Η NASA ετοιμάζει τον ισχυρότερο πύραυλό της για πτήση γύρω από τη Σελήνη

Η NASA ετοιμάζεται να μεταφέρει στην εξέδρα εκτόξευσης τον ισχυρότερο πύραυλο που έχει κατασκευάσει ποτέ, ενόψει μιας αποστολής που θα στείλει αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη και πίσω για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.

Η αποστολή Artemis II έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα το νωρίτερο στις 6 Φεβρουαρίου, μεταφέροντας το πλήρωμά της σε ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής 685.000 μιλίων, το οποίο θα ολοκληρωθεί περίπου 10 ημέρες αργότερα με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η πτήση θα αποτελέσει μόλις τη δεύτερη δοκιμή του πυραύλου Space Launch System (SLS) της NASA και την πρώτη με πλήρωμα.

Οι τέσσερις αστροναύτες θα ζήσουν και θα εργαστούν στην κάψουλα Orion, δοκιμάζοντας συστήματα υποστήριξης ζωής και επικοινωνιών και εξασκώντας ελιγμούς πρόσδεσης. Ο Τζάρεντ Άιζακμαν, ο δισεκατομμυριούχος ιδιώτης αστροναύτης που ορκίστηκε ως διοικητής της NASA τον Δεκέμβριο, δήλωσε την Πέμπτη ότι η αποστολή είναι «πιθανότατα μία από τις σημαντικότερες επανδρωμένες διαστημικές αποστολές του τελευταίου μισού αιώνα».

Θα είναι η δεύτερη φορά στο διάστημα για τρεις αστροναύτες της NASA —τον Ριντ Γουάιζμαν, τον Βίκτορ Γκλόβερ και την Κριστίνα Κοχ— και η πρώτη για τον Τζέρεμι Χάνσεν, Καναδό αστροναύτη.

Οι αστροναύτες δεν θα προσεδαφιστούν στη Σελήνη ούτε θα εισέλθουν σε σεληνιακή τροχιά, αλλά θα είναι οι πρώτοι που θα ταξιδέψουν γύρω από αυτήν μετά το Apollo 17 το 1972. Η αποστολή ακολουθεί μια μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση το 2022 και ανοίγει τον δρόμο για το Artemis III, το οποίο στοχεύει να προσγειώσει αστροναύτες κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης ήδη από το επόμενο έτος.

«Αυτές είναι οι μέρες για τις οποίες ζούμε», δήλωσε την Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου ο Τζον Χάνικετ, επικεφαλής της ομάδας διαχείρισης της αποστολής Artemis II. «Δεν γίνεται καλύτερο από αυτό: γράφουμε ιστορία».

«Είναι κάτι πολύ σημαντικό», είπε ο Ντέιβιντ Πάρκερ, πρώην επικεφαλής της Διαστημικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου και προσωρινός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον. «Είναι ένα βήμα προς αυτό που εμείς στον διαστημικό κόσμο πάντα ονειρευόμασταν: τη διαρκή ανθρώπινη και ρομποτική εξερεύνηση της Σελήνης και, κάποια μέρα, του Άρη».

Κάποιοι περιγράφουν την επιστροφή στη Σελήνη ως έναν δεύτερο διαστημικό αγώνα, με τις ΗΠΑ να ανταγωνίζονται την Κίνα, η οποία ελπίζει να στείλει δικούς της αστροναύτες στη Σελήνη έως το 2030. «Δεν υπάρχει περίπτωση οι Κινέζοι νικήσουν τη NASA ή την Αμερική στην επιστροφή στη Σελήνη», είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο ο Σον Ντάφι, πρώην υπηρεσιακός διοικητής της NASA. «Θα κερδίσουμε».

Ο πύραυλος SLS και η κάψουλα Orion έχουν ύψος σχεδόν 100 μέτρα, ενώ ο πύραυλος μεταφέρει αρκετό υγρό καύσιμο για να γεμίσει μια πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων.

Αν προκύψουν τεχνικά προβλήματα ή κακές καιρικές συνθήκες, η NASA έχει εντοπίσει 14 ακόμη πιθανές ημερομηνίες έως τα μέσα Απριλίου. «Θα πετάξουμε όταν είμαστε έτοιμοι», είπε ο Χάνικετ. «Από την εκτόξευση μέχρι τις ημέρες της αποστολής που θα ακολουθήσουν, η ασφάλεια του πληρώματος θα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα».

Μετά την απογείωση, το πλήρωμα θα κάνει δύο κύκλους γύρω από τη Γη. Πριν κατευθυνθεί προς τη Σελήνη, η κάψουλα Orion θα αποσπαστεί από το ανώτερο τμήμα του πυραύλου. Οι αστροναύτες θα πετάξουν τότε το σκάφος χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας κάμερες και τη θέα από το παράθυρο, για να προσεγγίσουν και να απομακρυνθούν από το απορριφθέν τμήμα. Αυτό θα δώσει στη NASA μια εικόνα για το πώς χειρίζεται το Orion ενόψει μελλοντικών αποστολών Artemis, όπου τα πληρώματα θα πραγματοποιούν προσδέσεις και αποσυνδέσεις σε σεληνιακή τροχιά.

Παρά την προετοιμασία της NASA και την εκτενή εκπαίδευση των αστροναυτών, η αποστολή μπορεί ακόμη να επιφυλάξει εκπλήξεις. «Πρόκειται για δοκιμαστική πτήση και θα υπάρξουν πράγματα που δεν θα τα περιμένουμε», δήλωσε ο Τζεφ Ράντιγκαν, επικεφαλής διευθυντής πτήσης του Artemis II.

«Κάθε εκτόξευση πυραύλου είναι αγωνιώδης», είπε ο Πάρκερ. «Βάζουμε αστροναύτες σε έναν πύραυλο που έχει πετάξει μόνο μία φορά πριν, οπότε φυσικά είναι αγωνιώδες. Αλλά είμαι βέβαιος ότι η NASA θα εκτοξεύσει μόνο όταν είναι έτοιμη».