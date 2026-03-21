Η OpenAI διπλασιάζει το προσωπικό της για να αντιμετωπίσει Anthropic και Google

Η OpenAI σχεδιάζει να αυξήσει δραστικά το προσωπικό της έως το τέλος του έτους, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις πωλήσεις προς επιχειρήσεις, σε μια προσπάθεια να καλύψει το χαμένο έδαφος απέναντι στην ανταγωνίστρια Anthropic.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, η εταιρεία στοχεύει να φτάσει περίπου τους 8.000 εργαζομένους έως το τέλος του έτους, από περίπου 4.500 σήμερα. Οι νέες προσλήψεις θα καλύψουν κυρίως θέσεις σε μηχανική, ανάπτυξη προϊόντων, έρευνα και πωλήσεις, ενώ θα ενισχυθούν και εξειδικευμένοι ρόλοι που θα υποστηρίζουν επιχειρήσεις στην αξιοποίηση των εργαλείων της.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναπροσαρμογή της στρατηγικής της OpenAI, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει τα έσοδά της από εταιρικούς πελάτες. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι επιχειρήσεις που επενδύουν για πρώτη φορά σε τεχνητή νοημοσύνη επιλέγουν την Anthropic με τριπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την OpenAI, αντιστρέφοντας την εικόνα που επικρατούσε πριν από έναν χρόνο.

Παράλληλα με τις προσλήψεις, η OpenAI επεκτείνει και τη φυσική της παρουσία στο Σαν Φρανσίσκο, έχοντας ήδη μισθώσει νέους χώρους που ανεβάζουν το συνολικό αποτύπωμά της στην πόλη σε πάνω από 1 εκατ. τετραγωνικά πόδια. Η εταιρεία εκτιμά ότι μέσα στη χρονιά θα προσλαμβάνει κατά μέσο όρο περίπου 12 εργαζομένους την ημέρα.

OpenAI: Τα σχέδια για να αυξηθούν τα έσοδα

Η πίεση για ενίσχυση των εσόδων είναι έντονη. Παρά τη μεγάλη απήχηση του ChatGPT, περισσότερο από το 90% των περίπου 900 εκατ. χρηστών του δεν πληρώνει για τη χρήση του. Αυτό ωθεί την εταιρεία να αναζητήσει νέες πηγές εσόδων, τόσο από εταιρικούς πελάτες όσο και από την αξιοποίηση της μεγάλης βάσης χρηστών της, με την εισαγωγή διαφημίσεων ή νέων υπηρεσιών επί πληρωμή.

Στο εσωτερικό της εταιρείας έχει δοθεί σαφής κατεύθυνση για επαναφορά της εστίασης στα βασικά προϊόντα. Ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Άλτμαν έχει ζητήσει να δοθεί προτεραιότητα στο ChatGPT, ενώ η επικεφαλής εφαρμογών Φίντζι Σίμο έχει καλέσει τις ομάδες να επικεντρωθούν σε εργαλεία με εμπορική αξία, όπως το μοντέλο προγραμματισμού Codex.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία εξετάζει την ενοποίηση του ChatGPT με το Codex σε μια ενιαία εφαρμογή για υπολογιστές, που θα απευθύνεται τόσο σε καταναλωτές όσο και σε επιχειρήσεις. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με επενδυτικά κεφάλαια για τη δημιουργία συνεργασιών που θα ενσωματώνουν τις τεχνολογίες της OpenAI σε εταιρείες του χαρτοφυλακίου τους.

Η στροφή προς τους εταιρικούς πελάτες συνδέεται και με τη δυναμική που καταγράφουν τα εργαλεία προγραμματισμού. Προϊόντα όπως το Claude Code της Anthropic και το Codex της OpenAI ανοίγουν νέες δυνατότητες χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρησιακό περιβάλλον, ενισχύοντας τη ζήτηση από εταιρείες.

Η Anthropic, που ιδρύθηκε το 2021 από πρώην ερευνητές της OpenAI, έχει εστιάσει εξαρχής στην αγορά επιχειρήσεων και καταγράφει ταχεία ανάπτυξη. Αντίθετα, η OpenAI ακολούθησε πιο ευρεία στρατηγική, επενδύοντας παράλληλα σε καταναλωτικά προϊόντα, εργαλεία για επιχειρήσεις και νέες τεχνολογίες.

Σήμερα, η εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει το ποσοστό των εσόδων της που προέρχεται από επιχειρήσεις στο 50% έως το τέλος του έτους, από περίπου 40% σήμερα. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, καθώς η Anthropic ενισχύει τη θέση της στις επιχειρήσεις, ενώ η Google διεκδικεί μερίδιο στην αγορά των καταναλωτικών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από Financial Times