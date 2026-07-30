Η UEFA αποφάσισε μποϊκοτάζ του Μουντιάλ για το σχέδιο πώλησης της FIFA

Οι 55 ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες αποφάσισαν ομόφωνα να μποϊκοτάρουν τις διοργανώσεις της FIFA, με πρώτο το Παγκόσμιο Κύπελλο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το σχέδιο του Τζάνι Ινφαντίνο να πουλήσει μερίδια των διοργανώσεων σε ιδιώτες επενδυτές.

Η απόφαση ελήφθη σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των μελών της UEFA, υπό την προεδρία του Αλεξάντερ Τσέφεριν. Στη συζήτηση επικράτησε η άποψη ότι το σχέδιο δεν αφορά μόνο τα οικονομικά της FIFA, αλλά μπορεί να αλλάξει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και διοικείται το διεθνές ποδόσφαιρο.

Η αποχή της Ευρώπης από τα ανδρικά και γυναικεία Μουντιάλ, καθώς και από τις άλλες διοργανώσεις της FIFA, θα αποδυνάμωνε καθοριστικά το σχέδιο του Ινφαντίνο και πιθανότατα θα το οδηγούσε σε ναυάγιο. Οι επενδυτές θα καλούνταν να αγοράσουν μερίδια σε τουρνουά από τα οποία θα έλειπαν πολλές από τις ισχυρότερες και εμπορικότερες εθνικές ομάδες του κόσμου.

Η εξέλιξη θεωρείται μία από τις σοβαρότερες συγκρούσεις στην ιστορία της FIFA και έρχεται ενώ ο Ινφαντίνο έχει δώσει στις 211 ομοσπονδίες-μέλη προθεσμία έως τις 19 Σεπτεμβρίου για να εγκρίνουν το σχέδιο.

Αντιδράσεις και από την Ασία

Ισχυρές αντιδράσεις εκδηλώθηκαν και εκτός Ευρώπης. Ο σεΐχης Σαλμάν, πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, έγραψε στις 47 ομοσπονδίες-μέλη ότι αντιμετωπίζει με «μεγάλη ανησυχία και απογοήτευση» το γεγονός ότι η FIFA προχώρησε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση.

«Οι μονομερείς ενέργειες της FIFA φαίνεται να υπονομεύουν τα ίδια τα θεμέλια του ποδοσφαίρου στις ηπείρους, τα οποία βασίζονται στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία και τη διαφάνεια», ανέφερε.

«Μια τέτοια πρωτοβουλία δεν μπορεί να πετύχει χωρίς τη στήριξη όλων των συνομοσπονδιών. Και αυτή η στήριξη, σήμερα, δεν υπάρχει».

Επικριτική στάση έχει κρατήσει και η συνομοσπονδία που εκπροσωπεί τις χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Facebook Twitter Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν / Φωτ.: EPA, αρχείου

Οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες θεωρούν ότι διακυβεύεται το μέλλον του διεθνούς ποδοσφαίρου. Αρκετά στελέχη βλέπουν στην πρόταση του Ινφαντίνο μια προσπάθεια να εξασφαλίσει τη συναίνεση των χωρών-μελών με αντάλλαγμα πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση.

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Στην επιστολή του προς τις 211 ομοσπονδίες της FIFA, ο Ινφαντίνο ζητεί να αποφασίσουν έως τις 19 Σεπτεμβρίου αν θα δεχθούν την είσοδο ιδιωτών επενδυτών. Όσες εγκρίνουν το σχέδιο θα έχουν πρόσβαση, από την 1η Ιανουαρίου 2027, σε συνολικό πακέτο 10 δισ. δολαρίων. Κάθε ομοσπονδία θα μπορεί να λάβει έως 40 εκατ. δολάρια.

Αντίθετα, σε περίπτωση που το σχέδιο απορριφθεί, η συνολική χρηματοδότηση θα περιοριστεί στα 2,7 δισ. δολάρια — σχεδόν 75% λιγότερα.

«Η απόφαση για το αν θα προχωρήσουμε με αυτή την πρόταση ανήκει αποκλειστικά σε εσάς», γράφει ο Ινφαντίνο στην επιστολή, την οποία έχει δει η εφημερίδα The Times of London.

«Αν εγκρίνετε την πρόταση, το πακέτο των 10 δισ. δολαρίων θα είναι διαθέσιμο από την 1η Ιανουαρίου 2027, σηματοδοτώντας την επόμενη φάση της κοινής μας πορείας. Αν επιλέξετε να διατηρήσετε το σημερινό καθεστώς και να απορρίψετε την πρόταση, θα προχωρήσει η ήδη ανακοινωμένη διεύρυνση του προγράμματος Forward, ύψους 2,7 δισ. δολαρίων. Για τον νέο κύκλο χρηματοδότησης, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2027, κάθε ομοσπονδία θα μπορεί, βάσει της πρότασης, να λάβει έως 40 εκατ. δολάρια».

Η UEFA ανεβάζει τους τόνους

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία απάντησε με ασυνήθιστα σκληρή ανακοίνωση.

«Η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το άθλημά μας για να πλουτίζουν η ίδια και οι φίλοι της», ανέφερε. «Μπορούμε να αναπτύξουμε σωστά το ποδόσφαιρο. Ήρθε η ώρα να μπουν πρώτες οι ομοσπονδίες, οι σύλλογοι, τα πρωταθλήματα, οι παίκτες και οι φίλαθλοι».

Further UEFA statement on FIFA plans: ⬇️ pic.twitter.com/EgQSUob9B5 — UEFA (@UEFA) July 29, 2026

Οι Times αποκάλυψαν το σχέδιο την Τρίτη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις σε όλο το ποδόσφαιρο.

Πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις υποστηρίζουν ότι ο Ινφαντίνο προορίζεται να αναλάβει τη διοίκηση της νέας εταιρείας, με την ονομασία Fifa Forward Enterprise, όταν ολοκληρώσει την τελευταία θητεία του στην προεδρία της FIFA το 2031.

FIFA Forward Enterprise: What is it? 🤔



Key info you need to know: — FIFA (@FIFAcom) July 30, 2026

Οι απολαβές για τη θέση δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Άνθρωποι που έχουν ενημερωθεί για το σχέδιο αναφέρουν, πάντως, ότι θα μπορούσαν να κινηθούν στα επίπεδα του επικεφαλής του αμερικανικού πρωταθλήματος NFL, ο οποίος αμείβεται με περίπου 64 εκατ. δολάρια τον χρόνο — σχεδόν δέκα φορές περισσότερα από όσα λαμβάνει σήμερα ο Ινφαντίνο.

Οι αντίπαλοι της πρότασης επισημαίνουν επίσης ότι η FIFA διαθέτει αποθεματικά ύψους 4 δισ. δολαρίων. Υποστηρίζουν, επομένως, ότι θα μπορούσε να δώσει περισσότερα χρήματα στις εθνικές ομοσπονδίες χωρίς να παραχωρήσει σε ιδιώτες μερίδια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της.

Πώς θα επηρεάζονται οι αποφάσεις της FIFA

Το σχέδιο καταρτίστηκε από τον Ινφαντίνο και έναν περιορισμένο κύκλο στελεχών της FIFA. Η παγκόσμια ομοσπονδία θα εξακολουθούσε να ελέγχει το διεθνές ποδόσφαιρο και, κυρίως, το αγωνιστικό ημερολόγιο μετά το 2030. Οι αποφάσεις της, όμως, θα επηρέαζαν άμεσα τα έσοδα και την αξία της νέας εταιρείας.

Αν, για παράδειγμα, η FIFA αύξανε τις ομάδες του Μουντιάλ από 48 σε 64 ή διοργάνωνε το τουρνουά συχνότερα από μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια, η εταιρεία θα είχε τη δυνατότητα να αυξήσει τα έσοδά της. Ορισμένοι παράγοντες αμφισβητούν, πάντως, ότι η διεύρυνση μιας διοργάνωσης οδηγεί κατ’ ανάγκην και σε μεγαλύτερα κέρδη.

Η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών θα μπορούσε επίσης να εντείνει την πίεση ώστε τα μεγάλα τουρνουά να ανατίθενται στις πιο προσοδοφόρες αγορές, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες του φετινού Μουντιάλ.

Με πληροφορίες από The Times of London