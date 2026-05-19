Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Μια σειρά μικρού μήκους ταινιών, δημιουργημένων με τεχνητή νοημοσύνη από ερωτικές φωτογραφίσεις περιοδικών του 1976, παρουσιάστηκε στο περιθώριο του Φεστιβάλ Καννών, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το αρχείο, το σώμα και τον τρόπο με τον οποίο η νέα τεχνολογία επεμβαίνει σε εικόνες μιας άλλης εποχής.

Το εγχείρημα προβάλλεται στο Cultpix και θα κυκλοφορήσει και σε φυσική μορφή από την Klubb Super 8, σε Blu-ray αλλά και σε περιορισμένη έκδοση VHS. Την παραγωγή ανέπτυξε ο Thomas Meier της νορβηγικής εταιρείας Multiformat, χρησιμοποιώντας εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης για να μετατρέψει στατικές φωτογραφίες από ερωτικά περιοδικά πριν από μισό αιώνα σε κινούμενη εικόνα με χρώμα, συγχρονισμένο ήχο, διαλόγους και voice-over.

Η ιδέα, σύμφωνα με τους δημιουργούς, δεν είναι απλώς να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη ως εντυπωσιακό τεχνολογικό εφέ, αλλά να ανοίξει μια συζήτηση γύρω από εικόνες που κάποτε θεωρούνταν προκλητικές και σήμερα διαβάζονται πολύ διαφορετικά.

«Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την τελευταία τεχνολογία για να προκαλέσουμε μια συζήτηση γύρω από τις στάσεις απέναντι σε εικόνες που είναι πια μισού αιώνα», δήλωσε ο Rickard Gramfors, CEO και συνιδρυτής του Cultpix. Όπως είπε, υλικό που κάποτε θεωρούνταν σοκαριστικό ή «για ενηλίκους» σήμερα μοιάζει σχεδόν αθώο σε σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα. Με τη μετατροπή των στατικών εικόνων σε κινούμενες μέσω AI, το εγχείρημα επιχειρεί να φέρει σε διάλογο την παλιά risqué αισθητική με τη νέα τεχνολογία.

Η ανακοίνωση έγινε σε μια στιγμή όπου το Φεστιβάλ Καννών πρόβαλε αποκατεστημένη κόπια του The Devils του Κεν Ράσελ, της ταινίας του 1971 που είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων για τη λογοκρισία, τη σεξουαλικότητα και την καλλιτεχνική ελευθερία. Η σύμπτωση δίνει στο project ένα ευρύτερο πλαίσιο: πώς βλέπουμε σήμερα εικόνες που στο παρελθόν θεωρήθηκαν επικίνδυνες, απαγορευμένες ή ακραίες;

Το ενδιαφέρον για το vintage erotica δεν περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Σύμφωνα με το Variety, το New Beverly Cinema του Κουέντιν Ταραντίνο στο Λος Άντζελες παρουσίασε νωρίτερα φέτος μια ενότητα με τίτλο «Eros», ως αναφορά στην ιστορία της αίθουσας ως adult cinema τη δεκαετία του 1970. Παράλληλα, το Cinemateket του Swedish Film Institute διοργάνωσε το αφιέρωμα Svenska Synden, εξετάζοντας πώς η πιο ανεκτική στάση του σουηδικού σινεμά απέναντι στο γυμνό και τη σεξουαλικότητα έγινε διεθνές φαινόμενο και προκάλεσε αντιδράσεις από λογοκριτές σε όλο τον κόσμο.

Το Cultpix ξεκίνησε το 2021 και αυτοπροσδιορίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες streaming πλατφόρμες για cult και genre σινεμά, με ταινίες που συνδέονται με drive-in και grindhouse κυκλώματα: τρόμο, επιστημονική φαντασία, πολεμικές τέχνες, spaghetti westerns και vintage erotica. Η πλατφόρμα έχει διατηρήσει επιμελημένη ενότητα vintage erotica, σε συνεργασία με ειδικούς κατόχους δικαιωμάτων όπως οι Something Weird Video και Vinegar Syndrome.

Το νέο εγχείρημα κινείται ακριβώς πάνω σε αυτή τη γραμμή: ανάμεσα στο αρχείο και την ανακατασκευή, στη νοσταλγία και την τεχνητή εικόνα, στο παλιό «απαγορευμένο» σώμα και τη σημερινή συζήτηση για το τι σημαίνει να δίνεις νέα ζωή σε εικόνες που δεν είχαν ποτέ φτιαχτεί για να κινούνται.

Με στοιχεία από Variety, Cultpix