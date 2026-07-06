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Η NASA «γράφει» το όνομά σου στη Γη με δορυφορικές εικόνες από το διάστημα

Πώς λειτουργεί η νέα εφαρμογή της NASA

The LiFO team
The LiFO team
NASA ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΝΟΜΑ Facebook Twitter
Η εφαρμογή της NASA όπου μπορεί να γράψεις το όνομά σου / Φωτ.: NASA
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Η NASA δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του διαδικτύου να «σχηματίσουν» το όνομά τους χρησιμοποιώντας πραγματικές εικόνες της Γης από δορυφόρους, μέσα από τη διαδραστική εφαρμογή του προγράμματος Landsat.

Η υπηρεσία με τίτλο «Your Name in Landsat» αξιοποιεί το τεράστιο αρχείο δορυφορικών δεδομένων που έχει συγκεντρωθεί εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, δημιουργώντας μια ψηφιακή σύνθεση όπου κάθε γράμμα του ονόματος αντιστοιχεί σε μια διαφορετική περιοχή του πλανήτη.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή της NASA

Ως προς τη χρήση του, ο εκάστοτε χρήστης ή χρήστρια της εφαρμογής πληκτρολογεί το όνομά του και το σύστημα αναζητά στο παγκόσμιο αρχείο του προγράμματος Landsat εικόνες της Γης που σχηματίζουν οπτικά τα γράμματα. Στη συνέχεια, «χτίζει» το όνομα σαν μωσαϊκό από δορυφορικές λήψεις.

Κάθε γράμμα μπορεί να προέρχεται από διαφορετικό σημείο του πλανήτη, από ποτάμια που σχηματίζουν καμπύλες, μέχρι λίμνες, ακτογραμμές, ερήμους ή γεωλογικούς σχηματισμούς. Το αποτέλεσμα είναι ένα όνομα που δεν είναι γραμμένο με τυπογραφικούς χαρακτήρες, αλλά με πραγματικές εικόνες της Γης.

Παράλληλα, ο χρήστης μπορεί να δει τις ακριβείς συντεταγμένες απ' όπου προέρχεται κάθε γράμμα, καθώς και το αντίστοιχο σημείο στον χάρτη.

Τι είναι το πρόγραμμα Landsat της NASA

Το Landsat αποτελεί το μακροβιότερο πρόγραμμα παρατήρησης της Γης από το διάστημα. Ξεκίνησε το 1972 και αποτελεί συνεργασία της NASA με τη USGS (United States Geological Survey).

Οι δορυφόροι του καταγράφουν συνεχώς εικόνες της επιφάνειας της Γης σε πολλαπλά μήκη κύματος, επιτρέποντας την ανάλυση φαινομένων όπως η αποψίλωση των δασών, η αστική ανάπτυξη, οι αλλαγές στη γεωργία, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές.

Η αξία του προγράμματος δεν περιορίζεται μόνο στην επιστήμη, αλλά και στη δυνατότητα να παρακολουθείται η εξέλιξη του πλανήτη μέσα στον χρόνο, καθώς διαθέτει ένα μοναδικό αρχείο δεδομένων που καλύπτει πάνω από πέντε δεκαετίες.

Η νέα διαδραστική εφαρμογή της NASA εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να γίνει η επιστήμη της παρατήρησης της Γης πιο προσιτή στο κοινό. Με έναν απλό και οπτικά εντυπωσιακό τρόπο, συνδέει τα δεδομένα του διαστήματος με την καθημερινή εμπειρία των χρηστών.

Με πληροφορίες από NASA

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