Ινδονησία: Καταστροφικές βροχές τεσσάρων ημερών επηρέασαν τον πληθυσμό σπάνιου είδους πιθήκου

Οι ακραίες βροχοπτώσεις και οι κατολισθήσεις που αποδίδονται στην κλιματική κρίση προκάλεσαν τον θάνατο περίπου του 7% του εναπομείναντος πληθυσμού του σπανιότερου μεγάλου πιθήκου στον κόσμο, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, δημιουργώντας έντονη ανησυχία για την επιβίωση του είδους.

Η έρευνα εκτιμά ότι 58 από τους περίπου 800 ουρακοτάγκους Ταπανούλι (Pongo tapanuliensis), οι οποίοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και απειλούνται με εξαφάνιση, χάθηκαν έπειτα από βροχοπτώσεις που ξεπέρασαν τα 1.000 χιλιοστά μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών στην επαρχία Βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας, τον Νοέμβριο του 2025. Οι απώλειες αυτές αντιστοιχούν στο 11% του τοπικού πληθυσμού και στο 7% του συνολικού πληθυσμού του είδους.

«Είναι τραγικό να χάνονται τόσοι πολλοί πίθηκοι με αυτόν τον τρόπο. Σε τοπία όπου οι πληθυσμοί είναι μικροί και κατακερματισμένοι, αυτού του είδους τα καιρικά ή κλιματικά γεγονότα μπορούν να έχουν συνέπειες σε επίπεδο πληθυσμού. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για το μέλλον αυτού του πιθήκου», δήλωσε ο καθηγητής Serge Wich, πρωτευοντολόγος στο Πανεπιστήμιο Liverpool John Moores και συν-συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό *Current Biology*.

Δορυφορικά δεδομένα αποκαλύπτουν εκτεταμένες καταστροφές στο οικοσύστημα

Οι επιστήμονες συνδύασαν ανάλυση δορυφορικών εικόνων με εκτιμήσεις πληθυσμιακής πυκνότητας για να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις του κυκλώνα Senyar στον πληθυσμό των ουρακοτάγκων στο κύριο βιότοπό τους, στο δασικό οικοσύστημα Batang Toru, το οποίο ήδη απειλείται από την εξόρυξη, τις φυτείες φοινικέλαιου και ένα μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο.

Οι δορυφορικές εικόνες έδειξαν επίσης ότι περίπου 8.300 εκτάρια (20.510 στρέμματα), δηλαδή το 11,7% του βασικού δασικού οικοτόπου, καταστράφηκαν από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από ακραίες βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, που συνδέεται με την καύση ορυκτών καυσίμων, έχει αυξήσει την ένταση των βροχοπτώσεων έως και 50%.

«Η απώλεια περίπου 58 ουρακοτάγκων Ταπανούλι από ένα μόνο συμβάν κατολίσθησης που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα καταστροφικό δημογραφικό σοκ για τον σπανιότερο μεγάλο πίθηκο στον κόσμο», δήλωσε η καθηγήτρια Τζάτνα Σουπριάτνα, βιολόγος διατήρησης στο Πανεπιστήμιο της Ινδονησίας. «Για να αποτραπεί η πρώτη σύγχρονη εξαφάνιση ενός είδους μεγάλου πιθήκου, η Ινδονησία πρέπει να προστατεύσει μόνιμα το οικοσύστημα Μπατάνγκ Τόρου, αλλά οι διεθνείς εταίροι μας πρέπει επίσης να τηρήσουν τις παγκόσμιες δεσμεύσεις τους παρέχοντας άμεση χρηματοδότηση για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας».

Κίνδυνος εξαφάνισης και προτάσεις προστασίας του οικοσυστήματος

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι ετήσιες απώλειες της τάξης του 1% του πληθυσμού των ουρακοτάγκων Ταπανούλι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μελλοντική εξαφάνιση του είδους. Η κυβέρνηση της Ινδονησίας έχει αναστείλει προσωρινά σημαντικές βιομηχανικές δραστηριότητες στην περιοχή Batang Toru, ώστε οι επιστήμονες να μελετήσουν τρόπους προστασίας του είδους και να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι για τον άνθρωπο.

Ερευνητές από τα ινστιτούτα Borneo Futures, World Weather Attribution και το Πανεπιστήμιο Liverpool John Moores συνιστούν άμεση παύση δραστηριοτήτων χρήσης γης που υποβαθμίζουν τον εναπομείναντα βιότοπο των ουρακοτάγκων Ταπανούλι, καθώς και επέκταση των προστατευόμενων περιοχών, προκειμένου να σταθεροποιηθεί ο πληθυσμός του είδους.

Με πληροφορίες από Guardian