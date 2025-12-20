Η NASA στη Σελήνη και το AI - Τα μεγάλα επιστημονικά γεγονότα που έρχονται το 2026

Το 2026 προμηνύεται «χρονιά-ορόσημο« για την επιστημονική έρευνα, με εξελίξεις που εκτείνονται από την τεχνητή νοημοσύνη και τη γονιδιακή θεραπεία έως την εξερεύνηση της Σελήνης, του Άρη και του βυθού των ωκεανών.

Σύμφωνα με ανάλυση του Nature, μια σειρά από μεγάλα πρότζεκτ και καμπές πολιτικής αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το πώς γίνεται η επιστήμη την επόμενη δεκαετία.

Το AI στην επιστήμη

Χαρακτηριστικά, το περιοδικό θεωρεί πως μία από τις μεγαλύτερες «επαναστάσεις», θα συντελεστούν στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. «Το AI περνά σε νέα φάση» περιγράφει το Nature παρουσιάζοντας τις επιμέρους αλλαγές, που έρχονται με τη νέα χρονιά.

Η τεχνητή νοημοσύνη περνά σε νέα φάση: «πράκτορες» AI που συνδυάζουν πολλά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα θα αναλαμβάνουν σύνθετες, πολυβηματικές εργασίες με ελάχιστη ανθρώπινη επίβλεψη.

Το 2026 ενδέχεται να δούμε τις πρώτες επιστημονικά ουσιαστικές ανακαλύψεις που θα αποδοθούν κυρίως σε AI. Παράλληλα, η έμφαση μετατοπίζεται σε μικρότερα, εξειδικευμένα μοντέλα που μαθαίνουν από περιορισμένα δεδομένα και υπερέχουν σε λογικά και μαθηματικά προβλήματα, μειώνοντας κόστος και σφάλματα, διευκρινίζει το Nature.

Γονιδιακή επεξεργασία: από το εργαστήριο στην κλινική

Η δυναμική της εξατομικευμένης γονιδιακής θεραπείας ενισχύεται, με δύο νέες κλινικές δοκιμές να βρίσκονται προ των πυλών για σπάνιες παιδικές γενετικές παθήσεις. Μετά την επιτυχημένη θεραπεία του βρέφους KJ Muldoon, ομάδες ερευνητών επιδιώκουν εγκρίσεις για δοκιμές που αξιοποιούν CRISPR σε μεταβολικές και ανοσολογικές διαταραχές, ανοίγοντας δρόμο για ταχύτερη, στοχευμένη αντιμετώπιση.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένονται τα αποτελέσματα μιας, ιδιαίτερα σημαντικής, κλινικής δοκιμής, προσθέτει το περιοδικό: ένα απλό τεστ αίματος ενδεχομένως να ανιχνεύει περίπου 50 τύπους καρκίνου πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Την ίδια ώρα, τίθενται σε ισχύ οι μεγαλύτερες ρυθμιστικές αλλαγές δύο δεκαετιών, με ενιαία διαδικασία έγκρισης και υποχρεωτική δημόσια καταχώριση όλων των δοκιμών.

Συνωστισμός στη Σελήνη

Το 2026 θα είναι γεμάτο αποστολές στη Σελήνη.

Η NASA, για παράδειγμα, ετοιμάζει την Artemis II, την πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη μετά τη δεκαετία του 1970. Η Κίνα σχεδιάζει την εκτόξευση της Chang’e-7, με στόχο τον νότιο πόλο και την αναζήτηση πάγου, ενώ η Ινδία συνεχίζει τις παρατηρήσεις του Ήλιου με την αποστολή Aditya-L1, στην κορύφωση της ηλιακής δραστηριότητας.

Την ίδια ώρα, η Ιαπωνία προχωρά στην αποστολή MMX για τα φεγγάρια του Άρη, Φόβο και Δείμο, με στόχο τη συλλογή δειγμάτων και την επιστροφή τους στη Γη. Παράλληλα, η European Space Agency προγραμματίζει την εκτόξευση του δορυφόρου PLATO, που θα αναζητήσει «δίδυμες» της Γης γύρω από κοντινά άστρα.

Γεωτρήσεις ως τον μανδύα

Στη Γη, η Κίνα αφιερώνεται και στον βυθό της θάλασσας: το πλοίο γεωτρήσεων Meng Xiang ετοιμάζεται για την πρώτη του επιστημονική αποστολή, με φιλοδοξία να τρυπήσει έως 11 χιλιόμετρα τον ωκεάνιο φλοιό και να φτάσει στον μανδύα. Τα δείγματα που θα συλλεχθούν αναμένεται να ρίξουν φως στη γένεση του πυθμένα των ωκεανών και στην τεκτονική δραστηριότητα.

Το 2026, η επιστήμη δεν υπόσχεται απλώς πρόοδο, υπόσχεται άλματα. Από αλγορίθμους που «σκέφτονται» έως αποστολές που αγγίζουν τα όρια του πλανήτη και του διαστήματος, η χρονιά που έρχεται δείχνει έτοιμη να επαναπροσδιορίσει το τι θεωρούμε εφικτό.

Με πληροφορίες από Nature