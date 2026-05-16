Η NASA χαρτογράφησε τη Γη τη νύχτα: Ποιες χώρες «σβήνουν» και ποιες φωτίζονται όλο και περισσότερο

Νέοι δορυφορικοί χάρτες της NASA αποκαλύπτουν πώς άλλαξε ο φωτισμός της Γης τη νύχτα την τελευταία δεκαετία, καταγράφοντας ποιες περιοχές του πλανήτη έγιναν πιο φωτεινές και ποιες άρχισαν σταδιακά να «σβήνουν».

Η ανάλυση βασίζεται στα δεδομένα του προγράμματος Black Marble της NASA και εξετάζει τις μεταβολές του τεχνητού φωτισμού από το 2014 έως το 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο πλανήτης δεν φωτίζεται ομοιόμορφα. Αντίθετα, καταγράφονται έντονες αυξομειώσεις που σχετίζονται με οικονομικές κρίσεις, αστική ανάπτυξη, ενεργειακές πολιτικές, ακόμη και πολέμους.

Οι δορυφόροι VIIRS των NASA και NOAA κατέγραψαν πόλεις και βιομηχανικές περιοχές που έγιναν αισθητά πιο φωτεινές, κυρίως στην Κίνα και στη βόρεια Ινδία, εξαιτίας της ραγδαίας αστικής ανάπτυξης και της αυξημένης βιομηχανικής δραστηριότητας.

NASA: Η εικόνα στην Ευρώπη

Την ίδια στιγμή, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του νυχτερινού φωτισμού. Η Γαλλία εμφάνισε πτώση 33%, το Ηνωμένο Βασίλειο 22% και η Ολλανδία 21%, κυρίως λόγω της μετάβασης σε πιο αποδοτικό φωτισμό LED και των πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας.

Η NASA σημειώνει ότι το 2022 οι ευρωπαϊκές νύχτες σκοτείνιασαν ακόμη περισσότερο, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Αντίστροφα, στις ΗΠΑ, η εικόνα ήταν μικτή. Οι πόλεις της Δυτικής Ακτής έγιναν πιο φωτεινές λόγω πληθυσμιακής ανάπτυξης, ενώ πολλές περιοχές της Ανατολικής Ακτής παρουσίασαν μείωση φωτισμού, κάτι που οι ερευνητές συνδέουν με τη χρήση LED αλλά και με οικονομικές αλλαγές.

Συνολικά, η NASA υπολογίζει ότι η παγκόσμια φωτεινότητα αυξήθηκε κατά 34% μέσα σε οκτώ χρόνια, όμως πίσω από αυτόν τον αριθμό κρύβονται τεράστιες διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα και από πόλη σε πόλη.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι νυχτερινοί δορυφορικοί χάρτες μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για την παρακολούθηση της φωτορύπανσης αλλά και ως εργαλείο κατανόησης οικονομικών, κοινωνικών και γεωπολιτικών αλλαγών σε πραγματικό χρόνο.

Με πληροφορίες από NASA