Η SpaceX μπλόκαρε «μη εξουσιοδοτημένη» ρωσική χρήση του Starlink, λέει ο Μασκ

Ο Ελον Μασκ δήλωσε την Κυριακή ότι η SpaceX κατάφερε να αποτρέψει «μη εξουσιοδοτημένη χρήση» του δορυφορικού συστήματος Starlink από τον ρωσικό στρατό, με στόχο επιθέσεις στην Ουκρανία.

Ο ίδιος έγραψε στο X ότι «τα μέτρα που πήραμε φαίνεται πως λειτούργησαν» και ζήτησε ενημέρωση αν χρειάζονται πρόσθετα βήματα.

Ο Ουκρανός υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μιχαΐλο Φεντόροφ απάντησε ότι «τα πρώτα βήματα ήδη φέρνουν αποτέλεσμα» και ότι το Κίεβο συνεργάζεται στενά με την ομάδα της SpaceX για τα επόμενα μέτρα.

Ο Φεντόροφ είπε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι το υπουργείο του άρχισε να συνεργάζεται με τη SpaceX μέσα σε λίγες ώρες, όταν εμφανίστηκαν πάνω από ουκρανικές πόλεις ρωσικά drones με εξοπλισμό Starlink. Οπως ανέφερε, τα drones χρησιμοποιούσαν το σύστημα για να κατευθύνονται προς στόχους.

Οι Financial Times γράφουν ότι η παρέμβαση της SpaceX έρχεται ενώ η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Οι πρώτες τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας έγιναν πριν από μία εβδομάδα, αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η συνέχεια των διαπραγματεύσεων μετατέθηκε για τις 4 και 5 Φεβρουαρίου. Στο ίδιο πλαίσιο, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ είπε ότι είχε «παραγωγική και εποικοδομητική» συνάντηση στο Μαϊάμι με τον Ρώσο ειδικό απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ, με συμμετοχή και άλλων αξιωματούχων.

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές επιθέσεις με drones συνεχίστηκαν. Από την Πέμπτη αποφεύχθηκαν χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή του Κιέβου, μετά από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση πυρός διάρκειας μιας εβδομάδας. Το Κρεμλίνο, πάντως, διευκρίνισε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συμφωνήσει να «κρατήσει» μέχρι την Κυριακή, λίγο πριν από πτώση της θερμοκρασίας κοντά στους μείον 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ το ουκρανικό δίκτυο ενέργειας παραμένει επιβαρυμένο από προηγούμενες επιθέσεις.

Σύμβουλος του Ουκρανού υπουργού Άμυνας, ο Σερχίι Μπεσκρέστνοφ, είχε πει τον Ιανουάριο ότι εντόπισε κεραίες Starlink σε συντρίμμια εκατοντάδων ρωσικών drones μεγάλου βεληνεκούς που χρησιμοποιήθηκαν σε σμήνη, με στόχους ενεργειακές υποδομές αλλά και κατοικημένες περιοχές. Την Κυριακή ο Μπεσκρέστνοφ ανέφερε ότι τα αντίμετρα της SpaceX δείχνουν να αποδίδουν, όμως επηρέασαν και τη χρήση του Starlink από ορισμένες ουκρανικές μονάδες και, όπως είπε, αναζητείται λύση ώστε να αποκατασταθεί πλήρως.

Ο Φεντόροφ ανέφερε ότι το επόμενο βήμα είναι ένα σύστημα που θα επιτρέπει να λειτουργούν στην ουκρανική επικράτεια μόνο μόνο εξουσιοδοτημένα τερματικά, δηλαδή συσκευές που έχουν καταχωριστεί και επαληθευτεί από τις ουκρανικές αρχές. Πρόσθεσε ότι θα δοθούν οδηγίες τις επόμενες ημέρες για τη διαδικασία επαλήθευσης και ότι όσα τερματικά δεν επαληθευτούν θα αποσυνδεθούν.

Δεκάδες χιλιάδες τερματικά Starlink χρησιμοποιούνται τόσο από τον ουκρανικό στρατό όσο και από πολίτες, καθώς είναι κρίσιμα για επικοινωνίες και επιχειρήσεις με drones, αλλά και για περιοχές όπου έχουν καταρρεύσει οι τηλεπικοινωνίες ή έχουν κοπεί ρεύμα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Το Starlink δεν μπορεί να πωλείται ή να λειτουργεί εντός Ρωσίας λόγω αμερικανικών κυρώσεων, ωστόσο ρωσικές δυνάμεις έχουν βρει τρόπους να παρακάμπτουν την απαγόρευση και η χρήση τους είχε καταγραφεί ήδη από το 2024.

Με πληροφορίες από Financial Times