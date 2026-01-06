Η Nvidia παρουσίασε τεχνολογία που θα βοηθά τα αυτόνομα αυτοκίνητα να «σκέφτονται» όπως οι άνθρωποι

Ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Alpamayo, μια τεχνολογική πλατφόρμα που, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, θα βοηθήσει τα αυτόνομα αυτοκίνητα να «σκέφτονται» όπως οι άνθρωποι.

«Το Alpamayo φέρνει τη λογική σκέψη στα αυτόνομα οχήματα, επιτρέποντάς τους να αντιμετωπίζουν σπάνια σενάρια, να κινούνται με ασφάλεια σε πολύπλοκα περιβάλλοντα και να εξηγούν τις αποφάσεις οδήγησής τους», δήλωσε ο Χουάνγκ από τη σκηνή του ετήσιου τεχνολογικού συνεδρίου CES στο Λας Βέγκας.

Ο Χουάνγκ ανέφερε επίσης ότι η Nvidia έχει ξεκινήσει την παραγωγή ενός αυτοκινήτου χωρίς οδηγό που βασίζεται στην τεχνολογία της, το Mercedes-Benz CLA, σε συνεργασία με τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Το όχημα αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ τους επόμενους μήνες και στη συνέχεια να λανσαριστεί στην Ευρώπη και την Ασία.

Φορώντας το χαρακτηριστικό μαύρο δερμάτινο μπουφάν του, ο Χουάνγκ είπε σε ακροατήριο εκατοντάδων ατόμων ότι το εγχείρημα αυτό έχει διδάξει στη Nvidia «πάρα πολλά» σχετικά με το πώς μπορεί να βοηθά τους συνεργάτες της να κατασκευάζουν ρομποτικά συστήματα.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η ανακοίνωση ενισχύει την ηγετική θέση της Nvidia στην ενοποίηση υλικού και λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, βαθαίνοντας τη στροφή της προς τη λεγόμενη «φυσική» τεχνητή νοημοσύνη.

«Η στροφή της NVIDIA προς την τεχνητή νοημοσύνη σε μεγάλη κλίμακα και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ως παράγοντες διαφοροποίησης θα τη βοηθήσει να παραμείνει πολύ μπροστά από τους ανταγωνιστές της», δήλωσε από το Λας Βέγκας ο αναλυτής της PP Foresight, Πάολο Πεσκατόρε.

«Το Alpamayo αντιπροσωπεύει μια βαθιά αλλαγή για τη NVIDIA, η οποία περνά από το να είναι κυρίως πάροχος υπολογιστικής ισχύος σε πάροχο πλατφόρμας για οικοσυστήματα φυσικής τεχνητής νοημοσύνης».

Οι μετοχές του σχεδιαστή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σημείωσαν μικρή άνοδο στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς, μετά την παρουσίαση του Χουάνγκ.

Η παρουσίαση περιλάμβανε ένα βίντεο επίδειξης ενός Mercedes-Benz με τεχνητή νοημοσύνη να οδηγεί στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, ενώ ένας επιβάτης, καθισμένος πίσω από το τιμόνι, κρατούσε τα χέρια του στα γόνατά του.

«Οδηγεί τόσο φυσικά γιατί έχει μάθει απευθείας από ανθρώπους οδηγούς», είπε ο Χουάνγκ, «αλλά σε κάθε σενάριο… σου λέει τι πρόκειται να κάνει και συλλογίζεται για το τι πρόκειται να κάνει».

Το Alpamayo είναι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα, με τον υποκείμενο κώδικα να είναι πλέον διαθέσιμο στην πλατφόρμα μηχανικής μάθησης Hugging Face, όπου ερευνητές αυτόνομων οχημάτων μπορούν να το χρησιμοποιήσουν δωρεάν και να το επανεκπαιδεύσουν, σύμφωνα με τον Χουάνγκ.

«Το όραμά μας είναι ότι κάποια μέρα, κάθε αυτοκίνητο, κάθε φορτηγό, θα είναι αυτόνομο», είπε στο κοινό.

Το εγχείρημα θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για εταιρείες όπως η Tesla του Έλον Μασκ, η οποία προσφέρει λογισμικό υποβοηθούμενης οδήγησης με την ονομασία Autopilot.

«Αυτό ακριβώς κάνει η Tesla», έγραψε ο Musk στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ανακοίνωση της Alpamayo. «Αυτό που θα διαπιστώσουν είναι ότι είναι εύκολο να φτάσουν στο 99% και μετά εξαιρετικά δύσκολο να λύσουν το πρόβλημα της τεράστιας κατανομής».

Όπως και η Tesla, έτσι και η Nvidia έχει σχέδια να λανσάρει υπηρεσία robotaxi μέσα στον επόμενο χρόνο, σε συνεργασία με κάποιον εταίρο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ποιος είναι αυτός ή σε ποια περιοχή θα λειτουργήσει.

Η Nvidia έχει χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνά τα 4,5 τρισ. δολάρια. Τον Οκτώβριο έγινε η πρώτη εταιρεία που έφτασε τα 5 τρισ. δολάρια, ωστόσο έκτοτε έχει χάσει μέρος της αξίας της λόγω ανησυχιών για το αν η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη είναι υπερβολικά διογκωμένη.

Με πληροφορίες από BBC