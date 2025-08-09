Η ξαφνική διακοπή άσκησης αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, δείχνει μελέτη που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας (FAME Lab) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πίτσμπουργκ (ΗΠΑ) και το Πανεπιστήμιο Οτάβα (Καναδάς), πραγματοποίησε τυχαιοποιημένη μελέτη με στόχο την αξιολόγηση των επιπτώσεων τόσο της συστηματικής σωματικής δραστηριότητας όσο και της απότομης διακοπής της στη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού σε νέους και μεσήλικες άνδρες.

Στη μελέτη συμμετείχαν αγύμναστοι άνδρες, οι οποίοι ακολούθησαν πρόγραμμα δομημένης άσκησης διάρκειας οκτώ εβδομάδων και στη συνέχεια σταμάτησαν απότομα την προπόνηση για άλλες οκτώ εβδομάδες. Κατά το διάστημα αυτό, οι ερευνητές κατέγραψαν τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού και την αρτηριακή πίεση.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δρ. Πέτρος Ντίνας, μέλος της ερευνητικής ομάδας, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρόνια άσκηση αύξησε την ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, μειώνοντας την καρδιακή συχνότητα ηρεμίας και, κατά συνέπεια, τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου – στον ίδιο βαθμό τόσο στους μεσήλικες όσο και στους νέους. Ωστόσο, η απότομη διακοπή της άσκησης στους μεσήλικες προκάλεσε αύξηση της καρδιακής συχνότητας και της αρτηριακής πίεσης, επαναφέροντας τον καρδιαγγειακό κίνδυνο στα επίπεδα πριν από την έναρξη της μελέτης.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι οι μεσήλικες μπορούν να επιτύχουν τα ίδια οφέλη με τους νεότερους μέσω της συστηματικής σωματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η ξαφνική διακοπή - όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, σε περιόδους lockdown - αναιρεί τα οφέλη και αυξάνει εκ νέου τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

Την ερευνητική ομάδα ηγήθηκε ο καθηγητής Φυσιολογίας και διευθυντής του FAME Lab, Ανδρέας Φλουρής, με τη συμμετοχή των καθηγητών Γιάννη Κουτεντάκη, Αθανάσιου Τζιαμούρτα, Γεωργίου Μέτσιου, του Δρ. Πέτρου Ντίνα και της Παρασκευής Γκιάτα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), του καθηγητή Andres Carrillo και της Alexa Ferri (Πανεπιστήμιο Πίτσμπουργκ) και του καθηγητή Glen Kenny (Πανεπιστήμιο Οτάβα).

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απροσδόκητα γεγονότα, όπως τραυματισμοί ή πανδημικά lockdown, μπορούν να οδηγήσουν σε ξαφνική διακοπή της άσκησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακής δυσλειτουργίας. Ακόμη και η βραχυπρόθεσμη διακοπή της προπόνησης μπορεί να αναιρέσει τα οφέλη της μακροχρόνιας σωματικής δραστηριότητας, με αρνητικές συνέπειες για την υγεία.

Η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, η οποία μετρήθηκε στη μελέτη, αποτελεί μη επεμβατική μέθοδο αξιολόγησης της λειτουργίας της καρδιάς και του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Η ανάλυση του χρονικού διαστήματος μεταξύ δύο χτύπων μπορεί να αποκαλύψει αν επικρατεί το συμπαθητικό νευρικό σύστημα (αύξηση καρδιακής συχνότητας – ανεπιθύμητη για την υγεία) ή το παρασυμπαθητικό (μείωση καρδιακής συχνότητας – ευνοϊκή για την υγεία).