Η πρόωρη εφηβεία ενδέχεται να συνδέεται με κοινό χημικό σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Η πρόωρη εφηβεία ενδέχεται να συνδέεται με κοινό χημικό που χρησιμοποιείται σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας, δείχνει νέα επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές του National Institute of Environmental Health Sciences εντόπισαν μια ένωση που φαίνεται να επηρεάζει περιοχή του εγκεφάλου υπεύθυνη για την παραγωγή ορμονών.

Η ηλικία έναρξης της εφηβείας στα κορίτσια μειώνεται ανησυχητικά τις τελευταίες δεκαετίες και οι επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν το φαινόμενο. Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι μια ένωση, η οποία βρίσκεται σε πληθώρα προϊόντων - από καλλυντικά και αρωματικά χώρου έως απορρυπαντικά και σαπούνια - μπορεί να στέλνει σήμα σε περιοχή του εγκεφάλου που ενεργοποιεί την έναρξη της εφηβείας.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι επιστήμονες εξετάζουν την πιθανή επίδραση περιβαλλοντικών χημικών στον εγκέφαλο για να εξηγήσουν την αύξηση των περιστατικών πρόωρης εφηβείας, σημείωσε η παιδοενδοκρινολόγος δρ. Νάταλι Σο.

Η έναρξη της εφηβείας σε ηλικία κάτω των 8 ετών για τα κορίτσια και 9 για τα αγόρια μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες, όπως αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού, διαβήτη, καρδιαγγειακών νοσημάτων, αλλά και χαμηλότερο τελικό ανάστημα. Πρόσφατη μελέτη της Σχολής Δημόσιας Υγείας Harvard T.H. Chan έδειξε ότι 15,5% των κοριτσιών εμφάνισαν περίοδο πριν τα 11, ενώ 1,4% ξεκίνησαν πριν τα 9.

Προηγούμενες έρευνες έχουν ενοχοποιήσει την παχυσαρκία, τη διατροφή, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και ουσίες όπως οι φθαλικές ενώσεις. Η δρ. Σο αναγνωρίζει τον ρόλο του υπερβάλλοντος βάρους, αλλά υπογραμμίζει ότι η πρόωρη εφηβεία δεν αφορά αποκλειστικά υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά.

Ψάχνοντας σε μια βιβλιοθήκη 10.000 ουσιών, η ερευνητική ομάδα εντόπισε τη musk ambrette, μια συνθετική αρωματική ένωση, ως τον πιθανότερο «ένοχο». Η musk ambrette μπορεί να προσδένεται σε υποδοχέα του υποθαλάμου που σχετίζεται με την εφηβεία, οδηγώντας στην απελευθέρωση της ορμόνης GnRH, η οποία εμπλέκεται στην ωρίμανση των γεννητικών οργάνων και στην παραγωγή οιστρογόνων, τεστοστερόνης και προγεστερόνης.

Η ουσία αυτή χρησιμοποιείται ευρέως σε φθηνά ή απομιμητικά αρώματα και άλλα αρωματικά προϊόντα προσωπικής φροντίδας, ενώ έχει εντοπιστεί και σε δείγματα υδάτων και σε ψάρια γλυκού νερού.

Σε πειράματα σε ανθρώπινα κύτταρα υποθαλάμου και σε προνύμφες ζέβρα-ψαριών, η musk ambrette προκάλεσε την παραγωγή GnRH. Ωστόσο, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η μελέτη αποτελεί πρώτο βήμα και ότι απαιτούνται περαιτέρω έρευνες σε θηλαστικά και με ανάλυση δειγμάτων αίματος σε ανθρώπους.

Μέχρι να υπάρξουν πιο σαφή δεδομένα, οι ειδικοί συστήνουν στους γονείς να προτιμούν προϊόντα χωρίς άρωμα για τα παιδιά τους.

«Δεν είναι αρκετό ακόμη για να γίνουν απαγορεύσεις ή περιορισμοί», δήλωσε η καθηγήτρια επιδημιολογίας Τζάσμιν ΜακΝτόναλντ του Πανεπιστημίου Columbia, προσθέτοντας ότι οι οικογένειες μπορούν να μειώσουν την έκθεση περιορίζοντας τα αρωματικά προϊόντα.

Με πληροφορίες από NBC News