Η SpaceX του Έλον Μασκ ετοιμάζεται να μπει στο χρηματιστήριο με αξία άνω του 1 τρισ. δολαρίων

Η SpaceX του Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι η αξία της είναι ακόμη υψηλότερη από ό,τι αναμενόταν, καθώς πλησιάζει η δημόσια εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, η οποία έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα.

Σε έγγραφο που κατέθεσε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στο πλαίσιο της διαδικασίας αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO), η εταιρεία ανέφερε ότι η τιμή διάθεσης της μετοχής της αναμένεται να διαμορφωθεί στα 135 δολάρια (100 λίρες) ανά μετοχή, ανεβάζοντας την αποτίμησή της στα περίπου 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η ανακοίνωση εκτιμώμενης τιμής διάθεσης τόσο νωρίς πριν από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο αποτελεί εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση. Παράλληλα, η νέα αποτίμηση είναι σημαντικά υψηλότερη από την προηγούμενη εκτίμηση των 1,25 τρισ. δολαρίων που είχε δοθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Βέβαια, η αποκάλυψη αυτή δεν σημαίνει ότι οι μετοχές θα διατεθούν τελικά σε αυτή την τιμή, καθώς η τελική αποτίμηση θα καθοριστεί από τη ζήτηση των επενδυτών και η τιμή μπορεί να κινηθεί είτε υψηλότερα είτε χαμηλότερα.

Η SpaceX, η οποία κατασκευάζει πυραύλους και υποδομές διαστημικής εξερεύνησης, ενώ παράλληλα ελέγχει τις εταιρείες xAI και Starlink, προχωρά σε μια κίνηση που θεωρείται ιδιαίτερα σπάνια. Οι περισσότερες εταιρείες δημοσιοποιούν το εύρος τιμής των μετοχών τους μόλις μία ημέρα πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης.

Η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στον δείκτη Nasdaq στις 12 Ιουνίου, με την ανακοίνωση της εκτιμώμενης τιμής να καταγράφεται ως μία από τις πιο πρώιμες στην ιστορία των χρηματιστηριακών εισαγωγών. Στόχος της είναι να αντλήσει 75 δισ. δολάρια, ποσό που θα αποτελούσε ρεκόρ για δημόσια εγγραφή.

Εάν οι μετοχές διατεθούν στην τιμή των 135 δολαρίων ή υψηλότερα, η SpaceX θα συγκαταλέγεται άμεσα στις πολυτιμότερες εταιρείες παγκοσμίως.

Θα γίνει ο Μασκ ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο;

Παράλληλα, ο Έλον Μασκ, ο οποίος ελέγχει περισσότερο από το 80% της εταιρείας μέσω των προσωπικών του μετοχών, θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Ωστόσο, ένα τέτοιο σενάριο μόνο βέβαιο δεν θεωρείται.

Σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic, σχεδόν οι μισές εταιρείες που εισήχθησαν στο χρηματιστήριο τα τελευταία 30 χρόνια είδαν την αξία τους να υποχωρεί σε σχέση με την αποτίμηση που είχαν κατά την εισαγωγή τους.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά υψηλή αποτίμηση», δήλωσε ο Σάμιουελ Κερ, επικεφαλής έρευνας για τις αγορές μετοχικού κεφαλαίου στη Mergermarket.

Όπως σημείωσε, η SpaceX αποτιμάται με δείκτη τιμής προς πωλήσεις υψηλότερο από οποιαδήποτε εταιρεία της λεγόμενης «Magnificent Seven» – δηλαδή των Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Nvidia, Microsoft και Tesla, της άλλης μεγάλης εταιρείας του Μασκ.

«Ωστόσο, η SpaceX αποτιμάται με βάση τα μελλοντικά της έσοδα και κέρδη και όχι τα σημερινά δεδομένα, επομένως ορισμένοι επενδυτές ενδέχεται να παραβλέψουν αυτή την αναντιστοιχία», πρόσθεσε.

Το 2025 η Space Exploration Technologies – όπως είναι η επίσημη ονομασία της εταιρείας – κατέγραψε έσοδα 18,6 δισ. δολαρίων, αλλά καθαρές ζημιές ύψους 4,9 δισ. δολαρίων.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι πωλήσεις της ανήλθαν σε 4,7 δισ. δολάρια, ενώ οι καθαρές ζημιές έφτασαν τα 4,3 δισ. δολάρια.

Στον ισολογισμό της εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία ύψους 102 δισ. δολαρίων, όπως πύραυλοι και άλλος εξοπλισμός, αλλά και υποχρεώσεις που ανέρχονται σε 60,5 δισ. δολάρια.

Πέρα από τη διαστημική εξερεύνηση, η εταιρεία επενδύει μαζικά στην τεχνητή νοημοσύνη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις δορυφορικές υπηρεσίες διαδικτύου και στα κέντρα δεδομένων.

Νωρίτερα φέτος η SpaceX εξαγόρασε την xAI, ακόμη μία εταιρεία του Έλον Μασκ, γνωστή για το chatbot Grok.

Η xAI ξεκίνησε ως τμήμα της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), αξιοποιώντας τη συνεχή ροή αναρτήσεων και πληροφοριών του δικτύου για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μασκ υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι η ανάπτυξη υποδομών στο Διάστημα αποτελεί τον καλύτερο τρόπο εξασφάλισης των πόρων που θα απαιτηθούν για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένου ότι οι διαθέσιμες εκτάσεις στη Γη είναι περιορισμένες.

Στα σχέδιά του περιλαμβάνεται η εκτόξευση δορυφόρων τεχνητής νοημοσύνης και, σε βάθος χρόνου, η δημιουργία κέντρων δεδομένων σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Με πληροφορίες από BBC