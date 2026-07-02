Η OpenAI φέρεται να πρότεινε να δώσει μερίδιο 5% στην αμερικανική κυβέρνηση

Η OpenAI φέρεται να έχει συζητήσει την παραχώρηση μεριδίου 5% στην αμερικανική κυβέρνηση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δέχονται αυξανόμενη πολιτική πίεση στις ΗΠΑ.

Η πρόταση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συνομιλίες, εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα ποιος θα ωφεληθεί οικονομικά από την ανάπτυξη της AI.

Ο Σαμ Άλτμαν, επικεφαλής της OpenAI, έχει υποστηρίξει ότι η συμμετοχή του κοινού στα οικονομικά οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης είναι ένας τρόπος να μοιραστεί η υπεραξία που δημιουργεί ο κλάδος. Η ιδέα που φέρεται να έχει συζητηθεί προβλέπει όχι μόνο τη συμμετοχή της OpenAI, αλλά και αντίστοιχες κινήσεις από άλλες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες AI.

Δεν είναι σαφές αν άλλες εταιρείες, όπως η Anthropic, η Google ή η Meta, θα δέχονταν ένα τέτοιο μοντέλο. Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε επίσης να χρειαστεί νομοθετική έγκριση από το Κογκρέσο.

Το σχήμα που έχει συζητηθεί θυμίζει κρατικό επενδυτικό ταμείο, στα πρότυπα του Alaska Permanent Fund, το οποίο επενδύει έσοδα από τον πετρελαϊκό πλούτο της Αλάσκας και καταβάλλει μερίσματα στους κατοίκους της πολιτείας. Στην περίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης, ένα αντίστοιχο ταμείο θα μπορούσε να κατέχει μερίδια σε εταιρείες AI και να επιστρέφει μέρος των αποδόσεων στους πολίτες.

Η συζήτηση έρχεται ενώ η OpenAI, που αναπτύσσει το ChatGPT, βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία έχει αποτιμηθεί στα 852 δισ. δολάρια, ενώ προετοιμάζεται για πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Την ίδια στιγμή, οι ανησυχίες στην Ουάσινγκτον αυξάνονται. Πολιτικοί και ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν τις επιπτώσεις της AI στην αγορά εργασίας, την κυβερνοασφάλεια, την κατασκευή τεράστιων data centers και τη συγκέντρωση οικονομικής ισχύος σε λίγες εταιρείες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει τρόπους ώστε το κοινό να αποκτήσει μερίδιο στις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Ο Άλτμαν φέρεται να έχει συζητήσει το θέμα με τον ίδιο, αλλά και με στελέχη της κυβέρνησης, ανάμεσά τους ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Το ζήτημα δεν απασχολεί μόνο τους Ρεπουμπλικανούς. Ο Άλτμαν φέρεται επίσης να έχει μιλήσει με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος έχει υποστηρίξει πολύ πιο εκτεταμένη δημόσια συμμετοχή στις εταιρείες AI, μέσω ενός sovereign wealth fund.

Η OpenAI είχε ήδη προτείνει, σε κείμενο πολιτικής, τη δημιουργία ενός «δημόσιου ταμείου πλούτου» που θα έδινε σε κάθε πολίτη μερίδιο στην οικονομική ανάπτυξη που θα προκύψει από την τεχνητή νοημοσύνη. Το μη κερδοσκοπικό σκέλος της εταιρείας έχει επίσης υποστηρίξει ότι η κοινωνία θα χρειαστεί νέους μηχανισμούς, ώστε οι πολίτες να έχουν πιο μόνιμο μερίδιο στα συστήματα που δημιουργούν αξία.

Η Anthropic έχει αναφερθεί, από την πλευρά της, στην ιδέα ενός «ψηφιακού μερίσματος», δηλαδή πληρωμών προς τους πολίτες που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από φόρους στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει συμφωνία. Η OpenAI δεν σχολίασε το δημοσίευμα, ενώ ούτε ο Λευκός Οίκος απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

με στοιχεία από Reuteurs, FT