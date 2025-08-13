Η Perplexity προσφέρει 35 δισ. δολάρια για την εξαγορά του Google Chrome

Η Perplexity υπέβαλε προσφορά ύψους 34,5 δισ. δολαρίων για την εξαγορά του Chrome της Google, τοποθετούμενη ως πιθανός πλειοδότης σε περίπτωση που αμερικανικό δικαστήριο διατάξει τον τεχνολογικό κολοσσό να πουλήσει το δημοφιλές πρόγραμμα περιήγησης.

Σε επιστολή που απηύθυνε την Τρίτη στον διευθύνοντα σύμβουλο της Google και της μητρικής Alphabet, Sundar Pichai, ο συνιδρυτής της Perplexity, Aravind Srinivas, ανέφερε ότι η πρόταση «σχεδιάστηκε ώστε να ικανοποιήσει μια αντιμονοπωλιακή λύση, αναθέτοντας το Chrome σε έναν ικανό, ανεξάρτητο φορέα».

Η Perplexity - η οποία διαθέτει εργαλείο αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης ανταγωνιστικό προς τη Google - είχε καταθέσει νωρίτερα φέτος και πρόταση 50 δισ. δολαρίων για την εξαγορά του TikTok, χωρίς ωστόσο να υπάρξει εξέλιξη.

Για την πρόταση εξαγοράς του Chrome, η Perplexity υποστηρίζει ότι «πολλά μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια [venture capital] έχουν συμφωνήσει να χρηματοδοτήσουν πλήρως τη συναλλαγή σε μετρητά», χωρίς όμως να τα κατονομάσει. Η αξία της προσφοράς είναι σχεδόν διπλάσια από την αποτίμηση της εταιρείας, που ανέρχεται στα 18 δισ. δολάρια.

«Δεν είναι αστείο. Είμαστε καλοί σε αυτό. Γνωρίζουμε ότι θα ήμασταν καλοί διαχειριστές του Chrome και θα αμφισβητούσαμε οποιονδήποτε ισχυρίζεται ότι θα ήταν καλύτερος», δήλωσε στους Financial Times ο επικεφαλής επικοινωνίας της Perplexity, Jesse Dwyer.

Δεν θεωρεί «σοβαρή» την πρόταση της Perplexity, η μητρική του Chrome, Alphabet

Η Alphabet αρνήθηκε να σχολιάσει. Πηγή με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων ανέφερε ότι η εταιρεία δεν θεωρεί την πρόταση σοβαρή.

Η Google βρίσκεται εν αναμονή απόφασης ομοσπονδιακού δικαστηρίου μετά την ήττα της σε αγωγή για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στην αγορά της διαδικτυακής αναζήτησης. Μία από τις πιο δραστικές πιθανές αποφάσεις είναι ο εξαναγκασμός πώλησης του Chrome, μέτρο που το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης κρίνει αναγκαίο για να τερματιστεί το «παράνομο μονοπώλιο» της εταιρείας.

Το 2023, ο δικαστής Amit Mehta έκρινε ότι η Google διατήρησε την κυριαρχία της δαπανώντας δισεκατομμύρια δολάρια σε αποκλειστικές συμφωνίες με παρόχους κινητής, κατασκευαστές συσκευών και προγραμματιστές browser – κυρίως με την Apple.

Εκτός από ενδεχόμενη πώληση του Chrome, η Alphabet μπορεί να υποχρεωθεί να κοινοποιεί περισσότερα δεδομένα στους ανταγωνιστές της, ώστε να δημιουργηθούν βιώσιμες εναλλακτικές στην μηχανή αναζήτησης που ελέγχει σχεδόν το 90% της αγοράς. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να ασκήσει έφεση, γεγονός που θα μπορούσε να καθυστερήσει την όποια πώληση για χρόνια.

Ο Pichai έχει χαρακτηρίσει τα αιτήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης «εκτεταμένα» και «εξαιρετικά», υποστηρίζοντας ότι ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων χρηστών και ισοδυναμούν με «υποχρεωτική παραχώρηση» της πνευματικής ιδιοκτησίας της Google.

Η Perplexity ως αντίπαλος της Google

Παρά το μικρό της μέγεθος και την ηλικία των τριών ετών, η Perplexity εξελίσσεται σε σημαντικό αντίπαλο της Google, με την εφαρμογή της να κερδίζει έδαφος στα app stores Android και Apple.

Υποστηριζόμενη από τη SoftBank, την Nvidia και τον ιδρυτή της Amazon, Jeff Bezos, η εταιρεία δηλώνει ότι έχει 30 εκατ. ενεργούς χρήστες και 780 εκατ. μηνιαίες αναζητήσεις – έναντι 13,7 δισ. ημερήσιων αναζητήσεων της Google.

Η μετοχή της Alphabet υποχώρησε τον Μάιο, όταν στέλεχος της Apple αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε συζητήσεις για το ενδεχόμενο να προσφέρεται το Perplexity ως εναλλακτική προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης στα iPhone – εξέλιξη που, σύμφωνα με την Apple, οδήγησε σε πτώση των αναζητήσεων στη Google μέσω Safari για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες.

Η Google έχει ήδη εισαγάγει τη «Λειτουργία Τεχνητής Νοημοσύνης» στη μηχανή αναζήτησής της, που παρέχει απαντήσεις αντί για λίστες συνδέσμων.

Ο Srinivas, πρώην ασκούμενος στη Google, συχνά επικρίνει τον τεχνολογικό γίγαντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έγινε πρωτοσέλιδος με την πρόταση εξαγοράς του TikTok ως λύση στο ζήτημα της κινεζικής ιδιοκτησίας της πλατφόρμας - παρά την παρουσία ισχυρότερων οικονομικά υποψηφίων.

Το Chrome, το πιο δημοφιλές πρόγραμμα περιήγησης στον κόσμο, αναμένεται να προσελκύσει πολλούς πλειοδότες εάν τελικά τεθεί προς πώληση. Στέλεχος της OpenAI έχει καταθέσει ότι ο δημιουργός του ChatGPT θα ενδιαφερόταν επίσης για την εξαγορά του.

Αντίστοιχο ενδιαφέρον υπάρχει και για το Chromium - το λογισμικό ανοιχτού κώδικα στο οποίο βασίζονται προγράμματα περιήγησης όπως το Microsoft Edge. Στην επιστολή του, ο Srinivas δεσμεύεται να διατηρήσει το Chromium ανοιχτού κώδικα, να αφήσει τη Google ως προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης, να διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού και να επενδύσει 3 δισ. δολάρια σε διάστημα δύο ετών.

Τον περασμένο μήνα, η Perplexity λάνσαρε τον Comet, πρόγραμμα περιήγησης ιστού βασισμένο στο Chromium, με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη που εκτελεί φωνητικές και γραπτές εντολές χρηστών για εργασίες όπως online αγορές, σύνοψη περιεχομένου κοινωνικών δικτύων και αποστολή email.

Με πληροφορίες από Financial Times