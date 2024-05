Ηλεκτρονικά τσιγάρα: Τα χημικά υποκατάστατα ίσως είναι πιο εθιστικά από τη νικοτίνη

Οι εναλλακτικές λύσεις νικοτίνης που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικά τσιγάρα που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, όπως η Νικοτίνη 6, μπορεί να είναι πιο ισχυρές και εθιστικές από την ίδια τη νικοτίνη, αν και τα επιστημονικά δεδομένα παραμένουν ελλιπή, σύμφωνα με τον Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ (FDA) και ανεξάρτητων ερευνητών.

Οι συνθετικές ουσίες - οι οποίες έχουν χημική δομή παρόμοια με αυτή της νικοτίνης - δεν υπόκεινται στους κανονισμούς καπνού και ατμίσματος των ΗΠΑ που έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο της παραδοσιακής νικοτίνης, ενός εξαιρετικά εθιστικού ναρκωτικού. Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές μπορούν να πουλήσουν ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν συνθετικά ανάλογα νικοτίνης, όπως η 6-μεθυλική νικοτίνη στις ΗΠΑ χωρίς να ζητήσουν άδεια από τον FDA - μια διαδικασία που μπορεί να είναι δαπανηρή, χρονοβόρα και συχνά ανεπιτυχής.

Μεγάλες καπνοβιομηχανίες όπως η Altria Group και η British American Tobacco έχουν ήδη χάσει σημαντικές πωλήσεις στις ΗΠΑ από μια εισροή τσιγάρων μίας χρήσης που περιέχουν παραδοσιακή νικοτίνη και τα οποία πωλούνται παράνομα χωρίς την έγκριση του FDA.

Η Altria, η εταιρεία κατασκευής τσιγάρων Marlboro στις ΗΠΑ, τόνισε την αναδυόμενη χρήση της 6-μεθυλικής νικοτίνης σε ηλεκτρονικά τσιγάρα σε μια επιστολή στις 5 Απριλίου προς τον FDA, σύμφωνα με ένα αντίγραφο της αλληλογραφίας της που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της. Η επιστολή παρότρυνε τον FDA να αντιμετωπίσει τη σημαντική μαύρη αγορά ηλεκτρονικών τσιγάρων που περιέχουν νικοτίνη. «Αυτό το πρόβλημα τώρα εξαπλώνεται», ανέφερε η Altria στην επιστολή, επισημαίνοντας την εμφάνιση αναλόγων νικοτίνης. Επεσήμανε το SPREE BAR, ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο από την Charlie's Holdings που χρησιμοποιεί 6-μεθυλονικοτίνη.

Απαντώντας στις ερωτήσεις του Reuters σχετικά με τη 6-μεθυλονικοτίνη και άλλες εναλλακτικές λύσεις νικοτίνης, ο FDA ανέφερε σε δήλωση: «Αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα, ορισμένα δεδομένα δείχνουν ότι αυτά τα υποκατάστατα νικοτίνης μπορεί να είναι πιο ισχυρά από τη νικοτίνη - η οποία είναι ήδη πολύ εθιστική. Μπορεί να αλλάξουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου των εφήβων και να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην προσοχή, τη μάθηση και τη μνήμη των νέων».

Η παραδοσιακή νικοτίνη που βρίσκεται σε πολλά ηλεκτρονικά τσιγάρα και σακουλάκια εξάγεται από φύλλα καπνού. Η 6-μεθυλική νικοτίνη, αντίθετα, παρασκευάζεται εξ ολοκλήρου στο εργαστήριο χρησιμοποιώντας χημικές ουσίες.

Ο FDA είπε ότι εξετάζει τη χρήση τέτοιων συνθετικών ενώσεων και θα χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους της για να προστατεύσει τους νέους από προϊόντα που μπορεί να βλάψουν την υγεία τους. Εκτός από τα προϊόντα καπνού, ο FDA ρυθμίζει επίσης φάρμακα, τρόφιμα, καλλυντικά και πολλά άλλα για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα: «Ο FDA είναι ένας οργανισμός που βασίζεται στα δεδομένα και βρισκόμαστε στη διαδικασία εξέτασης των διαθέσιμων δεδομένων για να ενημερώσουμε πιθανές ενέργειες σε αυτόν τον χώρο», ανέφερε απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters.

Τρεις ακαδημαϊκοί ερευνητές είπαν στο πρακτορείο ειδήσεων ότι οι τρέχουσες μελέτες για την 6-μεθυλονικοτίνη είναι πολύ περιορισμένες για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τον αντίκτυπο στην υγεία ή σε ποιο βαθμό είναι εθιστική. Ο Imad Damaj, καθηγητής στο Τμήμα Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, είπε ότι η έρευνά του έδειξε ότι η 6-μεθυλική νικοτίνη μπορεί να είναι πιο ισχυρή από τη νικοτίνη, αλλά χρειάζονταν πιο εκτεταμένες δοκιμές για να πούμε τι επιπτώσεις έχει στους ανθρώπους.

Οι περιορισμοί της υπάρχουσας έρευνας περιελάμβαναν ότι ορισμένες εργασίες χρηματοδοτήθηκαν από τη βιομηχανία, ενώ άλλες επικεντρώθηκαν στον βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο σε ζώα ή κύτταρα και ήταν ανεπαρκείς για την κατανόηση των επιδράσεων της 6-μεθυλονικοτίνης στο ανθρώπινο σώμα, είπαν οι ερευνητές. Η Charlie's Holdings αποκαλεί το διάλυμα 6-μεθυλονικοτίνης που χρησιμοποιείται στο SPREE BAR «μετατίνη». Ο ιστότοπος του SPREE BAR αναφέρει ότι η «μετατίνη» «μπορεί να έχει προφίλ τοξικότητας παρόμοιο με τη νικοτίνη». Το SPREE BAR υπόσχεται στους χρήστες 6.000 ατμίσματα από κάθε συσκευή και προσφέρει φρουτώδεις γεύσεις, όπως «παγωμένο βατόμουρο» και «κρεμώδες πεπόνι», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Ο FDA δεν έχει ακόμη εγκρίνει κανένα αρωματικό ηλεκτρονικό τσιγάρο που χρησιμοποιεί παραδοσιακή νικοτίνη προς πώληση στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι οι εταιρείες δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι τα οφέλη για την υγεία που προσφέρουν στους καπνιστές υπερτερούν των γνωστών κινδύνων για τους νέους, οι οποίοι μπορεί να ελκύονται περισσότερο από γεύσεις. Ο συνιδρυτής της Charlie's Holdings, Ryan Stump, δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία στοχεύει μόνο ενήλικες, προσθέτοντας ότι οι γεύσεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αποστολή της να βοηθήσει τους καπνιστές να κόψουν το τσιγάρο. Ο Stump είπε ότι η Charlie's Holdings σέβεται και τηρεί τους νόμους σε κάθε αγορά όπου δραστηριοποιείται. Αναγνώρισε ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για την 6-μεθυλική νικοτίνη, προσθέτοντας ότι η εταιρεία την αραιώνει στα προϊόντα της.

Ο Anes Saleh πουλά SPREE BAR στο μαγαζί του στο Ντένβερ του Κολοράντο, που ονομάζεται Sultan Smoke. Είπε ότι έχει μερικούς πελάτες που αγοράζουν μόνο Spree Bar αντί για ατμό νικοτίνης και ότι δεν είχε αρνητικά σχόλια για το προϊόν. «Η μόνη... διαμαρτυρία που θα άκουγα για ανθρώπους που δεν θέλουν να το δοκιμάσουν είναι ότι δεν ξέρουν τι είναι ή τι κάνει η 'μετατίνη'», είπε.

Ο Stump είπε ότι η Charlie's Holdings εργάζεται σε νέες ποικιλίες SPREE BAR και νέα προϊόντα που χρησιμοποιούν 6-μεθυλονικοτίνη. Θα κυκλοφορήσει το SPREE BAR διεθνώς φέτος. Αρνήθηκε να πει πού. Η εταιρεία αγοράζει το διάλυμα 6-μεθυλικής νικοτίνης που χρησιμοποιείται στο SPREE BAR από μια άλλη αμερικανική εταιρεία, τη Novel Compounds, σύμφωνα με τον ιδρυτή της Novel Compounds, Samuel Benaim. Η Novel Compounds εισάγει 6-μεθυλική νικοτίνη από το εξωτερικό και την τροποποιεί για να διευκολύνει τους κατασκευαστές όπως η Charlie's Holdings να χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους. Πουλά αυτή τη λύση με την εμπορική ονομασία imotine.

Δοκιμές που έγιναν από την Novel Compounds βρήκαν ότι η 6-μεθυλική νικοτίνη δεν είναι πιο επιβλαβής από τη νικοτίνη, είπε ο Benaim. Αλλά είπε επίσης ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για τη χημική ουσία. Ο Benaim πρόσθεσε ότι η Novel Compounds είχε λάβει νομικές συμβουλές ότι το προϊόν της δεν ταξινομείται ως προϊόν καπνού ή φάρμακο στις ΗΠΑ, είπε.

Πιο εθιστικά από τη νικοτίνη;

Ο Sven Jordt, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Duke, ο οποίος έχει συγγράψει εργασίες για προϊόντα όπως το SPREE BAR, είπε ότι η 6-μεθυλική νικοτίνη θα μπορούσε να με κάνει πιο εθιστική και τοξική από τον παραδοσιακό ξάδερφό της. «Θέλουμε να έχουμε ένα τέτοιο χημικό ως ψυχαγωγικό προϊόν, διαθέσιμο σε κάποιον;», ρώτησε. «Αυτό είναι πραγματικά αμφισβητήσιμο». Ούτε ο Jordt ούτε ο Damaj - ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια - έχουν λάβει χρηματοδότηση από καπνοβιομηχανίες ή βιομηχανίες ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Εκτός από τις ΗΠΑ, η Novel Compounds πουλά επίσης το διάλυμα 6-μεθυλονικοτίνης της σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ινδονησίας, της Ινδίας και της Ιαπωνίας. Μια άλλη εταιρεία, η Aroma King, πουλάει 6-μεθυλική νικοτίνη στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σακουλάκια. Ανέφερε σε μια ανάρτηση ιστολογίου του Φεβρουαρίου ότι τα προϊόντα της με 6-μεθυλονικοτίνη ήταν «λιγότερο τοξικά», «λιγότερο επιβλαβή» και «λιγότερο εθιστικά» από τα κανονικά προϊόντα νικοτίνης. Σε δήλωση στο Reuters, η Aroma King ανέφερε την υπάρχουσα έρευνα, τις δικές της τοξικολογικές και άλλες δοκιμές και τον προμηθευτή της, ο οποίος ταξινομεί την 6-μεθυλονικοτίνη ως λιγότερο τοξική σύμφωνα με τον Κανονισμό Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας Ουσιών και Μιγμάτων (CLP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Aroma King είπε ότι η 6-μεθυλονικοτίνη αυτοταξινομήθηκε από τον προμηθευτή της. Αρνήθηκε να πει ποιος την προμηθεύει με τη χημική ουσία.

Τέσσερις κινεζικές εταιρείες κατέχουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Κίνα σχετικά με την παραγωγή 6-μεθυλονικοτίνης, συμπεριλαμβανομένης της Zinwi Biotech, μιας εταιρείας που κατασκευάζει το υγρό που χρησιμοποιείται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η Zinwi Biotech επιβεβαίωσε ότι διεξάγει έρευνα για την 6-μεθυλονικοτίνη, αλλά δεν απάντησε σε περαιτέρω ερωτήσεις, συμπεριλαμβανομένου του εάν έχει πουλήσει μέχρι στιγμής 6-μεθυλονικοτίνη. Το Reuters δεν μπόρεσε να βρει στοιχεία επικοινωνίας για τις άλλες εταιρείες.

Με πληροφορίες από Reuters