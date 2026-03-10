Ηνωμένο Βασίλειο: Απορρίφθηκε η πρόταση για απαγόρευση των social media στους κάτω των 16 ετών

Οι Βρετανοί βουλευτές απέρριψαν την πρόταση για απαγόρευση των social media για άτομα κάτω των 16 ετών.

Στην Αυστραλία, η απαγόρευση ιστοσελίδων όπως TikTok, Instagram και Snapchat για παιδιά εισήχθη στα τέλη του προηγούμενου έτους – η πρώτη χώρα που επέβαλε τέτοιο μέτρο – και παρόμοιες προτάσεις είχαν υποστηριχθεί από μέλη της Βουλής των Λόρδων τον Ιανουάριο.

Υποστηρικτές περιλαμβάνουν τον ηθοποιό Hugh Grant, ενώ επικριτές, όπως η οργάνωση για τα παιδιά NSPCC, προειδοποίησαν ότι η απαγόρευση μπορεί να στείλει τους νέους σε πιο επικίνδυνες και λιγότερο ρυθμιζόμενες γωνιές του διαδικτύου.

Τη Δευτέρα, η υπουργός Παιδείας Olivia Bailey κάλεσε τους βουλευτές να απορρίψουν την αλλαγή και να υποστηρίξουν πιο ευέλικτους περιορισμούς. «Πολλοί γονείς και οργανώσεις έχουν ζητήσει πλήρη απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων για κάτω των 16», είπε η Bailey.

«Άλλοι, συμπεριλαμβανομένων φιλανθρωπικών οργανώσεων για παιδιά, προειδοποιούν ότι μια γενική απαγόρευση μπορεί να στείλει τα παιδιά σε λιγότερο ελεγχόμενα μέρη του διαδικτύου ή να τα αφήσει απροετοίμαστα όταν τελικά συνδεθούν στο διαδίκτυο.

Γι’ αυτό η κυβέρνηση ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν με ασφαλή, υγιή και εποικοδομητική σχέση με το διαδίκτυο».

Η διαβούλευση θα εξετάσει αν οι πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων πρέπει να έχουν ελάχιστη ηλικία χρήσης και αν πρέπει να απενεργοποιηθούν λειτουργίες που δημιουργούν εξάρτηση, όπως το autoplay.

Απαγόρευση social media: Το εναλλακτικό σχέδιο

Το εναλλακτικό σχέδιο της Bailey δίνει στη Liz Kendall, υπουργό Επιστήμης, την εξουσία να περιορίζει ή να απαγορεύει την πρόσβαση σε παιδιά συγκεκριμένων ηλικιών σε κοινωνικά δίκτυα και chatbots.

Η Kendall θα μπορεί επίσης να περιορίζει συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι επικίνδυνες ή εθιστικές, καθώς και να ρυθμίζει τη χρήση VPN από παιδιά και να αλλάζει την ηλικία ψηφιακής συναίνεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη Βουλή των Κοινοτήτων, οι βουλευτές ψήφισαν 307 κατά και 173 υπέρ της πρότασης των Λόρδων για πλήρη απαγόρευση, υποστηρίζοντας τελικά το σχέδιο της Bailey, που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο κάποιου είδους περιορισμού.

Πάνω από 100 βουλευτές των Εργατικών απείχαν, μεταξύ αυτών ο Sadik Al-Hassan από το North Somerset, ο οποίος είπε: «Αν τα social media ήταν ναρκωτικό, θα είχαν ήδη απαγορευθεί».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σημείωσε: «Οι γονείς σαν κι εμένα δίνουμε καθημερινή μάχη που δεν μπορούμε να κερδίσουμε μόνοι μας, ενάντια σε πλατφόρμες σχεδιασμένες για να κρατούν τα παιδιά κολλημένα».

Ο πρώην υπουργός Παιδείας των Συντηρητικών, Lord Nash, που είχε προτείνει την τροπολογία στους Λόρδους, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα στη Βουλή των Κοινοτήτων «βαθιά απογοητευτικό» και είπε ότι θα συνεργαστεί με τους Λόρδους για να επαναφέρει την τροπολογία.

Η εκπρόσωπος Παιδείας των Liberal Democrats, Munira Wilson, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν κατανοεί το πρόβλημα: «Η αποτυχία της κυβέρνησης να δεσμευθεί σε απαγόρευση των επιβλαβών social media είναι απλώς ανεπαρκής - οι οικογένειες χρειάζονται σαφείς εγγυήσεις τώρα».

Με πληροφορίες από BBC