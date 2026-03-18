Η υγεία των ανδρών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την έκβαση της εγκυμοσύνης, σύμφωνα με μελέτη

Μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι η υγεία των ανδρών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την έκβαση της εγκυμοσύνης των συντρόφων τους, καθώς και τη μελλοντική υγεία των παιδιών τους.

Ειδικότερα, νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet τη Δευτέρα, ανέλυσε πολλές μελέτες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υγεία ενός άνδρα πριν από τη σύλληψη, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής του υγείας, της διατροφής, των επιλογών του τρόπου ζωής όπως το κάπνισμα, καθώς και περιβαλλοντικών παραγόντων, μπορεί να έχει αντίκτυπο στην εγκυμοσύνη της συντρόφου του.

Τι έδειξε η νέα έρευνα για τις εγκυμοσύνες

«Σε όλες τις βιολογικές και συμπεριφορικές έρευνες, έχει αποδειχθεί ότι οι εμπειρίες των νέων ανδρών κατά τα πρώτα στάδια της ζωής τους διαμορφώνουν τη σωματική, συναισθηματική και συμπεριφορική υγεία τόσο των ίδιων όσο και των συντρόφων τους πριν από τη σύλληψη», έγραψαν οι συγγραφείς της μελέτης στην περίληψή τους.

Οι μελέτες που ανέλυσαν οι συγγραφείς κατέληξαν σε συμπεράσματα σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, την ηλικία και την ψυχική υγεία των ανδρών.

Όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με μια εκτενή μελέτη, οι άνδρες που έπιναν πριν από τη σύλληψη του παιδιού τους παρουσίαζαν 35% υψηλότερο κίνδυνο γενετικών ανωμαλιών.

Άλλες μελέτες συνέδεσαν την ηλικία του πατέρα με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων παθήσεων στα παιδιά τους, υποδηλώνοντας ότι οι πατέρες ηλικίας 45 ετών και άνω ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αποκτήσουν παιδιά με αυτισμό.

Όσον αφορά την ψυχική υγεία, οι μελέτες φαίνεται να υποδηλώνουν ότι οι άνδρες που πάσχουν από κατάθλιψη έχουν 42% περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν παιδιά με κατάθλιψη.

Σημαντική η διερεύνηση της υγείας και του άνδρας εκτός από της γυναίκας

Η μελέτη δεν μπόρεσε να αποδείξει άμεση αιτιώδη συνάφεια, ενώ οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισοτήτων.

Οι συγγραφείς κατέληξαν στην ανάλυσή τους στο συμπέρασμα ότι η εξέταση αποκλειστικά της υγείας της εγκύου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η υγεία του συντρόφου της, δεν συνιστά μια ισότιμη, υγιή και ολιστική προσέγγιση.

«Η εστίαση στην υγεία των ανδρών πριν από τη σύλληψη προσφέρει μια διορθωτική λύση για την «κληρονομιά» του σεξισμού, που αποδίδει την ευθύνη για τη διαγενεακή υγεία αποκλειστικά στον γονέα που γεννά», έγραψαν οι συγγραφείς εν μέρει στην περίληψη της μελέτης.

Με πληροφορίες από ABC News