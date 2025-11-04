Ηλικία και άσκηση: Γιατί δεν πρέπει να προπονούμαστε σαν να είμαστε 30 όταν είμαστε 50

Η άσκηση παραμένει το πιο αποτελεσματικό «αντίδοτο» στη φθορά του χρόνου — αλλά μόνο όταν γίνεται με σεβασμό στα όρια του σώματος. Ειδικοί προειδοποιούν ότι ολοένα και περισσότεροι μεσήλικες, επηρεασμένοι από το σύνθημα «50 είναι το νέο 30», πιέζουν υπερβολικά τον οργανισμό τους, οδηγώντας σε τραυματισμούς και χρόνιες φλεγμονές.

Η ιατρική ανθρωπολόγος Τερέζα ΜακΦέιλ περιγράφει πώς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το τρέξιμο ύστερα από δεκαετίες, όταν οι αρθρώσεις της άρχισαν να διαμαρτύρονται. «Πίστευα πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός», λέει, «αλλά τα γόνατα και οι χόνδροι μου είχαν άλλη άποψη».

Ορθοπεδικοί και φυσίατροι αναφέρουν ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι άνω των 45 επιμένουν σε εντατικές μορφές γυμναστικής — από CrossFit μέχρι τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων — με αποτέλεσμα ρήξεις συνδέσμων, τραυματισμούς στον ώμο ή στη μέση και μακρόχρονη αποκατάσταση. Μια μελέτη του 2020 έδειξε ότι το 91% των τραυματισμών από pickleball (δημοφιλές άθλημα στις ΗΠΑ) αφορά άτομα άνω των 50 ετών.

Πώς αλλάζει το σώμα μετά τα 40

Η γηρίατρος Έμιλι Φίνκελσταϊν εξηγεί ότι η μυϊκή μάζα και η φυσική απόδοση φτάνουν στο μέγιστο γύρω στα 35 και μειώνονται φυσιολογικά στη συνέχεια. «Μετά τα 45, χάνουμε δύναμη, ισορροπία και ελαστικότητα· οι τένοντες σκληραίνουν, τα οστά γίνονται πιο εύθραυστα και οι αρθρώσεις λεπταίνουν. Αν συνεχίσουμε να ασκούμαστε σαν να είμαστε 25, απλώς τραυματιζόμαστε», λέει.

Η ειδικός Ροζάν Λάιπζιχ από το Mount Sinai συμπληρώνει: «Η γήρανση δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις ό,τι παλιά – σημαίνει ότι πρέπει να το κάνεις διαφορετικά».

Πώς να προσαρμόσουμε τη γυμναστική στην ηλικία μας

Οι ειδικοί συστήνουν λιγότερη ένταση, περισσότερη αποκατάσταση και έξυπνη εναλλαγή ασκήσεων. Για όσους αγαπούν το τρέξιμο, προτείνουν διαλείμματα κολύμβησης ή ενδυνάμωσης με βάρη. Η μυϊκή ενδυνάμωση, τονίζουν, είναι πλέον πιο σημαντική από την αντοχή:

Στα 50: 50% βάρη, 50% αερόβιο.

Στα 60: 60% βάρη, 40% αερόβιο.

Στα 70: 70% ενδυνάμωση, 30% αερόβιο.

Η Μέλισα Λίμπερ, καθηγήτρια ορθοπεδικής, υπογραμμίζει: «Όσο πιο δυνατός είσαι, τόσο πιο δύσκολα τραυματίζεσαι. Ακόμα και σε μια πτώση, το σώμα σου αντιδρά διαφορετικά».

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι η κουλτούρα του «αντι-γήρανσης» και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλλιεργούν μη ρεαλιστικά πρότυπα. Οι λεγόμενοι superagers — 80άρηδες που τρέχουν μαραθωνίους — είναι λιγότεροι από το 10% του πληθυσμού. Οι υπόλοιποι χρειάζονται προσαρμογή και αποδοχή.

«Η άρνηση της γήρανσης είναι απλώς μια άλλη μορφή ηλικιακής προκατάληψης απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό», λέει η Λάιπζιχ. «Το υγιές γήρας δεν σημαίνει να μένεις για πάντα νέος· σημαίνει να αναγνωρίζεις τα όρια και να συνεχίζεις να κινείσαι με σοφία».

Με πληροφορίες από Guardian