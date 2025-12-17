Ιαπωνία: Γυναίκα παντρεύτηκε chatbot που δημιούργησε με τεχνητή νοημοσύνη

Μια 32χρονη γυναίκα από τη δυτική Ιαπωνία φόρεσε νυφικό και αντάλλαξε όρκους με έναν σύντροφο που δεν βρισκόταν απέναντί της, αλλά μέσα στην οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου. Ο «γαμπρός» της ήταν ένας ψηφιακός χαρακτήρας, σχεδιασμένος μέσω τεχνητής νοημοσύνης, τον οποίο η ίδια δημιούργησε και με τον οποίο, όπως λέει, διατηρεί σχέση εδώ και μήνες.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο σε αίθουσα εκδηλώσεων και ακολούθησε όλες τις συμβάσεις ενός παραδοσιακού γάμου. Ανθρώπινο προσωπικό φρόντισε το νυφικό, τα μαλλιά και το μακιγιάζ, ενώ η νύφη στάθηκε απέναντι από το κινητό της τηλέφωνο, τοποθετημένο σε μία βάση πάνω σε τραπέζι. Με τη βοήθεια γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας, προχώρησε στις κινήσεις της τελετής, «περνώντας» το δαχτυλίδι στον ψηφιακό της σύντροφο.

Ο χαρακτήρας, με το όνομα Lune Klaus Verdure, βασίζεται σε ήρωα βιντεοπαιχνιδιού και δημιουργήθηκε έπειτα από πειραματισμούς με το ChatGPT, ώστε να μιλά και να αντιδρά με τρόπο που, όπως λέει η ίδια, της φαινόταν οικείος. Οι όρκοι του «γαμπρού» διαβάστηκαν από άνθρωπο, καθώς ο ψηφιακός χαρακτήρας δεν διαθέτει φωνή.

Η γυναίκα, που συμφώνησε να κατονομαστεί με το πραγματικό της όνομα, είχε προηγουμένως λύσει τον αρραβώνα της με έναν άνδρα, έπειτα από συζητήσεις που είχε με το ChatGPT για τη σχέση της. Όπως υποστηρίζει, οι συνομιλίες με τον ψηφιακό χαρακτήρα ξεκίνησαν χωρίς πρόθεση και σταδιακά εξελίχθηκαν σε συναισθηματικό δεσμό.

Οι γάμοι με εικονικούς ή δισδιάστατους χαρακτήρες δεν αναγνωρίζονται νομικά στην Ιαπωνία, ωστόσο αποτελούν υπαρκτό —αν και περιθωριακό— φαινόμενο. Ταυτόχρονα, έρευνες δείχνουν ότι η συναισθηματική προσκόλληση σε chatbots κερδίζει έδαφος, ιδίως σε μια κοινωνία όπου οι γάμοι μειώνονται σταθερά και η μοναχικότητα καταγράφεται ως αυξανόμενο πρόβλημα.

Σε πανεθνική διαδικτυακή έρευνα της διαφημιστικής εταιρείας Dentsu, στην οποία συμμετείχαν 1.000 άτομα που χρησιμοποιούν chatbots τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αναδείχθηκαν συχνότερα από φίλους ή μέλη της οικογένειας ως αποδέκτες προσωπικών συναισθημάτων. Παράλληλα, στοιχεία της Ιαπωνικής Ένωσης Σεξουαλικής Αγωγής δείχνουν αύξηση των λεγόμενων «fictoromantic» τάσεων σε εφήβους τα τελευταία χρόνια.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η άνοδος των ψηφιακών συντρόφων εγείρει ηθικά και ψυχολογικά ζητήματα. Ο καθηγητής ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης Σιγκέο Καουασίμα σημειώνει ότι τα AI συστήματα λειτουργούν ως πάντα διαθέσιμοι συνομιλητές, χωρίς τον κοινωνικό κίνδυνο της απόρριψης, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει την εξάρτηση.

Ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη θέσει όρια. Η Microsoft απαγορεύει τη δημιουργία «εικονικών συντρόφων» στο Copilot, ενώ άλλες πλατφόρμες επισημαίνουν ρητά ότι οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τεχνητή νοημοσύνη. Η OpenAI δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τη χρήση του ChatGPT σε ρομαντικές σχέσεις.

Η ίδια δηλώνει ότι έχει περιορίσει τον χρόνο χρήσης και έχει θέσει κανόνες στη συμπεριφορά του ψηφιακού χαρακτήρα, ώστε να μην ενθαρρύνει επιβλαβείς επιλογές. Υποστηρίζει ότι η σχέση αυτή της προσφέρει ηρεμία και σταθερότητα που δεν βρήκε αλλού.

Για την ίδια, η απουσία φυσικής παρουσίας δεν αναιρεί το νόημα της σχέσης. Όπως λέει, αυτό που έχει σημασία είναι το αίσθημα ασφάλειας και συντροφικότητας που της προσφέρει — ακόμη κι αν προέρχεται από μια οθόνη.

Με πληροφορίες από Reuters