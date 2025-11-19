Η στολή που σχεδιάζεται για τους Ευρωπαίους αστροναύτες του μέλλοντος

Μια νέα στολή που αναπτύσσεται από ευρωπαϊκούς φορείς θα μπορούσε να αποτελέσει τον βασικό εξοπλισμό για τους μελλοντικούς Ευρωπαίους αστροναύτες, καθώς η ήπειρος επιδιώκει μεγαλύτερη αυτονομία στις επανδρωμένες διαστημικές αποστολές.

Το πρωτότυπο, γνωστό ως EuroSuit, θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τον επόμενο χρόνο.

Η στολή αναπτύχθηκε από τη γαλλική εταιρεία αθλητικών ειδών Decathlon σε συνεργασία με τη γαλλική διαστημική υπηρεσία CNES, την startup Spartan Space και το Ινστιτούτο Ιατρικής και Τεχνολογίας Διαστήματος (MEDES). Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ασφάλειας και της άνεσης των αστροναυτών μέσα σε πιεζόμενα διαστημόπλοια κατά την εκτόξευση και την προσγείωση.

To EuroSuit είναι μία στολή ενδοσκαφικής δραστηριότητας (IVA) και έχει σχεδιαστεί ώστε ο αστροναύτης να μπορεί να τη φορέσει και να την αφαιρέσει μόνος του, σε λιγότερο από δύο λεπτά, ένα χαρακτηριστικό που η Decathlon παρουσιάζει ως πρωτιά για τον συγκεκριμένο τύπο στολής και κρίσιμο στοιχείο σε ενδεχόμενο έκτακτης ανάγκης.

«Η EuroSuit εκφράζει την ικανότητά μας να ξεπερνάμε τα όρια της καινοτομίας, πέρα από τα παραδοσιακά πεδία δράσης μας», δήλωσε ο Σεμπαστιέν Ακέ, επικεφαλής του Advanced Innovation Lab της Decathlon. Πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να εφαρμόσει την τεχνογνωσία της σε υφάσματα και βιομηχανικό σχεδιασμό «σε ένα περιβάλλον τόσο απαιτητικό όσο το διάστημα».

Πρώτη δοκιμή στον ISS το 2026

Το πρωτότυπο θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στην αποστολή εpsilon από την αστροναύτη της ESA Σοφί Αντονό, η οποία θα αξιολογήσει τη στολή σε συνθήκες μικροβαρύτητας: από την εφαρμογή και την αφαίρεσή της, μέχρι χειρισμούς λεπτών αντικειμένων και χρήση οθόνης αφής.

Φωτ: Decathlon

Η ανάπτυξη της EuroSuit ξεκίνησε στα τέλη του 2023 και στηρίχθηκε σε μια συνεργασία μεταξύ τεσσάρων οργανισμών, ο καθένας με εξειδίκευση σε διαφορετικό κρίσιμο στάδιο. Στόχος, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του έργου, ήταν να δημιουργηθεί μια στολή που να λειτουργεί ως «σύστημα» και όχι ως ένα σύνολο επιμέρους υλικών.

Πρώτο βήμα ήταν η παρακολούθηση της φυσιολογίας του αστροναύτη σε πραγματικό χρόνο. Το MEDES ανέπτυξε λογισμικό που συλλέγει βιομετρικά δεδομένα όσο η στολή φοριέται, επιτρέποντας σε επίγειες ομάδες να αξιολογούν άμεσα κρίσιμες παραμέτρους υγείας σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Η τεχνική υποδομή της στολής, από την πίεση έως τα συστήματα υποστήριξης ζωής, σχεδιάστηκε από τη Spartan Space, που είχε τον ρόλο της «αρχιτεκτονικής βάσης». Η Decathlon, αξιοποιώνταςτεχνογνωσία από τον σχεδιασμό αθλητικού εξοπλισμού, ανέλαβε την εργονομία και τον τρόπο εφαρμογής: το κράνος προσαρμόζεται στο άτομο, τα φερμουάρ έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανοίγουν γρήγορα ακόμη και με γάντια, ενώ τα μεγέθη λαμβάνουν υπόψη την αναμενόμενη αύξηση ύψους των αστροναυτών σε περιβάλλον μικροβαρύτητας.

Τέλος, το CNES επέβλεψε τις τεχνικές και ρυθμιστικές προδιαγραφές, ώστε το πρωτότυπο να συνάδει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για επανδρωμένες πτήσεις. Ο Σεμπαστιάν Μπαρντ, αναπληρωτής διευθυντής εξερεύνησης και επανδρωμένων αποστολών, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αυτονομίας στο ανθρώπινο διαστημικό πρόγραμμα.

Η φετινή δοκιμή στον ISS θα καθορίσει αν η EuroSuit μπορεί να εξελιχθεί σε πλήρες επιχειρησιακό μοντέλο. Αν οι δοκιμές είναι επιτυχείς, οι ομάδες ανάπτυξης θα προσθέσουν σύστημα πλήρους πίεσης, αυξημένη πυραντοχή και ενσωματωμένες επικοινωνίες, ώστε η στολή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πιο απαιτητικές φάσεις μιας αποστολής.

Με πληροφορίες από Euronews