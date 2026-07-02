Η NASA ψάχνει εθελοντές για προσομοιωμένο ταξίδι σε Σελήνη και Άρη

Η NASA αναζητά εθελοντές που θα συμμετάσχουν σε ένα πρωτοποριακό προσομοιωμένο ταξίδι, κατά το οποίο θα ζήσουν για έναν ολόκληρο χρόνο σε συνθήκες απομόνωσης, αναπαριστώντας ένα μελλοντικό ταξίδι σε Σελήνη και Άρη αντίστοιχα.

Ο λόγος την αποστολή «Moon and Mars Exploration Analog», η οποία θα λάβει χώρα, πιθανότατα, μετά τον Αύγουστο του 2027 στο Διαστημικό Κέντρο Johnson της NASA στο Χιούστον.

Οι συμμετέχοντες θα ζουν και θα εργάζονται, κατά τη NASA, «σε περιορισμένο και απομονωμένο περιβάλλον, προσομοιώνοντας τόσο το διαπλανητικό ταξίδι όσο και τις επιχειρήσεις στην επιφάνεια ενός άλλου ουράνιου σώματος, πραγματοποιώντας ακόμη και εικονικούς διαστημικούς περιπάτους».

Do you want to live on the Moon and Mars? Nasa is looking for youhttps://t.co/ealh9ZqtQH — IndiaToday (@IndiaToday) July 2, 2026

NASA: Τι θα περιλαμβάνει η αποστολή

Πρόκειται για την πρώτη επίγεια αποστολή που συνδυάζει στοιχεία από τα ερευνητικά προγράμματα HERA (Human Exploration Research Analog) και CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog), δημιουργώντας ένα ενιαίο πρόγραμμα προσομοίωσης ολόκληρης της εμπειρίας μιας αποστολής στη Σελήνη ή τον Άρη.

Ως προς την αποστολή, αρχικά το πλήρωμα θα διαμένει στον ειδικά διαμορφωμένο βιότοπο που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα HERA, ο οποίος προσομοιώνει το διαστημόπλοιο που μεταφέρει τους αστροναύτες από τη Γη. Στη συνέχεια, θα μεταφέρεται σε έναν δεύτερο βιότοπο, ο οποίος αναπαριστά τη ζωή στην επιφάνεια ενός άλλου πλανήτη, ώστε οι επιστήμονες να μελετήσουν πώς επηρεάζονται οι επιδόσεις του πληρώματος όταν λειτουργεί με περιορισμένους πόρους και υπό τις απαιτήσεις μιας πραγματικής διαστημικής αποστολής.

Το «διαστημόπλοιο» της προσομοίωσης είναι ένας διώροφος χώρος με τέσσερις θαλάμους, που διαθέτει χώρο εργασίας, καθιστικό, υπνοδωμάτια και μονάδα προσωπικής υγιεινής.

Ο δεύτερος βιότοπος, ο οποίος έχει κατασκευαστεί με τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης, περιλαμβάνει ιδιωτικά δωμάτια για τα μέλη του πληρώματος, κοινόχρηστο χώρο εργασίας, αίθουσα αναψυχής, χώρο καλλιέργειας φυτών, ιατρείο, κουζίνα, θάλαμο αποτροπής, δύο μπάνια, καθώς και ειδικό χώρο με άμμο όπου θα πραγματοποιούνται οι προσομοιωμένοι περίπατοι στην επιφάνεια άλλου πλανήτη.

NASA Seeks Volunteers for New Yearlong Simulated Moon, Mars Mission via NASA https://t.co/T8tnmPilfI — Xoza (@XozaShadow) July 1, 2026

Το όχημα που θα έχει η αποστολή της NASA

Οι εθελοντές ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουν ειδική μονάδα-όχημα που προσομοιώνει μετακινήσεις προς απομακρυσμένες περιοχές εξερεύνησης. Το όχημα διαθέτει δύο θέσεις οδήγησης, δύο κρεβάτια, χημική τουαλέτα χωρίς σύστημα έκπλυσης και μικρό αεροστεγή θάλαμο για τη συλλογή δειγμάτων.

Στόχος της αποστολής είναι να βοηθήσει τη NASA να αξιολογήσει και να βελτιώσει εξοπλισμό, τεχνολογίες, διαδικασίες και επιχειρησιακά συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές μεγάλης διάρκειας στο βαθύ Διάστημα, χωρίς οι δοκιμές να πραγματοποιηθούν εκτός της Γης.

Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα αξιοποιηθούν από το το πρόγραμμα της NASA που μελετά την υγεία και την απόδοση των αστροναυτών, το οποίο αναπτύσσει νέες μεθόδους για τη διατήρηση της υγείας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των αστροναυτών. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλουν στον σχεδιασμό μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη μέσω του προγράμματος Moon Base, καθώς και στις μελλοντικές αποστολές Artemis.

Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις, η NASA αναζητά τέσσερα μέλη πληρώματος για την πρώτη αποστολή Moon and Mars Exploration Analog.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών ή κάτοχοι άδειας μόνιμης παραμονής (σχετικής πράσινης κάρτας), ηλικίας από 30 έως 55 ετών, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξεταστούν και υποψήφιοι εκτός αυτού του ηλικιακού εύρους. Το ύψος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,88 μέτρα, ενώ απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δεσμευτούν για συνολική διάρκεια περίπου 14 μηνών, που περιλαμβάνει 12 μήνες στους δύο βιότοπους προσομοίωσης και δύο μήνες εκπαίδευσης και συλλογής επιστημονικών δεδομένων πριν και μετά την αποστολή. Επιπλέον, θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής και να περάσουν επιτυχώς τις ιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις της NASA.

Απαιτούνται επίσης ισχυρές τεχνικές δεξιότητες, απουσία διατροφικών περιορισμών, καθώς και να μην υπάρχει ιστορικό υπνοβασίας ή χρήσης υπνωτικών φαρμάκων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα αντίστοιχα με εκείνα των αστροναυτών, όπως πτυχίο αναγνωρισμένου πανεπιστημίου σε τομείς όπως η μηχανική, οι βιολογικές ή φυσικές επιστήμες ή τα μαθηματικά. Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σε αντικείμενα STEM θεωρούνται πρόσθετο προσόν και μπορούν να υποκαταστήσουν μέρος της απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας. Αντίστοιχα, στρατιωτική υπηρεσία μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη ως ισοδύναμη επαγγελματική εμπειρία.

Οι εθελοντές θα αποζημιωθούν για τη συμμετοχή τους, ενώ η NASA διευκρινίζει ότι ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί για δημοσίους υπαλλήλους και εργαζομένους σε συνεργαζόμενους φορείς.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ανοίξει, ενώ η αποστολή δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν από τον Αύγουστο του 2027.

Με πληροφορίες από NASA