μετρά την πρωτεΐνη p-tau217, στο πλαίσιο του NHS. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συνηθισμένη αιτία άνοιας και συνδέεται με τη συσσώρευση δύο βασικών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο, της αμυλοειδούς και της tau.

Η p-tau217 θεωρείται πολλά υποσχόμενος βιοδείκτης.

Μια ομάδα με επικεφαλής το University College London (UCL) διεξάγει τη δοκιμή στο πλαίσιο της Blood Biomarker Challenge.

Στόχος τους είναι να διαπιστώσουν αν το τεστ, το οποίο σύμφωνα με αναλυτές μπορεί να δείξει με περίπου 80% ακρίβεια σε άτομα με γνωστική έκπτωση αν είναι πιθανό να έχουν Αλτσχάιμερ, μπορεί να βελτιώσει την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση της θανατηφόρας αυτής ασθένειας.

Το τεστ έχει ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικό στον εντοπισμό της πρωτεΐνης, όμως οι ερευνητές θέλουν να μάθουν αν η εφαρμογή του σε ασθενείς από την αρχή της αξιολόγησης για προβλήματα μνήμης και σκέψης βοηθά στη διάγνωση και τη θεραπεία.

Η μελέτη θα στρατολογήσει 1.100 άτομα από διαφορετικά γεωγραφικά, εθνοτικά και οικονομικά υπόβαθρα, καθώς και άτομα με άλλες παθήσεις, ώστε τα ευρήματα να είναι αντιπροσωπευτικά για ένα ευρύ πληθυσμό.

Το Essex Partnership University NHS Foundation Trust ξεκίνησε την πρόσληψη πριν από μερικές εβδομάδες και αναμένεται να συμμετάσχουν ακόμη 19 κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αν αποδειχθεί αποτελεσματικό στο NHS, τα τεστ αίματος θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος μιας ευρύτερης αξιολόγησης για την επιβεβαίωση της διάγνωσης της νόσου Αλτσχάιμερ σε άτομα που ήδη εμφανίζουν προβλήματα μνήμης ή σκέψης.

Ο καθηγητής Jonathan Schott, από το UCL και επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της οργάνωσης Alzheimer’s Research UK, δήλωσε ότι το τεστ αίματος στηρίζεται σε ισχυρά επιστημονικά δεδομένα και παρέχει συγκρίσιμες πληροφορίες με άλλες διαγνωστικές «χρυσού προτύπου» εξετάσεις, όπως οι τομογραφίες PET και οι οσφυονωτιαίες παρακεντήσεις, αλλά είναι πολύ πιο προσιτό και φθηνό.

Οι τομογραφίες PET και οι οσφυονωτιαίες παρακεντήσεις είναι σήμερα διαθέσιμες μόνο σε περίπου 2% των διαγνωσμένων με Αλτσχάιμερ, πρόσθεσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο έγκαιρος και ακριβής εντοπισμός της νόσου Αλτσχάιμερ «θα γίνει ακόμη πιο κρίσιμος καθώς αναδύεται μια νέα γενιά θεραπειών που μπορούν να επιβραδύνουν την εξασθένιση μνήμης και σκέψης».

«Η έγκαιρη διάγνωση θα είναι το κλειδί ώστε αυτές οι εξελίξεις να φτάσουν σε όσους τις χρειάζονται περισσότερο», είπε. Πρόσθεσε ότι ελπίζει η δοκιμή να αποτελέσει ένα βήμα μπροστά για την «επανάσταση» στη διάγνωση.

Η καθηγήτρια Fiona Carragher, επικεφαλής πολιτικής και έρευνας στην Alzheimer’s Society, είπε ότι «μόνο το ένα τρίτο των ατόμων με άνοια ένιωσε θετικά για την εμπειρία της διάγνωσης, ενώ πολλοί ανέφεραν ότι φοβούνταν να λάβουν διάγνωση», σύμφωνα με έρευνα της οργάνωσης.

«Ως αποτέλεσμα, πολύ συχνά η άνοια διαγιγνώσκεται αργά, περιορίζοντας την πρόσβαση σε υποστήριξη, θεραπεία και ευκαιρίες για μελλοντικό σχεδιασμό», ανέφερε.

Οι ειδικοί ελπίζουν να έχουν απαντήσεις μέσα σε τρία χρόνια.

Με πληροφορίες από Sky News