Ινδονησία: Απαγορεύει τα social media στα παιδιά κάτω των 16 ετών

Η Ινδονησία ανακοίνωσε την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 16 ετών, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι στο διαδίκτυο.

Η υπουργός Επικοινωνιών και Ψηφιακής Πολιτικής της χώρας, Meutya Hafid δήλωσε ότι η απενεργοποίηση λογαριασμών θα ξεκινήσει στις 28 Μαρτίου 2026, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι τα παιδιά εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους όπως διαδικτυακή πορνογραφία, κυβερνοεκφοβισμό, διαδικτυακές απάτες και εθισμό στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι λογαριασμοί ανηλίκων σε πλατφόρμες υψηλού κινδύνου θα αρχίσουν να απενεργοποιούνται σταδιακά. Στη λίστα περιλαμβάνονται δημοφιλείς υπηρεσίες όπως YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live και Roblox.

Ινδονησία: Το παράδειγμα της Αυστραλίας για τα social media

«Η κυβέρνηση παρεμβαίνει ώστε οι γονείς να μην χρειάζεται πλέον να παλεύουν μόνοι τους απέναντι στους γίγαντες των αλγορίθμων», ανέφερε η Hafid.

Η εφαρμογή του μέτρου θα γίνει σταδιακά, έως ότου όλες οι πλατφόρμες συμμορφωθούν με τις νέες υποχρεώσεις που θέτει η κυβέρνηση.

Η απόφαση της Ινδονησίας έρχεται λίγο μετά την αντίστοιχη νομοθεσία της Αυστραλίας, η οποία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που θέσπισε πλήρη απαγόρευση social media για άτομα κάτω των 16 ετών. Στην περίπτωση της Αυστραλίας προβλέπονται πρόστιμα έως και 32 εκατομμύρια δολάρια για τις πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται.

Ωστόσο, το μέτρο της Ινδονησίας είναι ακόμη πιο εκτεταμένο, καθώς δεν αφορά μόνο τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και online παιχνίδια και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ινδονησία: Οι περιορισμοί στα social media

Οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται με βάση την ηλικία: παιδιά κάτω των 13 ετών θα μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο πλατφόρμες σχεδιασμένες ειδικά για την ηλικία τους, ενώ έφηβοι από 13 έως 16 ετών θα επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση μόνο σε υπηρεσίες που θεωρούνται χαμηλού κινδύνου και μόνο με γονική συγκατάθεση.

Οι κυρώσεις θα επιβάλλονται στις εταιρείες και τις πλατφόρμες που δεν τηρούν τους κανόνες και όχι στους ίδιους τους χρήστες ή στις οικογένειές τους.

Η Ινδονησία εντάσσεται έτσι σε έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών που εξετάζουν περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Στην Ευρώπη, χώρες όπως η Γαλλία, η Δανία, η Ελλάδα και η Ισπανία πιέζουν για αντίστοιχα μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ και η Ινδία εξετάζει παρόμοιες ρυθμίσεις.

Με πληροφορίες από Variety, AFP