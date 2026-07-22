Ιαπωνία: Εταιρείες λανσάρουν «ψυγεία για ανθρώπους» για την αντιμετώπιση του καύσωνα

Με τις θερμοκρασίες στην Ιαπωνία να αγγίζουν τους 38 βαθμούς Κελσίου και την κυβέρνηση να εκδίδει προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο θερμοπληξίας, δύο ιαπωνικές εταιρείες συνεργάστηκαν για τη δημιουργία μιας λύσης απέναντι στην ακραία ζέστη, «το ψυγείο για ανθρώπους».

Το Do Hiemon, ένα «προσωπικό κουτί ψύξης», αναπτύχθηκε από έναν εξειδικευμένο κατασκευαστή μηχανημάτων αυτόματης πώλησης και μία εταιρεία παραγωγής μεταλλικών εργαλειοθηκών, με στόχο την αντιμετώπιση του κύματος καύσωνα που πλήττει την Ιαπωνία. Η συσκευή διατίθεται στην τιμή των 1,5 εκατομμυρίων γεν (περίπου 6.862 λίρες).

Now that's what you call a cool idea! Japanese firms are selling 'fridges for humans' that chill you almost instantly - but they come at a hefty price https://t.co/95MrniW5Dk — Daily Mail (@DailyMail) July 21, 2026

Ιαπωνία: Πώς λειτουργούν τα «ψυγεία για ανθρώπους»

Ο χρήστης κάθεται σε μία ενσωματωμένη καρέκλα στο εσωτερικό του ανοξείδωτου κουτιού, το οποίο διοχετεύει ισχυρές ριπές αέρα θερμοκρασίας 5 βαθμών Κελσίου προς το κεφάλι, τον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη, μειώνοντας γρήγορα τη θερμοκρασία του σώματος.

Όπως αναφέρει το Telegraph, η μονάδα διατηρείται σε θερμοκρασία περίπου 15 βαθμών Κελσίου και είναι προγραμματισμένη να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από μέγιστη διάρκεια λειτουργίας 20 λεπτών.

Με ύψος περίπου 2,13 μέτρα και βάθος 1,19 μέτρα, το «ανθρώπινο ψυγείο» κοστίζει μόλις 16 γεν (περίπου 10 λεπτά) ανά ώρα λειτουργίας, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία SDRS, ενώ καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ένα συμβατικό κλιματιστικό.

Η εταιρεία Trusco, η οποία προμηθεύει τη συσκευή, υποστηρίζει ότι πρόκειται για την πρώτη φορητή μονάδα που επιτυγχάνει «ψύξη ολόκληρου του σώματος» και ότι μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του σώματος ταχύτερα από τις παραδοσιακές μεθόδους κλιματισμού.

Η εταιρεία προτείνει, η τροχήλατη συσκευή να τοποθετείται σε εργοτάξια και αγροτικές εγκαταστάσεις, ώστε να προσφέρει στους εργαζομένους μια ανάσα δροσιάς από τον ακραίο καλοκαιρινό ήλιο, αλλά και να χρησιμοποιείται σε εμπορικά κέντρα, σχολεία, φεστιβάλ και αθλητικές εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με την εταιρεία, το σώμα του χρήστη αισθάνεται σημαντικά πιο δροσερό μέσα σε μόλις πέντε λεπτά, ενώ η παραμονή στο εσωτερικό της συσκευής για μόλις 10 λεπτά μπορεί να ανακουφίσει από τα συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης.

Ιαπωνία: Ακραίο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες στους 38,5 βαθμούς Κελσίου

Η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακραίο κύμα καύσωνα, με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας να ανακοινώνει τη Δευτέρα ότι η θερμοκρασία έφτασε τους 38,5 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική πόλη Τογιότα, ενώ ξεπέρασε τους 36 βαθμούς Κελσίου στο Τόκιο. Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα θερμόμετρα ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Φέτος, η ιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε μια νέα ονομασία για τις ημέρες κατά τις οποίες η θερμοκρασία ξεπερνά το όριο των 40 βαθμών Κελσίου: «kokushobi», όρος που μεταφράζεται ως «αδυσώπητα ζεστή» ή «αφόρητα καυτή».

Η χώρα διαθέτει ήδη ξεχωριστούς όρους για τις ημέρες κατά τις οποίες η θερμοκρασία ξεπερνά τους 25, 30 και 35 βαθμούς Κελσίου.

Πέρυσι, η Ιαπωνία κατέγραψε το θερμότερο καλοκαίρι από τότε που ξεκίνησαν οι επίσημες καταγραφές το 1898, με τη μέση θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα να είναι 2,36 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο όρο.

Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε εννέα ημέρες μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου, ενώ σημειώθηκε νέο εθνικό ρεκόρ 41,8 βαθμών Κελσίου στην πόλη Ισεσάκι.

Σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία πυροσβεστικής και διαχείρισης καταστροφών, επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από θερμοπληξία φέτος, ενώ περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία λόγω θερμοπληξίας μεταξύ 6 και 12 Ιουλίου.

Η κυβέρνηση καλεί τους πολίτες να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, να αποφεύγουν τις υπαίθριες δραστηριότητες και να ελέγχουν την κατάσταση ηλικιωμένων γειτόνων και συγγενών τους.

Με πληροφορίες από Telegraph