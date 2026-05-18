Η νέα Siri της Apple θα λειτουργεί σαν το ChatGPT και θα διαγράφει αυτόματα τις συνομιλίες

Η Apple ετοιμάζει μια νέα έκδοση της Siri που θα μοιάζει περισσότερο με το ChatGPT, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτικότητα των χρηστών, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Mark Gurman στη στήλη Power On, η νέα Siri που αναπτύσσεται για το iOS 27 της Apple, θα αποκτήσει λειτουργίες συνομιλιακής τεχνητής νοημοσύνης (conversational AI), παρόμοιες με εκείνες των σύγχρονων AI chatbots.

Η σημαντικότερη διαφορά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα είναι ότι οι συνομιλίες των χρηστών θα μπορούν να διαγράφονται αυτόματα, σε μια προσπάθεια της Apple να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό γύρω από τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Apple: Πώς θα κυκλοφορήσει η νέα Siri

Το Bloomberg σημειώνει ότι η εταιρεία σχεδιάζει να προσφέρει χαρακτηριστικά απορρήτου που θεωρεί «μοναδικά» στην αγορά των AI assistants.

Η νέα Siri φαίνεται πως έχει καθυστερήσει σημαντικά, καθώς η Apple εργάζεται πάνω στο πρότζεκτ τα τελευταία δύο, περίπου, χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να κυκλοφορήσει αρχικά ως beta έκδοση μέσα στο iOS 27.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η Apple ετοιμάζει αναβαθμίσεις και για τα Genmoji, τα AI-generated emoji που δημιουργούνται μέσω τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς όμως να αποκαλύπτονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις νέες δυνατότητες.

Παράλληλα, σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες του Bloomberg, η Apple σχεδιάζει και αλλαγές στον σχεδιασμό του macOS 27, με στόχο να διορθώσει προβλήματα και «παραξενιές» που εμφανίστηκαν στο macOS Tahoe.

Με πληροφορίες από Bloomberg