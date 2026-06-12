Η OpenAI εξετάζει μεγάλες μειώσεις τιμών για να αντιμετωπίσει την Anthropic

Η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει σημαντικά τις τιμές των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει σε επιχειρήσεις, καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός με την Anthropic για την προσέλκυση μεγάλων εταιρικών πελατών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η εταιρεία μελετά σημαντικές μειώσεις στο κόστος των λεγόμενων «tokens», της μονάδας μέτρησης που χρησιμοποιούν οι πάροχοι τεχνητής νοημοσύνης για να χρεώνουν τη χρήση των μοντέλων τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η OpenAI θεωρεί πιθανό η Anthropic να προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν νέο γύρο ανταγωνισμού τιμών στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της generative AI.

Η συζήτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές επιχειρήσεις αρχίζουν να επανεξετάζουν το κόστος χρήσης των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, παραδέχθηκε πρόσφατα ότι οι δαπάνες για υπηρεσίες AI αποτελούν πλέον σημαντικό ζήτημα για αρκετούς πελάτες.

«Το κόστος είναι ένα μεγάλο θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του, προσθέτοντας ότι η εταιρεία αναζητά τρόπους ώστε οι χρήστες να αποκομίζουν μεγαλύτερη αξία ξοδεύοντας λιγότερα χρήματα.

Ωστόσο, μια επιθετική μείωση τιμών δεν στερείται κινδύνων. Τόσο η OpenAI όσο και η Anthropic εξακολουθούν να δαπανούν τεράστια ποσά για υπολογιστική ισχύ, κέντρα δεδομένων και εξειδικευμένα τσιπ που απαιτούνται για τη λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ως αποτέλεσμα, ένας παρατεταμένος «πόλεμος τιμών» θα μπορούσε να πιέσει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια κέρδους δύο εταιρειών που εξακολουθούν να επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη των τεχνολογιών τους.

Η άνοδος της Anthropic και η μάχη με την OpenAI για τους εταιρικούς πελάτες

Πίσω από τα σχέδια της OpenAI βρίσκεται η ολοένα ισχυρότερη παρουσία της Anthropic στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πενταετής startup, που ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της OpenAI, έχει καταφέρει τους τελευταίους μήνες να αυξήσει σημαντικά τα έσοδά της, κυρίως χάρη στην επιτυχία του Claude Code, ενός εργαλείου που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό λογισμικού και γνώρισε ιδιαίτερη απήχηση μεταξύ μηχανικών λογισμικού και τεχνολογικών εταιρειών.

Η επιτυχία αυτή έδωσε νέα ώθηση στην Anthropic, η οποία σύμφωνα με τη Wall Street Journal ξεπέρασε πρόσφατα την OpenAI σε αποτίμηση για πρώτη φορά.

Η εξέλιξη αυτή έχει αυξήσει την πίεση προς την OpenAI, η οποία προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση της στον τομέα των επιχειρηματικών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο Codex, το δικό της εργαλείο προγραμματισμού που ανταγωνίζεται άμεσα το Claude Code.

Παρά τη μεγάλη ζήτηση για υπηρεσίες AI, αρκετές επιχειρήσεις εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικές ως προς τις δαπάνες τους.

Στελέχη εταιρειών που χρησιμοποιούν συστηματικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν αρχίσει να εκφράζουν ανησυχίες για το κατά πόσο η αυξημένη χρήση μεταφράζεται σε αντίστοιχα επιχειρηματικά οφέλη.

Η συζήτηση αυτή έχει οδηγήσει ακόμη και στη δημιουργία του όρου «tokenmaxxing» στη Σίλικον Βάλεϊ, ο οποίος περιγράφει την τάση ορισμένων οργανισμών να καταναλώνουν ολοένα περισσότερους υπολογιστικούς πόρους και «tokens» με στόχο τη μέγιστη παραγωγικότητα, χωρίς όμως να είναι πάντα σαφές αν η επένδυση αποδίδει οικονομικά.

Για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, η πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο να πείσουν τους πελάτες να χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους, αλλά και να αποδείξουν ότι το κόστος δικαιολογείται από τα αποτελέσματα που προσφέρουν.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal