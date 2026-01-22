Η OpenAI επιδιώκει να αυξήσει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή

Η OpenAI εντείνει τις προσπάθειές της να πείσει κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να κατασκευάσουν περισσότερα κέντρα δεδομένων (data centers) και να ενθαρρύνουν την ευρύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η ετοιμότητα για φυσικές καταστροφές.

Η πρωτοβουλία - με την ονομασία OpenAI for Countries - θα διευρύνει τη διάδοση των προϊόντων της εταιρείας και θα βοηθήσει να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ χωρών με ευρεία πρόσβαση στην τεχνολογία AI και κρατών που δεν διαθέτουν ακόμη την απαιτούμενη υποδομή, ανέφερε η εταιρεία.

Η OpenAI επιδιώκει επίσης να ενθαρρύνει βαθύτερη χρήση των εργαλείων της, σημειώνοντας ότι τα συστήματα AI μπορούν να εκτελούν πολύ πιο σύνθετες εργασίες απ’ όσες αντιλαμβάνονται πολλοί.

«Οι περισσότερες χώρες εξακολουθούν να λειτουργούν πολύ κάτω από τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σημερινά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης», αναφέρει η εταιρεία σε έκθεση που μοιράστηκε με το Reuters.

Η OpenAI ξεκίνησε τη διεθνή αυτή πρωτοβουλία πέρυσι και τον Δεκέμβριο όρισε τον πρώην υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας Τζορτζ Όσμπορν να την επιβλέπει. Ο Όσμπορν και ο Κρις Λέιν, επικεφαλής παγκόσμιων υποθέσεων της OpenAI, παρουσιάζουν αυτή την εβδομάδα το σχέδιο σε κυβερνητικούς αξιωματούχους στο Νταβός.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που έχει εδραιώσει την OpenAI - δημιουργό του ChatGPT - στην πρωτοπορία της «έκρηξης» της τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία αποτιμήθηκε πρόσφατα στα 500 δισ. δολάρια και εξετάζει δημόσια εγγραφή που θα μπορούσε να φτάσει έως και το 1 τρισ. δολάρια.

Έντεκα χώρες έχουν ενταχθεί στο OpenAI for Countries, με κάθε συμφωνία να έχει διαφορετική δομή.

Η Εσθονία, για παράδειγμα, ενσωματώνει το εκπαιδευτικό εργαλείο της OpenAI, ChatGPT Edu, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλη τη χώρα. Στη Νορβηγία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η OpenAI συνεργάζεται με άλλες εταιρείες για την κατασκευή data centers και θα αποτελέσει τον πρώτο τους πελάτη.

Την Τετάρτη, στελέχη της OpenAI δήλωσαν ότι επιδιώκουν συνεργασίες με κυβερνήσεις και σε άλλους τομείς, όπως ο σχεδιασμός για φυσικές καταστροφές. Στη Νότια Κορέα, η OpenAI διερευνά συμφωνία με την κρατική αρχή υδάτων για τη δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης σε πραγματικό χρόνο και άμυνας απέναντι σε υδάτινες καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Με πληροφορίες από Reuters