Ινδία: Ο δεύτερος μεγαλύτερος χρήστης του ChatGPT παγκοσμίως – Γιατί μπορεί να κερδίσει Αμερική και Κίνα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη στην Ινδία, η οποία αναδεικνύεται στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως για το ChatGPT της OpenAI, με περισσότερους από 70 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Παράλληλα, και άλλες νεοφυείς εταιρείες όπως η Anthropic καταγράφουν την Ινδία ως τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά τους. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στον τεράστιο πληθυσμό της χώρας, αλλά και στη μεγάλη διάθεση των Ινδών να υιοθετούν νέες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με την BCG, το 92% των Ινδών εργαζομένων γραφείου χρησιμοποιούν τακτικά εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, έναντι 64% στις ΗΠΑ. Σε αντίθεση με τις πλούσιες χώρες, η πλειοψηφία των Ινδών θεωρεί ότι τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων.

Η ανάπτυξη αυτή ενισχύεται και από τις στρατηγικές «blitzscaling» της Silicon Valley. Η OpenAI διαθέτει το chatbot της στην Ινδία στο 1/5 της τιμής που κοστίζει στις ΗΠΑ, ενώ η πλατφόρμα Grok της xAI (Elon Musk) κοστολογείται στο 1/4. Η Perplexity, επίσης, προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε 360 εκατομμύρια χρήστες της Airtel για έναν χρόνο.

Παρά την έκρηξη της AI, δεν λείπουν οι ανησυχίες. Η ανεργία στους νέους φτάνει το 16%, ενώ οι δουλειές στη βιομηχανία αυξάνονται με αργούς ρυθμούς εξαιτίας του αυτοματισμού. Ακόμη και οι θέσεις «λευκού κολάρου» δείχνουν να απειλούνται: η Tata Consultancy Services, η μεγαλύτερη εταιρεία IT της Ινδίας, ανακοίνωσε μείωση 12.000 θέσεων για να γίνει «έτοιμη για το μέλλον».

Παράλληλα, ορισμένοι φοβούνται την εξάρτηση από ξένες εταιρείες τεχνολογίας, καθώς δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη στην Ινδία ένα εγχώριο «θεμελιώδες μοντέλο» Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι ευκαιρίες της Ινδίας στην τεχνητή νοημοσύνη

Ωστόσο, η χώρα έχει πολλά να κερδίσει από το άνοιγμα στις διεθνείς τεχνολογικές δυνάμεις. Το ινδικό σύστημα πληρωμών, που διαχειρίζεται 700 εκατ. συναλλαγές καθημερινά, δοκιμάζει ήδη AI για την ανίχνευση απάτης σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, τα «έξυπνα» βοηθήματα μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της έλλειψης δασκάλων και γιατρών.

Η Ινδία διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινότητα προγραμματιστών στο GitHub και μια τεράστια εσωτερική αγορά όπου ανταγωνίζονται τοπικές και παγκόσμιες εταιρείες. Αυτό της δίνει τόσο ταλέντο όσο και το κατάλληλο «εργαστήριο» για τη δημιουργία προσιτών υπηρεσιών AI.

Ήδη, οι Ινδοί χρήστες καθορίζουν την πορεία των πιο δημοφιλών μοντέλων AI. Στη χώρα κυριαρχεί η χρήση φωνής αντί κειμένου, καθώς πολλοί δυσκολεύονται να διαβάσουν. Οι ινδικές εταιρείες είναι ιδιαίτερα επιτυχημένες στο να σχεδιάζουν υπηρεσίες για διαφορετικά κοινά.

Το «India Stack» ως εξαγώγιμο μοντέλο

Το «India Stack», η ψηφιακή πλατφόρμα βιομετρικής ταυτοποίησης και πληρωμών, έχει ήδη γίνει πρότυπο για άλλες χώρες. Αν συνδυαστεί με την Τεχνητή Νοημοσύνη, θα μπορούσε να αποτελέσει την επόμενη μεγάλη εξαγωγή της Ινδίας: μια λιτή, κλιμακούμενη καινοτομία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Η Ινδία μπορεί να μην μοιάσει ποτέ με τις ΗΠΑ ή την Κίνα, αλλά έχει τη δυνατότητα να χαράξει τη δική της πορεία και να καθορίσει το μέλλον της AI για δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

