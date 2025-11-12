Η νέα εποχή στα dating apps - Η τεχνητή νοημοσύνη θα τα κάνει καλύτερα ή χειρότερα;

Ο έρωτας δεν ήταν ποτέ εύκολος, δεδομένου ότι «εμπλέκονται» συναισθήματα, βιώματα, τραύματα, και επικοινωνία που δεν επιφέρει συνήθως την κατάλληλη σύνδεση, όμως η Τεχνητή Νοημοσύνη προσπαθεί να τον κάνει λίγο πιο… προβλέψιμο, περιγράφει σχετικά ο Economist για τις αλλαγές στις εφαρμογές γνωριμιών, κοινώς τα dating apps.

Ο Αλεξάντρ Ζαντάν, 20χρονος προγραμματιστής από τη Μόσχα, αποφάσισε πέρυσι να αφήσει την τεχνολογία να του βρει ταίρι. Έφτιαξε ένα bot με AI που «σάρωσε» χιλιάδες προφίλ στο Tinder, μίλησε με περισσότερες από 5.000 γυναίκες, κανόνισε περίπου 100 ραντεβού και τελικά, όπως είπε, παντρεύτηκε εκείνη που ο αλγόριθμος διάλεξε γι’ αυτόν.

Dating Apps: Από το swipe στη στρατηγική με AI

Η ιστορία του Ζαντάν δεν είναι μοναδική. Σύμφωνα με έρευνα της Match Group (ιδιοκτήτριας του Tinder) και του Ινστιτούτου Kinsey, το 25% των Αμερικανών εργένηδων χρησιμοποιούν, πλέον, εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να βελτιώσουν τα προφίλ τους ή να γράψουν μηνύματα.

Οι δημοφιλείς εφαρμογές γνωριμιών, που τα τελευταία χρόνια βλέπουν το ενδιαφέρον να μειώνεται, ποντάρουν ξανά στην τεχνολογία για να σωθούν. Χαρακτηριστικά, η Bumble έχει χάσει πάνω από 90% της αξίας της από το 2021, ενώ η Match Group (που διαθέτει και το Hinge) έχει υποχωρήσει περίπου 80%. Και οι δύο εταιρείες είδαν νέα πτώση στους συνδρομητές που πληρώνουν για τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά δεδομένα.

Tinder, Hinge, Bumble: Ο έρωτας αποκτά αλγόριθμο

Το Tinder ήδη δοκιμάζει μια λειτουργία που δημιουργεί ένα «daily drop» με προτεινόμενους συντρόφους, επιλεγμένους από AI.

Το Hinge, από την άλλη, ανέπτυξε έναν νέο αλγόριθμο που αυξάνει κατά 15% τα επιτυχημένα «matches», σύμφωνα με τα δεδομένα της εταιρείας, και δοκιμάζει προσωποποιημένα prompts για πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Η ιδρύτρια της Bumble, Whitney Wolfe Herd, ανακοίνωσε πως ετοιμάζει μια νέα εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, που θα «γνωρίζει» τον χρήστη και θα δημιουργεί αυτόματα το τέλειο προφίλ, την ώρα που θα τού αναζητά τα πιο ταιριαστά, συγκριτικά με τον ίδιο, άτομα.

Ακόμα και το Grindr μπήκε στο παιχνίδι. Σχεδιάζει για το 2027 ένα ψηφιακό «wingman», ένα σύστημα AI που θα βοηθά στη σύνταξη μηνυμάτων, στην εύρεση συντρόφων και ακόμη και στον προγραμματισμό ραντεβού, περιγράφει σχετικά ο Economist.

«Το φανταζόμαστε σαν τον προσωπικό βοηθό των χρηστών μας», δήλωσε ο επικεφαλής προϊόντων του app, AJ Balance.

Οι αμφιβολίες για τα dating apps στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Όμως, η «εισβολή» της τεχνητής νοημοσύνης στα ραντεβού δεν τους ενθουσιάζει όλους. Ορισμένοι χρήστες καταγγέλλουν ότι έχουν ήδη «ChatGPT-ιστεί», δηλαδή, έχουν παρασυρθεί από γοητευτικά μηνύματα, προϊόντα μηχανής, που δεν τα έγραψε άνθρωπος.

Ο Luke Brunning, ερευνητής σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Λιντς, πιστεύει ότι το φαινόμενο αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερη καχυποψία: «Η τεχνολογία θα κάνει τους ανθρώπους να αμφιβάλλουν περισσότερο για το ποιος βρίσκεται πραγματικά πίσω από την οθόνη».

Όσο για τον Ζαντάν, η μέλλουσα σύζυγός του σοκαρίστηκε όταν έμαθε ότι τα ρομαντικά μηνύματα που την είχαν γοητεύσει τα είχε γράψει ένα μποτάκι. Ωστόσο, δεν το έκανε θέμα, ο γάμος τους συνεχίζεται κανονικά.

Ίσως, τελικά, ο αλγόριθμος να είχε δίκιο: η αγάπη παραμένει απρόβλεπτη, ακόμα και στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, καταλήγει ο Economist.

