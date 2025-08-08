Το νέο της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, GPT-5, παρουσίασε επίσημα η OpenAI, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει δυνατότητες «επιπέδου διδακτορικού» σε τομείς όπως ο προγραμματισμός και η συγγραφή.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σαμ Άλτμαν, χαρακτήρισε το GPT-5 «σημείο καμπής» για το ChatGPT και μίλησε για ένα επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης που «δεν θα μπορούσε να φανταστεί σε καμία άλλη εποχή της ανθρώπινης ιστορίας».

Το νέο μοντέλο υπόσχεται καλύτερη λογική συνοχή, μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερες «παραισθήσεις», δηλαδή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα γλωσσικά μοντέλα επινοούν ψευδείς ή αβάσιμες απαντήσεις. Παράλληλα, στοχεύει στη βελτίωση της «ειλικρίνειας» των απαντήσεων, με ενισχυμένες δυνατότητες αιτιολόγησης και αναλυτικής σκέψης.

Τι μπορεί να κάνει το GPT-5

Σύμφωνα με την OpenAI, το GPT-5 έχει εκπαιδευτεί ώστε να λειτουργεί πιο «ανθρώπινα» και να μπορεί να συνθέτει λογισμικό εξ ολοκλήρου, λειτουργώντας ως ψηφιακός βοηθός προγραμματιστή. Η εταιρεία το παρουσιάζει ως σημαντικά ανώτερο από τα προηγούμενα μοντέλα της:

«Το GPT-3 έμοιαζε σαν να μιλάς με έναν μαθητή Λυκείου… Το GPT-4 σαν να μιλάς με έναν φοιτητή. Το GPT-5 είναι η πρώτη φορά που νιώθεις ότι συνομιλείς με έναν ειδικό επιπέδου διδακτορικού», δήλωσε ο Άλτμαν.

Η λειτουργία του βασίζεται σε ένα νέο «μοντέλο λογικής» (reasoning model), το οποίο επιχειρεί να προσομοιώσει βαθύτερη σκέψη κατά την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ανταποκριτή τεχνητής νοημοσύνης του BBC, Μαρκ Σίσλακ, η εμπειρία χρήσης παραμένει παρόμοια με την προηγούμενη έκδοση – κάτι που δείχνει «εξέλιξη και όχι επανάσταση».

Ανταγωνισμός και τεχνολογική πίεση

Η κυκλοφορία του GPT-5 εντάσσεται στο πλαίσιο ενός διαρκώς εντεινόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Πρόσφατα, ο Έλον Μασκ παρουσίασε το νέο μοντέλο του chatbot Grok, δηλώνοντας ότι είναι «καλύτερο από επίπεδο PhD σε όλα» και το χαρακτήρισε «το πιο έξυπνο AI στον κόσμο».

Παράλληλα, η εταιρεία Anthropic, η οποία ανέπτυξε το Claude, ανακάλεσε την πρόσβαση της OpenAI στο API της, κατηγορώντας την για παραβίαση όρων χρήσης στο πλαίσιο δοκιμών πριν την κυκλοφορία του GPT-5. Εκπρόσωπος της OpenAI απάντησε ότι πρόκειται για «βιομηχανική πρακτική» αξιολόγησης ανταγωνιστικών μοντέλων, προσθέτοντας ότι το δικό τους API παραμένει ανοιχτό για την Anthropic.

Παρά τη φαινομενική τεχνολογική πρόοδο, ορισμένοι ειδικοί εκφράζουν σκεπτικισμό. Η καθηγήτρια Καρίσα Βέλιζ από το Ινστιτούτο Ηθικής Τεχνητής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης επισημαίνει ότι τα γλωσσικά μοντέλα, όσο εντυπωσιακά κι αν φαίνονται, δεν έχουν αποδειχθεί εμπορικά βιώσιμα. «Υπάρχει ο φόβος ότι πρέπει να διατηρούμε τον ενθουσιασμό ζωντανό – αλλιώς μπορεί η φούσκα να σκάσει», σχολίασε.

Αλλαγές στη συμπεριφορά του ChatGPT προς τους χρήστες

Παράλληλα με την παρουσίαση του νέου μοντέλου, η OpenAI ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο το ChatGPT διαχειρίζεται προσωπικά και συναισθηματικά ευαίσθητα αιτήματα των χρηστών. Σε σχετική ανάρτηση ανέφερε ότι το σύστημα δεν θα απαντά πλέον μονολεκτικά σε ερωτήσεις τύπου «να χωρίσω με τον σύντροφό μου;», αλλά θα βοηθά τον χρήστη να αναλογιστεί εναλλακτικές, να σταθμίσει υπέρ και κατά, και να πάρει αποφάσεις με περισσότερη επίγνωση.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται μετά την απόσυρση μιας προηγούμενης ενημέρωσης του ChatGPT, η οποία είχε δεχθεί κριτική για «υπερβολικά κολακευτικό» ύφος. Ο ίδιος ο Άλτμαν παραδέχτηκε πρόσφατα ότι «αναπτύσσονται προβληματικές ή και πολύ προβληματικές παρασχέσεις ανθρώπων με την AI» και προειδοποίησε ότι η κοινωνία πρέπει να βρει «νέους φραγμούς» στη σχέση ανθρώπου και μηχανής.

Με πληροφορίες από BBC