Ιγκουάνα 44 εκατ. ετών έφτασε στη «χαμένη ήπειρο» της Βαλκανατολίας πάνω σε σχεδία βλάστησης

Ένα απολίθωμα ιγκουάνας ηλικίας 44 εκατομμυρίων ετών φέρνει στο φως μια απρόσμενη ιστορία, για τα χρονικά δεδομένα, προϊστορικής μετανάστευσης.

Σύμφωνα με νέα διεθνή επιστημονική έρευνα, η ιγκουάνα φαίνεται πως έφτασε στη λεγόμενη Βαλκανατολία, μια «χαμένη ήπειρο» που περιλάμβανε τη Μικρά Ασία, τον ελλαδικό χώρο και τα νότια Βαλκάνια, παρασυρμένο πάνω σε μια φυσική σχεδία από βλάστηση.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από διεθνή ομάδα παλαιοντολόγων με επικεφαλής τον Δρ. Γεώργιο Γεωργαλή του Ινστιτούτου Συστηματικής και Εξέλιξης των Ζώων της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών στην Κρακοβία.

Πού εντοπίστηκε το απολίθωμα με την ιγκουάνα

Το απολίθωμα εντοπίστηκε σε απολιθωματοφόρα θέση ηλικίας περίπου 44 εκατομμυρίων ετών, κοντά στην Άγκυρα, στην Κεντρική Μικρά Ασία, και σήμερα φυλάσσεται στις συλλογές του Πανεπιστημίου του Εσκί Σεχίρ.

Όπως εξηγεί ο Δρ. Γεωργαλής στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εκείνη την εποχή η Μικρά Ασία, μαζί με τον ελλαδικό χώρο και τα νότια Βαλκάνια, αποτελούσαν τη Βαλκανατολία, ένα απομονωμένο σύμπλεγμα μεγάλων και μικρών νησιών με τροπικό κλίμα, που έμοιαζε περισσότερο με τη σημερινή Ινδονησία παρά με τη γεωγραφία που γνωρίζουμε σήμερα.

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες είχαν εντοπίσει μόνο ιδιαίτερες ενδημικές μορφές θηλαστικών στη Βαλκανατολία, χωρίς κανένα απολίθωμα ερπετού. Η συγκεκριμένη ανακάλυψη αποτελεί το πρώτο γνωστό εύρημα αυτού του είδους στην περιοχή. Το απολίθωμα διατηρεί τμήμα της κάτω γνάθου με τη χαρακτηριστική οδοντοστοιχία των ιγκουανών, στοιχείο αρκετό για την ταυτοποίησή του.

Πώς ταξίδεψε η ιγκουάνα στη Βαλκανατολία

Οι ερευνητές θεωρούν ότι η παρουσία της ιγκουάνας στη Βαλκανατολία εξηγείται από ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο ταξίδι. Επειδή ιγκουάνες ζούσαν εκείνη την περίοδο στη δυτική Ευρώπη, εκτιμούν ότι το ζώο μεταφέρθηκε πάνω σε μια επιπλέουσα σχεδία από κορμούς και βλάστηση, η οποία πιθανότατα δημιουργήθηκε ύστερα από κάποιο μεγάλο τσουνάμι ή άλλο ακραίο φυσικό φαινόμενο.

Το σενάριο αυτό ενισχύεται και από τη σύγχρονη βιολογία των ιγκουανών. Τα ερπετά αυτά απαντώνται σήμερα σε πολλά απομονωμένα νησιά, ενώ υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις στις οποίες σύγχρονες ιγκουάνες έχουν παρασυρθεί για μεγάλες αποστάσεις πάνω σε κορμούς δέντρων ή άλλες φυσικές σχεδίες, επιβιώνοντας για αρκετό διάστημα στη θάλασσα.

Ο Δρ. Γεωργαλής επισημαίνει επίσης ότι η απουσία απολιθωμάτων ερπετών από το ελληνικό τμήμα της Βαλκανατολίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπήρχαν. Όπως αναφέρει, είναι πιθανό να υπάρχουν αντίστοιχα ευρήματα, όμως οι περιοχές της Ελλάδας που διαθέτουν απολιθωματοφόρα στρώματα αυτής της ηλικίας, όπως τμήματα του Έβρου, δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί συστηματικά.

Στην έρευνα συμμετείχαν ακόμη επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Κάνσας, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, το Πανεπιστήμιο του Εσκί Σεχίρ, το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας και το Ινστιτούτο Σένκενμπεργκ της Φρανκφούρτης, συμβάλλοντας στην ανασύνθεση ενός από τα πιο εντυπωσιακά προϊστορικά ταξίδια που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ