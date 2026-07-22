Η News Corp κατηγορεί την Brave ότι πούλησε άρθρα της σε εταιρείες AI.

Η σύγκρουση ανάμεσα στους εκδότες και τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αποκτά ακόμη ένα μέτωπο, αυτή τη φορά με τη News Corp απέναντι στην Brave.

Ο όμιλος που ελέγχει τίτλους όπως η Wall Street Journal και η New York Post κατέθεσε ανταγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ, στην Καλιφόρνια, κατηγορώντας την Brave για μη εξουσιοδοτημένη και κρυφή αντιγραφή δημοσιογραφικού περιεχομένου. Σύμφωνα με τη News Corp, η Brave δεν περιοριζόταν στην απλή ευρετηρίαση άρθρων για σκοπούς αναζήτησης, αλλά διένειμε και πουλούσε εκδοχές τους σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Στο κέντρο της υπόθεσης βρίσκεται το ερώτημα που τα τελευταία χρόνια στοιχειώνει ολόκληρη τη βιομηχανία των μέσων: τι συμβαίνει όταν το δημοσιογραφικό προϊόν, ακριβό στην παραγωγή και εύκολο στην αντιγραφή, μετατρέπεται σε πρώτη ύλη για μηχανές που χτίζουν δικές τους υπηρεσίες, δικά τους προϊόντα και δικά τους έσοδα;

Η News Corp υποστηρίζει ότι όσο περισσότερο περιεχόμενο αντιγράφει και πουλά η Brave, τόσο λιγότερο κίνητρο έχουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να συνάπτουν συμφωνίες αδειοδότησης με τους εκδότες που παρήγαγαν αρχικά αυτό το περιεχόμενο. Με άλλα λόγια, η κατηγορία δεν αφορά μόνο την αντιγραφή άρθρων, αλλά ένα ολόκληρο οικονομικό μοντέλο που, κατά τους εκδότες, παρακάμπτει αυτούς που χρηματοδοτούν τη δημοσιογραφία.

Η Brave είχε κινηθεί πρώτη νομικά εναντίον της News Corp, ζητώντας από το δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι οι πρακτικές της είναι νόμιμες. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η ευρετηρίαση περιεχομένου, τα αποσπάσματα και οι συνοπτικές περιγραφές άρθρων εμπίπτουν στο fair use. Παράλληλα έχει κατηγορήσει τη News Corp ότι επιχειρεί να φρενάρει την πρόοδο της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Η News Corp ζητά δικαστική απαγόρευση και αποζημιώσεις, μεταξύ των οποίων έως 150.000 δολάρια για κάθε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ρόμπερτ Τόμσον, περιέγραψε την πρακτική ως λεηλασία δημοσιογραφικού περιεχομένου και υποστήριξε ότι τέτοιες πρακτικές απειλούν τη βιωσιμότητα της ενημέρωσης.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αγωγών ανάμεσα σε εκδότες, δημιουργούς και τεχνολογικές εταιρείες, με κοινό διακύβευμα το αν το διαδίκτυο μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται ως ανεξάντλητη δεξαμενή δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη. Για τις εταιρείες τεχνολογίας, η αντιγραφή και επεξεργασία περιεχομένου παρουσιάζεται συχνά ως μέρος της λειτουργίας της αναζήτησης, της κατάταξης και της σύνοψης πληροφοριών.

Για τους εκδότες, όμως, είναι η στιγμή που η δουλειά τους αποσπάται από το πλαίσιο όπου παράγεται, χάνει την εμπορική της αξία και επιστρέφει στην αγορά ως προϊόν κάποιου άλλου.

Με στοιχεία από Reuters