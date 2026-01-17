Η NASA μετακίνησε τον πύραυλο Artemis II προς την εξέδρα εκτόξευσης - Το πρώτο επανδρωμένο ταξίδι στη Σελήνη μετά από 50 χρόνια

Προς την εξέδρα εκτόξευσης 39B, στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών μετακίνησε η NASA σήμερα, Σάββατο (17/1) τον πύραυλο Artemis II, από το Κτίριο Συναρμολόγησης Οχημάτων.

Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα πριν από την πρώτη επανδρωμένη αποστολή της νέας σεληνιακής εποχής, με τέσσερις αστροναύτες να προγραμματίζεται να ταξιδέψουν γύρω από τη Σελήνη, για πρώτη φορά μετά την αποστολή Apollo 17 το 1972, πριν από 54 χρόνια.

Η μεταφορά -μια αργή πορεία περίπου 6,4 χιλιομέτρων- πραγματοποιείται με τον ειδικό ερπυστριοφόρο μεταφορέα της NASA, ο οποίος κινείται με ταχύτητα μόλις 1,6 χιλιομέτρου την ώρα, μεταφέροντας ένα σύνολο βάρους περίπου 4,9 εκατομμυρίων κιλών: τον πύραυλο Space Launch System (SLS), την πλατφόρμα εκτόξευσης και το διαστημόπλοιο Orion. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 10 ώρες, μεταφέρουν σχετικά ιστότοποι, εξειδικευμένοι με τις ειδήσεις γύρω από το διάστημα.

NASA: Ο Artemis II, η πρώτη αποστολή με πλήρωμα

Ο Artemis II είναι η δεύτερη αποστολή του προγράμματος Artemis και η πρώτη με πλήρωμα. Σε αντίθεση με την αποστολή Artemis I του 2022, που ήταν μη επανδρωμένη, το Orion αυτής της πτήσης διαθέτει πλήρη συστήματα υποστήριξης ζωής για την περίπου δεκαήμερη αποστολή γύρω από τη Σελήνη.

Η NASA στοχεύει σε εκτόξευση ήδη από τις 6 Φεβρουαρίου, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα παραμένει, για τα δεδομένα, άγνωστο. Στις 2 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί κρίσιμη δοκιμή ανεφοδιασμού («wet dress rehearsal»), από την επιτυχία της οποίας θα εξαρτηθεί αν η αποστολή μπορεί να απογειωθεί εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ 6 με 10 Φεβρουαρίου. Σε διαφορετική περίπτωση, εναλλακτικά παράθυρα εκτόξευσης υπάρχουν για τους επόμενους μήνες.

Η Artemis II θεωρείται ορόσημο για τη NASA και βασικό βήμα για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη, αλλά και για τα μελλοντικά, πιο φιλόδοξα ταξίδια προς τον Άρη.

Με πληροφορίες από space.com