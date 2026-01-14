«Από τότε που ανακάλυψα το Grok , το συνηθισμένο πορνό δεν με ικανοποιεί πια», έγραψε στο Reddit ένας ενθουσιώδης χρήστης του chatbot που ανήκει στον Έλον Μασκ.

Αν όσοι έχουν τρομοκρατηθεί από τη διανομή σεξουαλικών εικόνων στο Grok ήλπιζαν ότι τα καθυστερημένα μέτρα προστασίας της περασμένης εβδομάδας θα μπορούσαν να βάλουν «το τζίνι πίσω στο μπουκάλι», υπάρχουν πολλές αναρτήσεις στο Reddit και αλλού που δείχνουν μια άλλη πραγματικότητα.

Και ενώ το Grok έχει αναμφίβολα μεταμορφώσει την αντίληψη του κοινού για τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, έχει επίσης επισημάνει ένα πολύ ευρύτερο πρόβλημα: την αυξανόμενη διαθεσιμότητα εργαλείων και μέσων διανομής, που θέτουν στους ρυθμιστές σε όλο τον κόσμο αυτό που πολλοί θεωρούν αδύνατο έργο.

Ακόμα και καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοινώνει ότι η δημιουργία μη συναινετικών σεξουαλικών εικόνων θα αποτελεί σύντομα ποινικό αδίκημα, οι ειδικοί λένε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να βλάψει τις γυναίκες «έχει μόλις αρχίσει».

Άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης διαθέτουν πολύ αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας. Όταν του ζητήθηκε να «γδύσει» μια φωτογραφία γυναίκας ώστε να τη μετατρέψει σε εικόνα με μπικίνι, το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο Claude απάντησε: «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν έχω τη δυνατότητα να επεξεργάζομαι εικόνες ώστε να αλλάζω ρούχα ή να δημιουργώ αλλοιωμένες φωτογραφίες ανθρώπων». Το ChatGPT και το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Google, Gemini, μπορούν να δημιουργήσουν εικόνες με μπικίνι, αλλά τίποτα πιο προκλητικό.

Συμβουλές για παραγωγή σκληρού πορνογραφικού υλικού

Ωστόσο, αλλού τα όρια είναι σαφώς λιγότερα. Χρήστες του Grok στο Reddit μοιράζονται συμβουλές για το πώς να παράγουν όσο το δυνατόν πιο σκληρό πορνογραφικό υλικό, χρησιμοποιώντας εικόνες πραγματικών γυναικών. Σε ένα σχετικό νήμα, κάποιοι παραπονιούνταν ότι το Grok τους επέτρεπε να δημιουργούν εικόνες γυναικών τόπλες «μετά από προσπάθεια», αλλά αρνιόταν να παράγει εικόνες γεννητικών οργάνων.

Πέρα από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) και τις μεγάλες πλατφόρμες, υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα ιστοτόπων, φόρουμ και εφαρμογών αφιερωμένων στην ταπείνωση των γυναικών. Αυτές οι κοινότητες βρίσκουν όλο και περισσότερους τρόπους να προσεγγίσουν το ευρύ κοινό, σύμφωνα με την Anne Craanen, ερευνήτρια στο Institute for Strategic Dialogue (ISD) που ασχολείται με την έμφυλη βία που διευκολύνεται μέσω της τεχνολογίας.

Κοινότητες στο Reddit και το Telegram συζητούν πώς να παρακάμψουν τα προστατευτικά μέτρα για να κάνουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα να παράγουν πορνογραφικό υλικό, μια διαδικασία γνωστή ως «jailbreaking».

Η Craanen δήλωσε ότι η διαδρομή για την πρόσβαση του μισογυνιστικού περιεχομένου στο ευρύτερο διαδίκτυο έχει διευρυνθεί, προσθέτοντας: «Υπάρχει ένα πολύ γόνιμο έδαφος για να ευδοκιμήσει ο μισογυνισμός».

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το ISD το περασμένο καλοκαίρι εντόπισε δεκάδες εφαρμογές και ιστότοπους που προωθούν τη ψηφιακή αλλοίωση εικόνων γυναικών, τα οποία συνολικά δέχτηκαν σχεδόν 21 εκατομμύρια επισκέπτες τον Μάιο του 2025. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του περασμένου έτους, υπήρξαν 290.000 αναφορές σε αυτά τα εργαλεία στο X. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το American Sunlight Project τον Σεπτέμβριο διαπίστωσε ότι υπήρχαν χιλιάδες διαφημίσεις για τέτοιες εφαρμογές στο Meta, παρά τις προσπάθειες της πλατφόρμας να τις καταπολεμήσει.

Με πληροφορίες από Guardian



