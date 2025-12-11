Η NASA έχασε την επικοινωνία με το διαστημόπλοιο Maven - Περιφέρεται γύρω από τον Άρη από το 2014

Η NASA έχασε την επικοινωνία με το διαστημόπλοιο Maven, το οποίο βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Άρη για περισσότερο από μία δεκαετία.

Η επαφή με το σκάφος διεκόπη αιφνιδίως το Σαββατοκύριακο, ενώ, σύμφωνα με τη διαστημική υπηρεσία, όλα λειτουργούσαν κανονικά λίγο πριν το Maven περάσει πίσω από τον πλανήτη.

Όταν το διαστημόπλοιο επανεμφανίστηκε στην προβλεπόμενη θέση του ώστε να αποκατασταθεί η επικοινωνία με τους επίγειους σταθμούς, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Μηχανικοί και επιστήμονες της NASA έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της βλάβης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί τι ενδέχεται να προκάλεσε τη διακοπή.

Το Maven εκτοξεύθηκε το 2013 και έφτασε στον Άρη το 2014, με αποστολή τη μελέτη της ανώτερης ατμόσφαιρας του πλανήτη και της αλληλεπίδρασής της με τον ηλιακό άνεμο. Τα δεδομένα του σκάφους οδήγησαν τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι ο Ήλιος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απώλεια του μεγαλύτερου μέρους της ατμόσφαιρας του Άρη στο πέρασμα των αιώνων, μετατρέποντάς τον από έναν πλανήτη με υγρό και θερμό κλίμα σε έναν ψυχρό και ξηρό κόσμο.

Παράλληλα, το Maven λειτουργούσε και ως κόμβος αναμετάδοσης επικοινωνιών για τα δύο ενεργά ρομποτικά οχήματα της NASA στον Άρη, το Curiosity και το Perseverance.

Παρά την απώλεια του Maven, η NASA εξακολουθεί να διαθέτει άλλα δύο ενεργά διαστημόπλοια σε τροχιά γύρω από τον Άρη: το Mars Reconnaissance Orbiter, που εκτοξεύθηκε το 2005, και το Mars Odyssey, που βρίσκεται σε λειτουργία από το 2001.

Με πληροφορίες από Associated Press