Η παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο αποτρέπει τις γυναίκες από τη χρήση αντισυλληπτικών

Η παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο αποτρέπει τις γυναίκες από τη χρήση του αντισυλληπτικού χαπιού, σύμφωνα με νέα μελέτη

Ερευνητές μετά από σχετική μελέτη, διαπίστωσαν ότι οι μύθοι που κυκλοφορούν στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι βασικός παράγοντας που προκαλεί «παρενέργειες στις χρήστριες».

Ωστόσο, παρενέργειες που είναι μεν πραγματικές, αλλά ψυχολογικής προέλευσης. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «nocebo» και είναι το ακριβώς αντίθετο του γνωστού placebo.

Η εμφάνισή του συνδέεται στενά με άγχος, κατάθλιψη και κόπωση, με τους ειδικούς να εξηγούν ότι οι άνθρωποι γίνονται «επιφυλακτικοί με οτιδήποτε πιστεύουν ότι μπορεί να επιδεινώσει την κατάστασή τους», γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το φαινόμενο.

Το φαινόμενο «nocebo» έχει παρατηρηθεί και με άλλα φάρμακα, αλλά η συγκεκριμένη μελέτη, που διεξήχθη από ψυχολόγους του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ, είναι η πρώτη που το συνδέει με τη χρήση του αντισυλληπτικού χαπιού, η χρήση του οποίου έχει μειωθεί σημαντικά. Το χάπι παραμένει η πιο διαδεδομένη μορφή αντισύλληψης στη Βρετανία, όμως το ποσοστό των γυναικών που επισκέπτονται υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας του NHS και το χρησιμοποιούν, έπεσε από 39% το 2020-21 στο 28% το 2023-24.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτή η μείωση στη χρήση του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα δύο τρίτα των γυναικών το διακόπτουν μέσα σε δύο χρόνια, είναι βασικός λόγος που οι αμβλώσεις στη Βρετανία έχουν αυξηθεί δραματικά, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 251.377 το 2022, αύξηση της τάξεως του 17% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Το NHS εκφράζει ανησυχία για τον ρόλο των influencers στο TikTok και το YouTube, οι οποίοι δημοσιεύουν περιεχόμενο που αποθαρρύνει τις γυναίκες από τη χρήση του χαπιού και προωθεί «φυσικές» μεθόδους αντισύλληψης.

Για παράδειγμα, μία influencer έχει ισχυριστεί ότι το χάπι «μας στερεί την υγεία μας», αναφέροντας «συχνές» παρενέργειες, όπως αυξημένο κίνδυνο για προβλήματα σχετικά με θυρεοειδή, θρόμβους και εγκεφαλικά.

Οι συγγραφείς της μελέτης εντόπισαν τέσσερις ψυχολογικούς παράγοντες, που φέρονται να σχετίζονται με τη αρνητική εμπειρία των γυναικών με το χάπι:

Προσδοκία από την αρχή ότι το χάπι θα είναι επιβλαβές

Χαμηλή εμπιστοσύνη στον τρόπο ανάπτυξης των φαρμάκων

Πίστη ότι τα φάρμακα είναι υπερβολικά και επιβλαβή

Πίστη ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στα φάρμακα

Η μελέτη βασίστηκε σε 275 γυναίκες ηλικίας 18-45 ετών, που είχαν χρησιμοποιήσει το χάπι τους προηγούμενους 18 μήνες. Από αυτές, σχεδόν όλες ανέφεραν τουλάχιστον μία παρενέργεια.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι προσδοκίες των γυναικών για μια αρνητική εμπειρία με το χάπι, συχνά επαληθεύονταν. Τέλος, η αρνητική πληροφόρηση στα μέσα και η δυσπιστία προς τα φάρμακα, αύξαναν την πιθανότητα αρνητικής αντίδρασης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, εφόσον οι αντιδράσεις στο χάπι είναι ψυχολογικής φύσης, τότε μπορούν να αντιμετωπιστούν με ψυχολογικές παρεμβάσεις, όπως η αμφισβήτηση αρνητικών πεποιθήσεων σχετικά με τα φάρμακα, ώστε έτσι να μειωθούν οι παρενέργειες και να διατηρηθεί η χρήση του χαπιού.

